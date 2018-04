Alarmantni podaci: u svijetu nestaje pitke vode?

Incident u Slavonskom Brodu mnoge je podsjetio koliko vodu uzimaju zdravo za gotovo. Građani su neko vrijeme bili primorani kupovati kanistere vode, a država je morala poslati cisterne kako bi ljudi mogli normalno živjeti dok se problem ne riješi. Ova situacija pokazala je i da je voda svima neophodna za život te kakav problem nastaje kada dođe do njenog pomanjkanja.

Alarmantni podaci

Brojna istraživanja upućuju da će se potražnja za vodom globalno povećati za 55% do 2050. godine. Velik dio potražnje za vodom potaknut je upravo poljoprivredom koja čini 70% globalne potrošnje vode, a proizvodnja hrane trebala bi porasti za 69% do 2035. godine kako bi se nahranila čitava populacija. Prema studiji NASA-e, objavljenoj u publikaciji ''AGU 100'' mnogi se svjetski izvori vode ispuštaju brže nego što se pune, a očekuje se i povlačenje vode za energiju, koja se koristi za rashladne elektrane, za više od 20%. Drugim riječima, u bliskoj budućnosti doći će do velikog odvoda pitke vode.

Kamo voda odlazi?

Zamislite kako bi bilo živjeti bez vode i je li to uopće moguće? Ona nam služi za proizvodnju hrane, kuhanje, higijenu, hidrataciju... Ako bolje razmislite, za sve stvari od kojih se sastoji vaš prosječan dan. Ona je centar svakog života na Zemlji, svega što hoda, pliva ili leti, a usprkos tome, mi ju tretiramo kao da nam je neprijatelj.

Gdje tražiti krivca? Svaki izvor vode, neovisno o tome gdje se nalazi ima svoju priču iza toga kako se prazni. U nekim područjima, industrija je kriva za veliku odvodnju vode. Primjerice, Canning Basin na zapadnoj obali Australije trenutačno je treći vodonosnik iz kojega se najviše crpi voda. Zanimljivo je i to da je riječ o području u kojem dominira rudarstvo zlata i rude, kao i istraživanje i vađenje plina. Ekstrakcija rudarstva i fosilnih goriva uvelike se oslanja na vodne resurse, što znači da ove industrije crpe vodu iz vodonosnika brže nego što ih može zamijeniti priroda. U Sjedinjenim Američkim Državama 36% naftnih i plinskih bušotina nalazi se u područjima koja su doživjela stres vodopada i iscrpljenost. Dakle, ljudska ruka je odgovorna za svako prekomjerno crpljenje vode iz njenog izvora.

(Mapa priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Hrvatskoj – ako znate za neki izvor koji se ne nalazi na karti, javite nam!)

Što će se dogoditi ako stvari ostanu kakve jesu?

Prema istraživanjima UNESCO-a iz 2014. godine, Hrvatska je po dostupnosti i bogatstvu vodnih izvora na visokom 5. mjestu u Europi, a na 42. mjestu po bogatstvu izvora voda, što znači da smo trenutno u boljoj poziciji nego većina američkih zemalja, ali te iste izvore treba znati očuvati.

Ako na vrijeme ne poduzmemo sve što možemo kako bi smanjili potrošnju vodu, učinci iscrpljivanja vode bit će katastrofalni i to ne samo zbog nedostatka pitke vode koja je potrebna svima za život, već i borbe tko će dobiti ono malo vode što je ostalo. Godine 1995. potpredsjednik Svjetske banke Ismail Serageldin predvidio je da će se ratovi sljedećeg stoljeća voditi oko vode i nije bio u krivu. Istina, trenutno postoji puno stvari oko kojih se vode rasprave, politika, plin, religija, nafta... No, niti jedna od tih stvari ne čini razliku između života i smrti kao što to čini voda.

Što vi možete napraviti?

Stoga, ako želite nešto napraviti po tom pitanju, obratite pozornost na tvrtke čije proizvode i usluge konzumirate. Ne mogu istog trena svi kupiti električne automobile, ali probajte istražiti koje tvrtke svojim projektima pomažu očuvanju vode i okoliša, a kojima nije problem otpadne vode iz tvornica puštati u okolne rijeke.

Primjerice, Karlovačko u sklopu pivovare u Karlovcu koristi pročistač otpadnih voda, a kvaliteta otpadnih voda redovno se prati sukladno parametrima okolišne dozvole Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Konkretno, to znači da se tehnološkim postupcima osigurava da je otpadna voda iz proizvodnog pogona prikladno tretirana prije nego što bude puštena u kanalizaciju. Uz to, ova tvrtka je od 2008. godine uspjela smanjiti potrošnju vode za 40%.

Foto: Pexels

Osim ovog faktora, trebate paziti i na upotrebu vode u svome domu jer vodu prekomjerno trošimo, a da to i ne primjećujemo. Evo nekoliko primjera kako uštedjeti na vodi, a imajte na umu da time i smanjujete svoje račune za vodoopskrbu!

zatvorite vodu dok perete zube i posuđe

dok perete zube i posuđe popravite sve slavine u vašem domu koje kapaju

kišnicom zalijevajte voće, povrće i ostale biljke

zalijevajte voće, povrće i ostale biljke za razliku od većine drugih zemalja Hrvatska ima pitku vodu iz slavine pa je kupovanje flaširane vode zaista nepotrebno

skratite vrijeme tuširanja na 4 minute

na 4 minute kada perete povrće, začepite odvod i operite ga u istoj vodi te kasnije samo kratkim mlazom isperite

Zato, uzmite stvar u svoje ruke i budite primjer drugima jer svaka promjena negdje mora početi.