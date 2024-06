Cijeli život bez prometne i onda dvije u mjesec dana: Pa zna se kako se vozimo na rotoru!

Imam vozačku od kraja devedesetih prošlog stoljeća, što je dugo. Dodamo li tome da nisam imala prometnih nesreća od tog dana kad sam ponosno spremila vozačku u džep, čovjek ne bi rekao da netko takav može imati čak dvije nesreće unutar jednog mjeseca, počinje priču naša čitateljica te nastavlja:



- Još nekako ta prva nesreća, koja je bila čisti znak nepažnje s moje strane... Riječ je bila o visokoj dekoncentraciji, a kad takvi sjednete za volan, nije dobro. Još možda i možemo nekako manjak fokusa usmjeriti na cestu i druge vozače, ali ako tome dodamo mobitel – katastrofa je neizbježna. Bio je to jedan brzi pogled na mobitel, da ga premjestim na drugo mjesto u autu, ali gospođa ispred mene naglo je zakočila, a ja direkt u njen branik. Bum!

Foto: Shutterstock

- Znate onaj moment kad nemate pojma što je automobilu, a još morate voziti do nekog ugibališta... Mislila sam da je auto koma, ali kad smo izašle, na njezinom novom autu je šteta bila mnogo veća nego na mojem 15-godišnjem bijelom limenom ljubimcu. Da stvar bude gora, gospođa je vozila suprugov, novi auto! Sjećam se kako sam pomislila, dok sam je gledala onako izbezumljenu: 'Da je bar meni ta šteta, a ne njoj. Meni neće nitko kvocati zbog mojeg auta, ona izgleda kao da ne želi više kući'. No, ajde, nije baš tako strašno nikome; s mojim udubljenjem mogu živjeti, nikome ništa nije fizički, samo da prestane drama. Sve smo obavile i ispisale kako je trebalo, osiguranja su preuzela daljnji razvoj događaja - priča nam sugovornica.

Foto: Shutterstock

- Dva tjedna poslije toga kretala sam se po jednom zagrebačkom rotoru, koji je najlošije osmišljen koncept kretanja automobila ikad, onom na Škorpikovoj ulici. Istina, i tad sam bila dekoncentrirana zbog stresa i neke suvišne tenzije, ali ništa izvanserijski čime nisu dekoncentrirani svi vozači u ovom prenapučenom gradu.

Tko je u pravu na rotoru?

- Znate kako je ono neko pravilo koje znamo mi, dugogodišnji i iskusni vozači: kad se krećemo rotorom, vanjskom stranom se vozimo ako izlazimo na prvom izlazu, nije li tako? E pa ne i u slučaju ovog rotora, koji nema ocrtane trake, a trebale bi biti dvije kolone za kretanje. Nova vozačica ulazila je na rotor i nastavljala vanjskom stranom kretati se dalje po njemu. Ja sam prebrzo pogledala mrtvi kut, vidjela nju i računala da se skida van, skupa sa mnom. Kakva pogrešna procjena! Škripanje kočnica još je bilo podnošljivo, ali struganje lima o lim bilo je grozno. Ono čekanje da se odvezemo na sigurno mjesto za pregled vozila bilo je u ovom trenutku ispunjeno očajem, nevjericom, ljutnjom, bijesom... Kad sam izašla, imala sam što vidjeti.

Foto: Shutterstock

Na bijelom autu, preko cijele dužine suvozačeve strane, imala sam crvenu debelu liniju. Još sam se u početku počela i prepucavati s dečkom te vozačice, jer naravno da 'ja nisam kriva'. No nakon nekoliko poziva prijateljima, objasnili su mi da je zakonska krivica moja, iako je njezino neiskustvo dovelo do nesreće, kao i taj rotor. Moram dodati da je nekoliko mojih prijatelja bilo u nedoumici o krivnji, jer zna se kako se pristojno vozi po rotoru. Samo je jedan odmah znao da je krivica moja. E upravo su tad potonuli moj vječiti optimizam i gledanje na materijalno kao na nešto što nije vrijedno živciranja. Gledala sam u očaju onu debelu crvenu liniju preko svojeg autića, dan prije odlaska na toliko željeno more, računala u glavi što sve ovdje moram platiti kao krivac i jedino što mi se vrtjelo po glavi bila je rečenica: 'Da barem imam KASKO!'.

- Promijenila sam filozofiju nakon tih nemilih, ljetnih epizoda i odlučila ugovoriti KASKO, bez obzira na starost svojeg voljenog autića. Nije da planiram biti dekoncentrirana uvijek, ali ta dva momenta u prometu ubacila su me u minus u banci iz kojeg sam se teško iščupala. A recite, kome danas treba minus ili gotovinski kredit za ovakve situacije? Reći ću vam ja – nikome!

Odlučite pametnije (od naše čitateljice) i živite sigurnije!

Da, osiguranje od automobilske odgovornosti jedno je od zakonski obveznih osiguranja u Hrvatskoj. Njegova je primarna svrha pokriti štetu nastalu u prometnoj nesreći, koju ste počinili trećoj osobi ali ako ste vi krivi, štetu na svom vozilu plaćate sami. Pa i kad je riječ o 'nepisanom pravilu kretanja po rotoru'. U tom slučaju jedino što može ublažiti problem jest KASKO osiguranje. U slučaju prometne nezgode u kojoj ste vi krivi, obvezno autoosiguranje pokriva štetu nastalu na automobilu druge osobe, a KASKO osiguranje pokriva štetu i na vašem automobilu, bez obzira na to jeste li krivi ili niste.

Foto: Shutterstock

No, i tu postoje određene iznimke! Primjerice, u slučajevima u kojima je vozač kriv ali je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola ili opijata, bez važeće vozačke dozvole ili kad namjerno izazove i isprovocira nezgodu. Važno je istaknuti i kako polica KASKO osiguranja istodobno pokriva i oštećenja na vozilima koja su se dogodila izvan prometa, poput oštećenja nastalih zbog pokušaja provale, krađe te raznih vremenskih nepogoda.

Sveobuhvatna zaštita u nepredvidivim situacijama

Ako i maknemo na stranu prometne nezgode te štete nastale na prijevoznom sredstvu, u današnje doba nepredvidivih vremenskih neprilika KASKO će se pobrinuti i za sve druge situacije i štete nastale na vašem vozilu. Pokrit će i mnoge izvanredne situacije, poput oštećenja nastalih zbog požara, udara groma, eksplozija, elementarnih nepogoda poput tuča, oluja i poplava, pada ili udarca nekog predmeta, štete na parkiralištu, odrona stijene, naleta na divljač i domaće životinje. Ova polica neće vrijediti, naravno, ako ste štetu prouzročili vozeći pod utjecajem alkohola ili narkotika ili ako u svoje vozilo niste ugradili opremu propisanu Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a doživjeli ste prometnu nezgodu. Primjerice, ako nemate odgovarajuće gume (zimske) kad je to predviđeno zakonom, KASKO nećete moći aktivirati (osim ako nastanak štete nije u direktnoj svezi sa stanjem na cesti).

Foto: Shutterstock

Ovisno o potrebama i financijskim mogućnostima, vozači mogu odabrati različite razine pokrića, ali i mnoge dodatne opcije, poput opcije pomoć na cesti u slučaju potrebe popravka na cesti ili usluge transporta vozila do najbliže automehaničarske radionice ili servisa zbog kvara vozila.

Koliko košta KASKO?

Osnovica za obračun premije KASKO osiguranja je novo nabavna vrijednost vozila kao osnovni i glavni parametar u određivanju visine premije, što korisnicima ove vrste osiguranja često bude neobično, osobito ako osiguravaju KASKO policu za vozilo staro nekoliko godina. Međutim, postoji razlog. Vozila se osiguravaju na novu vrijednost jer u slučaju štete korisnik dobiva odštetu u vrijednosti novih dijelova, a ne rabljenih, dok se svake godine sa starenjem vozila i protokom vremena uračunava i dodatni popust na starost.

Također, cijena KASKO police ovisit će o specifičnim karakteristikama vozila i vas kao vozača. Osiguranje će gledati na tehničke karakteristike vozila kao što je snaga motora automobila, obujam motora kod motocikala ili najveća dopuštena masa kod teretnih vozila. Ako vaš automobil ima sustav upozorenja na sudar (alarm ili sigurnosne kamere), neka osiguravajuća društva i to će uzeti kao faktor prilikom formiranja cijene. Recimo, premija može biti niža ako imate veći automobil s dobrom sigurnosnom ocjenom jer se takva vozila automatski smatraju sigurnijima od manjih automobila s istom ocjenom. Primjerice, za osobni automobil u vrijednosti 20 tisuća eura, osiguranje policom KASKO osiguranja može se ugovoriti već od 330 eura godišnje.

U videu snimljenom u okviru kampanje 'SIGURNIJE SUTRA' Juraj Šebalj i Ivan Šarić razgovaraju upravo o ovoj vrsti osiguranja -koliko košta, je li zaista skupo, te temeljito objašnjavaju važne prednosti KASKO police.





Pokretanje videa... 04:41 Razgovor Ivana Šarića i Juraja Šebalja | Video: 24ContentHaus

Budući da građani još uvijek nisu dovoljno upoznati sa svim proizvodima i uslugama koje nude društva za osiguranje, a pogotovo s detaljima i sadržajem pojedinih polica osiguranja, za KASKO nerijetko vrijedi mišljenje kako je preskupo i neisplativo. No, kad se uzme u obzir da čak i najmanji popravak na novom automobilu može koštati kao godišnja KASKO premija, perspektiva postane poprilično drugačija.