Bez stresa: Ova pravila morate slijediti tijekom blagdana

Iako se djeci na sam spomen Božića zacakle oči, nama odraslima blagdani često i nisu tako bajni. No, tu smo sami krivi jer na svoja leđa stavljamo teret savršenog Božića. Na kraju smo u tom periodu iscrpljeni, kako mentalno tako i fizički, te jedva čekamo da sva buka, strka i gužva nestanu. Ali ovih blagdana možemo promijeniti sve greške koje smo do sada radili i uživati kao nikad do sad.

Ne ulazite u minus zbog poklona

Da, znamo da je teško, ali probajte ograničiti svoj budžet tijekom blagdanskog ludila. Često to nije nimalo jednostavan zadatak jer ulaskom u shopping centre, u kojima svira božićna glazba i sve je okićeno najljepšim ukrasima kao iz filma ''Sam u kući'', dobivamo poriv da kupimo sve što vidimo. No, probajte ove godine planirati poklone unaprijed. Tako neke već sada možete naručiti na internetu po povoljnijim cijenama, a time ćete ujedno izbjeći blagdanske gužve. Nema potrebe da i ove godine ulazite u minus zbog poklona jer to nije poanta Božića.

Izbjegnite marketinške trikove

Ovaj put imajte na umu da cijela čarolija božićne kupnje zapravo leži u dobrom marketingu. Jeste li možda čuli za „teoriju oskudice"? Riječ je o psihološkom učinku zbog kojeg kao kupci mislimo da neke proizvode moramo kupiti samo zato što ih poslije blagdana više neće biti u ponudi. Sva ta božićna glazba, posebne ponude, šarenilo, zlatne mašne i lijepo upakirani pokloni marketinška su tehnika koja nas tjera da manje razmišljamo te da odluku o kupnji donesemo vođeni emocijama, a ne razumom. Nemojte dopustiti da vam se i ovi blagdani pretvore u trčanje po gradu i guranje među masom ljudi. Dosad ste naučili koliko to utječe na vaše raspoloženje te vam stvara nepotrebnu nervozu. Vrijeme je da tomu stanete na kraj i ovaj advent provedete uz svoje najmilije.

Ne pretjerujte s božićnim detaljima

Kad smo već kod budžeta, smanjite malo s kupovanjem ukrasa. Imajte na umu da je okićen bor sve što vašem domu treba. Dakle, bilo kakvi jastuci, deke, svijeće, ukrasi i ostale božićne (ne)potrepštine samo izvlače novac iz vašeg džepa, a zapravo ih ne trebate. Pritom se nemojte zavaravati da ćete te stvari iskoristiti i sljedeće godine jer će vam se 2021. svidjeti ukrasi u nekim drugim bojama i opet ćete ući u začarani krug. Umjesto toga, uživajte u okićenom boru, lampicama i druženju s obitelji.

Provedite ga onako kako želite

Ako ove godine ne želite Božić slaviti sa širom obitelji, jednostavno se pristojno ispričajte i provedite ga po svom guštu. Ako vam se ne da cijeli dan provoditi u kuhinji i pripremati jela - nemojte. Poanta je blagdana da u njima uživate, a ne da ih provodite onako kako društvene norme nalažu. Umjesto dizanja kredita i skijanja u Alpama, vi okrenite ploču i ove blagdane provedite tamo gdje možete i želite. Svaki veći grad u Hrvatskoj tijekom adventa ima organiziran program koji je iz godine u godinu sve bolji i obuhvaća tri stvari bez kojih ni jedno slavlje nije potpuno - mnoštvo ukusne hrane, dobra pića i svirku uživo. Koji god grad na karti odabrali, vjerujemo da nećete pogriješiti.

Pazite na svoje mentalno zdravlje

Sve ove savjete dajemo vam s razlogom. I sami znamo koliko blagdani mogu biti naporni i koliko mogu utjecati na naše psihičko zdravlje. Ljutnja, živciranje, stres, tuga... sve su to emocije koje proživljavamo tijekom tog perioda u kojem bismo se trebali osjećati sretno i ispunjeno. Nemojte i ove godine ponoviti iste greške, vrijeme je da Božiću date pravo značenje.