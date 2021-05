Sa svakom sezonom stižu novi modni trendovi kojima je teško odoljeti. Obično nam je fokus na trendi modelima odjeće i obuće, ali nikako ne smijemo zaboraviti na modne dodatke. Upravo detalji čine razliku i daju poseban efekt cijelom stylingu. Istinski modno osviještene žene i muškarci svjesni su snage pažljivoga kombiniranja svakog detalja outfita. Zbog toga su im modni dodaci neizostavan dio svih odjevnih kombinacija.

Osim efektnog izgleda, većina modnih dodataka ima praktičnu stranu i naš svakodnevni život čini lakšim, jednostavnijim i praktičnijim. Od funkcionalnih i hrabrih do jedinstvenih, originalnih dodataka stylingu donosimo nekoliko onih koji su totalni hit ove godine: statement nakit, slamnati šeširi, slušalice za glazbu, ležerni ruksaci i efektni remeni.

Statement nakit

Ove godine proljeće i ljeto proći će u znaku statement nakita. Riječ je o dojmljivim komadima koji "podižu" i najdosadniju kombinaciju. Sljedeće mjesece obilježit će masivne ogrlice, predimenzionirane naušnice, chic narukvice i glomazno prstenje. Statement nakit privući će poglede i izazvati "wow" efekt zahvaljujući originalnom dizajnu. Ako svom outfitu želite dati dozu elegancije, to možete napraviti uz pomoć zlatnog nakita. Vedre i razigrane stylinge upotpunit će komadi u jarkim bojama, a casual kombinacijama laskat će nakit u nježnim i pastelnim tonovima.

Slamnati šeširi

Kako zimske mjesece ne možemo zamisliti bez vunene kape, tako ljetna garderoba nije potpuna bez slamnatog šešira. Osim što štiti kosu i kožu lica od jakih sunčevih zraka, ovaj must have komad za ljeto izgleda odlično i upotpunjuje svaku kombinaciju. lako je neizostavan dodatak, bez kojeg ne idemo na plažu, ne znači da ga ne možemo nositi i u drugim prilikama. Lako ga je ukomponirati u različite outfite - od onih za šetnju gradom do onih za druženje u prirodi. Ovaj dodatak sve češće možemo vidjeti i na muškarcima, koji ga obično kombiniraju uz lagane hlače i prozračne košulje.

Slušalice za glazbu

Osim najnovijih trendova u svijetu mode, urbani pripadnici generacije Z i milenijalci poznaju snagu prave glazbe. Budući da su stalno u pokretu, potrebne su im kvalitetne slušalice trendi izgleda, poput novih bežičnih slušalica HUAWEI FreeBuds 4i. Ovaj će se dodatak svojim originalnim dizajnom odlično uklopiti u svaku modnu kombinaciju i dati joj moderan finiš. Senzori u slušalicama aktivno otkrivaju i smanjuju ambijentalnu buku pa možete nesmetano uživati u glazbi čak 10 sati neprekidno, ako su slušalice potpuno napunjene.

Ležerni ruksaci

Ruksaci su nam nekad služili isključivo za sportske aktivnosti i putovanja, ali već odavno nisu rezervirani samo za to. Zahvaljujući modernom dizajnu, posljednjih su godina postali neizostavan modni dodatak. Vrlo su praktični zbog svoje veličine, pa u njih jednostavno možemo ubaciti laptop, rokovnik, novčanik, mobitel, dodatnu vestu ili bilo što drugo što obično ne stane u manje torbe. Odličan su izbor za sve one koji uvijek imaju hrpu stvari, a žele osloboditi ruke prilikom šetnje, šopingiranja i drugih aktivnosti. Dolaze u najrazličitijim bojama, modelima i oblicima, a podjednako ih vole i žene i muškarci.

Efektni remeni

Postoje modni dodaci koji mogu u potpunosti transformirati vaš look, a jedan od njih zasigurno je remen. Zbog toga ne čudi da je upravo ovaj dodatak već dugi niz godina omiljeni detalj na modnoj sceni. Može spasiti gotovo svaki outfit da ne izgleda dosadno. Lako se kombinira i uz stroga poslovna odijela i lepršave midi haljine, ali i uz jednostavne kombinacije. Razni modeli remena na sebi svojstven način daju poseban šarm cijelom stylingu. Dolaze u zanimljivim modelima u obliku lanaca, širokih mekih pojasa, u različitim bojama i uzorcima, s velikim kopčama... Pripadnice ljepšeg spola nerijetko ih nose oko struka i time dodatno ističu ženstvenu figuru.

Koji modni trend vi birate?