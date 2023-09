Čudna mjesta za razmišljanje: Rađaju li se najbolje ideje zaista pod tušem?

Nije lako biti kreativan, a pogotovo kad se to od vas očekuje, zar ne? Uz to, nažalost, mnogi vjeruju da po prirodi nisu kreativni. Vjerovali ili ne, svi imamo potencijal za kreativnost, a jedina razlika je u tome što su neki ljudi rođeni s predispozicijom da povezuju kreativnost sa zadovoljstvom. Dakle, samo to što neki ne izvlače isto zadovoljstvo iz kreativnosti ne čini ih manje maštovitima, utvrdila su istraživanja.

Sad kad je jasno da svi možemo biti kreativni, važno je znati kako ti procesi djeluju. Pokazalo se da, kada demonstriramo svoju kreativnost, područja u mozgu koja koristimo za donošenje odluka, planiranje, organizaciju, pamćenje i regulaciju drugih funkcija mozga, uglavnom ostaju neaktivna, a područja koja su odgovorna za učenje asocijacija, konteksta, događaja i emocionalnih reakcija, iznimno su aktivna.

Ideje se rađaju pod tušem?

Osim što se moramo opustiti i "isključiti" neka područja mozga da bismo bili kreativni, postoji još jedan važan sastojak - dopamin, takozvani hormon sreće. Naime, što se više dopamina oslobađa, to smo kreativniji, tvrde stručnjaci. A najčešći okidač za ispuštanje dopamina upravo je tuširanje toplom vodom.

Foto: Shutterstock

Važan kriterij za dobivanje novih ideja je i distrakcija. To je posebno djelotvorno u slučajevima u kojima, primjerice, cijeli dan potrošite na razmišljanje o nekom problemu. A kad uskočite pod tuš, opustite se i dopustite svojem umu da malo odluta, podsvijest, koja je cijelo vrijeme u pozadini naporno radila na osmišljavanju kreativnog rješenja, može potaknuti svoje ideje da isplivaju na površinu u svjesni um. U tom slučaju na odlazak pod tuš može se gledati kao na "razdoblje inkubacije" za ideje.

I nije samo tuširanje zaslužno za dobivanje odličnih ideja. To može biti praktički bilo koja radnja koja ne zahtijeva mnogo razmišljanja. Takve aktivnosti omogućuju umu da luta i pomažu mu da se uključi razmišljanjem kroz takozvanu struju svijesti, za koju stručnjaci vjeruju da pomaže vraćanju neobičnih sjećanja i stvaranju novih ideja.

Svatko ima svoj recept

Izuzev tuša i drugih jednostavnih aktivnosti, čini se da se velike ideje mogu roditi i na drugim, za tu svrhu možda neobičnim mjestima. Primjerice, kad je Patrick Collison, suosnivač i izvršni direktor Stripea, irsko-američke multinacionalne tvrtke koja omogućuje tvrtkama i pojedincima prihvaćanje plaćanja putem interneta, na svojem profilu na Twitteru upitao pratitelje gdje pronalaze inspiraciju za smišljanje ideje, dobio je raznolike odgovore.

Neki su rekli da najbolje ideje dobivaju kad čitaju nekadašnja predviđanja budućnosti, drugi kad putuju i presele se na neko vrijeme u inozemstvo, a ima i onih koji najviše inspiracije pronalaze u raspravama na Redditu. U komentarima se pojavio i odgovor "umjetnički filmovi", a pogotovo oni koji imaju visoku ocjenu kritičara i nisku ocjenu publike.

A jedan korisnik Twittera rekao je da inspiraciju pronalazi u razgovorima s čudnim i neobičnim ljudima, drugi isto to radi, ali s umjetnicima, a treći za idejama traga u raznim supkulturama, odnosno skupinama koje se u određenu tematiku vrlo dobro razumiju i oko koje su vrlo entuzijastični. Da je za dobivanje ideja najbolje širiti vidike, potvrdio je još jedan korisnik, koji na društvenim mrežama voli pratiti ljude o čijim područjima rada ne zna ništa.

Foto: Shutterstock

Mnoge uspješne ideje nastale su i tijekom neformalnih druženja. Primjerice, prema pisanju MIC portala uspješni poslovni pothvati Uber, Tinder i Reddit začeti su u ugodnom druženju uz nekoliko pića. A želite li da vaša priča o uspješnoj ideji počne uz pivo, prijavite se na nagradni natječaj Gajba dobrih ideja. Sve što trebate učiniti je podijeliti svoju ideju ovdje i možete osvojiti personalizirano Uplift pivo!

Podijelite ideju, osvojite nagradu!

Pivo Uplift osmišljeno je s ciljem da simbolizira snagu suradnje, radost kreativnosti i potencijal poduzetničkih ideja. Ono je također simbol činjenice da se sjajne ideje mogu pojaviti na najneočekivanijim mjestima - primjerice baš uz pivo!

Foto: Shutterstock

Sad je pravo vrijeme da uključite maštu i opišete svoju poslovnu ideju. Što je to što biste radili kad biste znali da baš ništa ne može poći po zlu - bez obzira na to koliko ta ideja bila ambiciozna, kreativna ili nekonvencionalna? Kad ubacite svoju ideju ili više njih u Gajbu dobrih ideja, umjetna inteligencija će je vizualizirati, odnosno pretvoriti u slike. Nakon toga pričekajte da žiri odabere najbolje, najodvažnije i najkreativnije ideje te saznajte jeste li osvojili Uplift pivo sa svojim imenom!

Inače, odabir pobjednika ovog natječaja bit će u tjednu do 6. listopada 2023. za prvo kolo i u tjednu do 20. listopada 2023. za drugo kolo.

Uplift ovom kampanjom želi sudjelovati u mijenjaju poslovne perspektive u Hrvatskoj, fokusirajući se pritom na prilike umjesto na poteškoće, na kreativnost umjesto na negativnost i na potencijal za uspjeh umjesto na neuspjeh. Njihovo je načelo jednostavno, ali snažno: potiču ljude da sanjaju velike snove, da prevladaju strah od neuspjeha i zamisle što bi mogli postići kad bi mogli raditi što god žele.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku mašta

mozak

tuš

ideja