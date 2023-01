Automobilom do Dubaija i Abu Dhabija? Svi su mu govorili da ne ide, ali nije ih poslušao

U svibnju prošle godine kolege i prijatelji Vlatko Mrvoš i Goran Raušević parkirali su mali Abarth 595 Competizione, pulskih registarskih oznaka, ispred Burj Al Araba, jednog od najluksuznijih i najskupljih hotela na svijetu, i to odmah pored skupih automobila kao što su Lamborghini, Ferrari i Rolls-Royce. Na krovu Abartha vijorile su se zastave Hrvatske, Buzeta i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Krenuli smo iz Buzeta i nakon prijeđenih više od 6000 kilometara, izašli smo iz tog auta, u plavim majicama sa zastavama svih država koje smo prošli, a na kojima je na engleskom pisalo 'Nismo toliko daleko jedni od drugih kao što mislimo'. Imao sam osjećaj da nas gledaju kao da su došli izvanzemaljci a ne dva obična Hrvata - opisuje Vlatko svoj dolazak automobilom u ni više ni manje nego Dubai.

Vlatko i Goran na poznatoj Palmi proveli su veći dio svojeg boravka u Dubaiju, ali su u hotelu Burj Al Arab odsjeli dva dana da se uvjere u sve ono što se priča o hotelu. Ipak, noćenje u Burj Al Arabu zauvijek će im ostati u sjećanju. Naime, kasno navečer, kad su se odjavili na recepciji i zaputili se prema izlazu, ispred hotela ih je dočekalo mnogobrojno osoblje, koje je došlo pozdraviti se i koje im je u znak zahvale pripremilo dar. Na pitanje zašto ih daruju jedan od zaposlenika objasnio je da gosti s njima inače nikad ne razgovaraju, a da su ih njih dvojica odmah na dolasku pozdravili, dali im ruku i pitali ih kako su.

Ipak, ova priča počela je u Buzetu 2021. godine, kad je Vlatku Mrvošu, direktoru agencije za nekretnine Proagent, u razgovoru sa suprugom pala na pamet super ideja.

Ideja je došla sasvim slučajno

- Zbog posla svako malo putujem u Dubai i Abu Dhabi i do sada, kad god sam išao, pitao sam suprugu da ide sa mnom, ali ona se boji letenja avionom i uvijek me odbije. Međutim, taj jedan put rekla mi je da bi išla jedino ako se može ići autom. Nije bila svjesna što je tad pokrenula - govori Vlatko, koji je, nakon što je u Google karte ukucao rutu Buzet - Dubai, počeo planirati ovo veliko putovanje. Trebala je to ujedno biti proslava punoljetnosti njegove firme Proagent, ali korona je malo zakomplicirala stvari, tako da je na kraju išao godinu kasnije, za njezin 19. rođendan.

Nakon savjetovanja s nekadašnjim i sadašnjim diplomatima odlučili su da će ruta ići preko Irana, a ne preko Sirije jer u toj državi Hrvatska nema svoje veleposlanstvo. Što se tiče stajališta, smatrali su kako je najbolje zaustavljati se svakih 600 do 650 prijeđenih kilometara, tako da su postaje, nakon Buzeta, bile Zagreb, Beograd, Niš, Skoplje, Solun i Aleksandropoli. Nakon ulaska u Tursku zaredali su se Istanbul, Amasya i Erzurum, a od iranskih gradova prošli su Tabriz, Teheran, Isfahan, Shiraz i Bandar Abbas, odakle je automobil morao ići brodom preko Perzijskog zaljeva do luke u Sharjah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Vlatko i Goran avionom do Dubaija.

Nažalost, supruga se na kraju nije upustila u ovu veliku avanturu jer nije mogla uzeti više od mjesec dana godišnjeg, tako da je Vlatko na putovanje odlučio povesti kolegu i prijatelja, već spomenutoga Gorana, koji je, prema riječima našeg sugovornika, "najbolji suvozač, s kojim bi čak mogao u autu obići cijeli svijet".

- Cijelim putem Goran nije u autu spavao doslovce ni pola minute. Gledao je na cestu, pratio mapu te me upozoravao na promet, divljač, rupe na cesti, policajce, radare i slično. Zapravo, u životu niti on niti ja nismo s nekim bili 34 dana u komadu: svaki dan zajedno u autu po osam sati, u hotelu, u razgledavanju... I to bez ijedne svađe, ali s puno smijeha i zezancije! - opisuje nam Vlatko.

Ne znaju engleski, ali su odlični domaćini

Na prvoj destinaciji nakon Grčke, u Istanbulu, Vlatka i Gorana dočekalo je osoblje Generalnoga konzulata Republike Hrvatske s finim toplim baklavama s pistacijom. U svakom turskom gradu u kojem su stali osjećali su se dobrodošlima, čak i kad su nailazili na jezične prepreke. Prema Vlatkovim riječima, u istočnom dijelu Turske vrlo se slabo govori engleski, ali čini se da je njihov natpis na majici većini bio razumljiv te im je otvorio mnoga vrata.

- Nekad je bilo dovoljno da malo gestikuliramo rukama, a nekad bismo izvadili Google prevoditelj, ali jednom prilikom ni to nam nije pomoglo. Kad smo došli u Erzurum, saznali smo da nam za ulazak u Iran treba PCR test, koji nam inače na cijelom dotadašnjem putu nije bio potreban. Na internetu smo našli neku bolnicu u Erzurumu i Goran ju je odmah nazvao, ali čim je on počeo govoriti na engleskom, oni iz bolnice spustili su slušalicu. U tom nam se trenu vrlo korisnim pokazalo što u Istanbulu imamo konzulat jer sam ih kontaktirao i oni su zatim sve dogovorili u naše ime. U bolnici su odmah prepoznali naše majice i testiranje smo riješili u tri minute - prisjeća se Goran.

'Šetali smo Isfahanom poslije ponoći'

A u Iranu su svi s kojima su razgovarali znali engleski, tako da ih je djelatnik na naplatnoj kućici, vidjevši njihove majice i automobil s natpisom "Nismo toliko daleko jedni od drugih kao što mislimo", pustio besplatno te nisu morali platiti cestarinu.

Iran je, tvrdi Vlatko, po mnogočemu bio stvarno posebna dionica putovanja. Kao prvo, promjene klime su bile značajne, od 6ºC u Tabrizu, u planinskom dijelu, na sjeveru Irana, gdje su padali kiša i snijeg u gorju, do 36ºC na jugu u Bandar Abbasu. Uz to, ljudi koje su tamo susreli razbili su sve predrasude kojima je Vlatka njegova okolina prije polaska obasipala.

- Kad sam rekao drugima da ću ići na ovu avanturu, gotovo su mi svi govorili da nisam normalan i da neću živ izaći odande. Zapravo, baš kad smo ulazili u glavni grad Irana, nazvao me prijatelj da me pozove na kavu, a kad sam mu rekao gdje sam, ostao je u šoku i rekao mi da bježim jer je tamo rat. Poslije sam mu ispričao da smo šetali Teheranom, Isfahanom i drugim gradovima poslije ponoći, pa me gledao s još većom nevjericom u očima - kaže naš sugovornik.

Kvadrat stana ondje je oko 4400 eura

Ipak, nije uvijek sve teklo tako divno i krasno. Kad su sletjeli u Dubai i kad su trebali pokupiti automobil koji je preko Perzijskog zaljeva morao ići brodom, rekli su im da po auto mogu doći tek sljedeći dan jer brod kasni. Dakako, Vlatku i Goranu to nije nikako odgovaralo, pa su tražili da porazgovaraju s nekim nadređenim. I u tom trenu Vlatko je upoznao "svog arapskog brata".

- Kad smo mu ispričali koliki put smo prevalili, taj čovjek, koji mi se obraćao s 'my dear' i s kojim smo nekoliko sati pili kavu i razgovarali, učinio je sve što je bilo u njegovoj moći, ostao dulje na poslu, doveo ljude da pregledaju auto izvan njihova radnog vremena i, vjerovali ili ne, automobil i sve dokumente imali smo do devet navečer. Tako smo u svaki hotel uspjeli doći na planirani dan, pa i u Dubaiju, gdje sam rezervirao sobe za 11. 5. 2022., a ispred hotela parkirao sam tog dana auto u 23.55 sati - prepričava Vlatko, koji je u nedavnom posjetu Dubaiju odnio svom, sad već prijatelju, maslinovo ulje kao zahvalu. Čovjek je bio toliko oduševljen njegovom gestom da ga je prozvao bratom.

A kad su vozili pustinjom, u želji da naprave dobru fotografiju ispred jedne dine, malo su skrenuli s glavne ceste i Abarth je propao u pijesak. Na temperaturi od 46ºC bilo je nemoguće dotaknuti automobil, a kamoli izvući ga. Nasreću, naišao je terenac u kojem su bila dva mladića, koji su pomogli izgurati auto na cestu.

Inače, Vlatko od 2017. godine prodaje nekretnine u Dubaiju i Abu Dhabiju, za koje tvrdi da im je posljednjih godina cijena čak niža nego onima u Zagrebu i na obalnom području Hrvatske.

- Navest ću vam primjer. Novogradnja, kompletno opremljen stan u Abu Dhabiju, pored staze Formule 1, stan koji se nalazi u zgradi koja ima svoj bazen, svojeg portira i ispred zgrade svoj golf teren, košta 4400 eura po metru kvadratnom. Uz to, tamo je prihod od najma duplo veći nego kod nas - kaže Vlatko, čiju ponudu nekretnina u ova dva grada Ujedinjenih Arapskih Emirata možete pronaći ovdje.

Osim što je sebi i drugima dokazao da Dubai i Abu Dhabi nisu toliko daleko, ovim je putovanjem želio pokazati i svojim klijentima da nije riječ o destinaciji na kraju svijeta. Dapače, vožnja avionom od Zagreba do Dubaija traje samo pet i pol sati, a mjesto koje vas tamo dočeka nešto je što nigdje drugdje ne možete doživjeti. S više od 5000 taksija, sa savršeno čistim metroom, bez vozača, koji dolazi svakih dvije do pet minuta, gdje mnogi ne zaključavaju svoje automobile, bez grafita i bez politike, s fokusom na posao, razvoj, investiranje, školovanje i uživanje u životu, odličnim restoranima, golf terenima, prekrasnim plažama i toplim morem tijekom cijele godine, Dubai je četvrti, a Adu Dhabi prvi najsigurniji grad na cijelom svijetu. Ne treba se zato začuditi kad Vlatko kaže da mu je Dubai postao drugi dom.

Više informacija i ostalu ponudu možete pogledati na shopaj.hr.