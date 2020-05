4 osobe koje se nađu na svakom roštiljanju - sigurno ih znate!

Nekim je ljudima teže ugoditi, osobito kad je riječ o hrani. Usprkos svojim majstorskim vještinama, određeni gosti na vašem roštilju ipak uspiju naći nešto što bi dodali ili oduzeli jelu koje ste pripremili. Ako vam ova situacija zvuči poznato, onda ćete po opisima sljedećih tipova sigurno prepoznati barem jednu osobu koja vas podsjeća na vašeg prijatelja ili člana obitelji.

On ne pristaje na bilo što

Riječ je o frendu koji svake godine vaše majstorske vještine roštiljanja stavlja na pravi test. Kod njega nema ''ofrlje'' i sve mora biti savršeno pečeno, ali i ugodno oku. Čak i kad ste sigurni da ste ćevape doveli do savršenstva, on će ipak zaključiti da su mogli biti malo manje žilavi. Kod odreska će prigovoriti da je trebao biti rare, a ne medium rare, a ni vaš prilog neće bolje proći.

To je frend čiji su standardi visoki i ne libi se to dati svima do znanja. Iako vam ponekad dođe da ga ''zaboravite'' pozvati, ipak znate da bez njega ekipa ne bi bila ista. Zato ga ove godine iznenadite i posebno za njega pripremite Grill Majstor Groficu, profinjenu kobasicu bogatu proteinima, s finim začinima i udjelom mesa od 87%, koja će ga osvojiti na prvi zagriz! Njoj neće imati što prigovoriti.

Osoba koja traži zdraviju verziju svega

Njoj je teretana prvi a ne drugi dom te joj vaš roštilj predstavlja pravi izazov. Kako pretvoriti svako jelo s roštilja u proteinsko i zdravo, glavna je misija ove osobe. Ponekad cijelom društvu zna održati lekciju o masnoćama koje ste upravo unijeli u sebe, iako duboko u sebi zna da, kao i uvijek, priča u prazno.

Ipak, da nije nje, ne biste imali od koga tražiti savjete o vježbanju, koji će vam sigurno dobro doći nakon ove sezone roštilja. Zato, zauzvrat, vi njoj pripremite specijalitet s roštilja koji će zadovoljiti sve njezine proteinske potrebe. A u tome će vam najviše pomoći Grill Majstor Špinatka, grill kobasica sa špinatom koja je napravljena od prvoklasnog mesa i usto je bogata proteinima.

Frendica koja voli eksperimentirati

Riječ je o frendici koja svake godine ima neke nove ideje kako ''začiniti'' klasični roštilj. Bilo da je riječ o eksperimentiranju sa začinima ili pripremi mesa na kineski, japanski ili tajvanski način. Njoj je puna kapa tradicije, ćevapa i lepinje, i zato se na svakom roštilju pojavljuje sa svojim ''specijalitetima''. Prošle godine bio je vege fazon, ove sezone su puževi, a sljedeće tko zna...

No, bez obzira na njezin specifičan ukus, vi ipak cijenite to što vam širi vidike. Zato ove godine nemojte birati klasiku nego se odlučite za nešto novo. Naprimjer, iznenadite frendicu Grill Majstor Zdenkom, sočnom kobasicom u kombinaciji s istoimenim sirom, koja se zbog svoje kremaste teksture jednostavno topi u ustima. Zvuči obećavajuće!

Onaj koji isprazni pola stola

Znate da vaš frend nije Joey Tribbiani, ali i dalje u sebe unese više hrane nego bilo tko za stolom. On je potpuna suprotnost od prva tri tipa i za njega je sve što mu servirate odlično - samo da je s roštilja! No, ipak, i to sa sobom nosi neke mane. Za početak, ne ostavi puno toga za druge.

Ponekad ste vjerojatno razmišljali i da nešto sakrijete od njega, ali vam sa svakom pohvalom vašeg jela postaje sve draži. Zato ove godine za njega pripremite Grill Majstor Pepicu, pikantnu kobasicu koja će zadovoljiti sve mesoljupce, a zahvaljujući ljutkastom okusu, vaš prijatelj neće morati tražiti ništa drugo nakon nje.

Koga ste prepoznali u ovim opisima?