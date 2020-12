Sjede dvojica na pjaci ispod kampanela i jedan će: "Ako slučajno pogledaš prema gore, vidjet ćeš koja je ura". Drugi će nakon nekog vremena: "A kako te uopće volja govorit?!".

Poznati je to vic koji opisuje dalmatinski fenomen fjaku, koja se, osim u vicevima, našla u stihovima mnogih domaćih glazbenika. No posebno je interesirala kultnog splitskog pjesnika i novinara Jakšu Fiamenga, koji je iza sebe ostavio mnoga promišljanja o ovoj, kako je govorio, filozofiji.

To je blaženo stanje

- Fjaka je stanje kad si nigdje i svuda, kad lebdiš između svega i ničega. Kad nam nije ni do čega, kad je važna samo rečenica: Pusti me stat! Inače, nema u tomu ničeg lošeg, to nije lijenost već posebno stanje duha u kojem se čovjek oslobađa svih svojih dnevnih trauma, otrova, balasta - rekao je Fiamengo svojedobno za Novi list. O njoj je pisao kao o blaženom stanju te je smatrao da su se mnoge dobre ideje rodile upravo u takvom polustanju.

No unatoč tomu što fjaka tipično opisuje Dalmatince, Fiamengo je isticao kako nije osobitost isključivo Dalmacije te da je svako biće sklono takvom ponašanju, pa i životinje. Može se primijetiti posebno kod kućnih ljubimaca, odnosno mačaka i pasa, koji se lijeno protežu na suncu ili zauzimaju najdeblji hlad.

Dalmatince 'boli đon' za zvijezde

Da je fjaka svjetski fenomen, govori nam Darijo Šarić, direktor najveće domaće turističke agencije za VIP klijente, Vip Holiday Booker, koji je u Hrvatskoj imao priliku ugostiti mnoga svjetska imena. Istaknuo je kako Dalmatinci imaju poseban stav prema svjetskim zvijezdama, koji te zvijezde zapravo oduševljava.

- Svjetski poznate osobe mogu sasvim opušteno i normalno prošetati najvećim dalmatinskim promenadama i šetnicama a da ih ne opsjedaju horde obožavatelja. Dalmatince 'boli đon' što kraj njih šeta Rami Malek ili što se na plaži sunča Julia Roberts. Ta indolencija prema svjetski poznatim osobama zaista je 'hrvatski fenomen' - objašnjava Šarić.

Pitali smo ga i koji je najneobičniji zahtjev koji su mu uputili njegovi VIP gosti. Iako kaže da ga nakon godina iskustva rijetko što može iznenaditi te da ne postoji "neobičan zahtjev" nego samo onaj koji je ili nije moguće ispuniti, za nas je izdvojio najbizarniji.

- Jedan od najbizarnijih zahtjeva ovo ljeto je zahtjev gosta da u svrhu proslave rođendana njegova djeteta na javnu plažu dostavimo životinje iz zoološkog vrta i to slona, žirafu i medvjeda. Naravno da nismo takvo nešto, na žalost gostiju, uspjeli organizirati - prisjeća se Šarić.

Zbog toga što u Hrvatskoj mogu uživati u privatnosti kao nigdje na svijetu, mnogi svjetski glumci, pjevači i poznate face iz šoubiznisa postale su redoviti posjetitelji Hrvatske, a na podužoj listi Šarić nam spominje Ludacrisa, Lily Allen, Beyonce, Petera Andrea, Shaquillea O'Neala, Bon Jovija, Ellie Goulding, Charlize Theron, Heidi Klum, Niki Belucci, Juliju Roberts, Veroniku Bielik…

Fjaka je čuđenje u svijetu

Da je riječ o svojevrsnom fenomenu, svjedoče i druge reakcije iz svijeta. Novinarka Kristin Vuković, Amerikanka s karlovačkim korijenima, nakon posjeta Dalmaciji 2018. godine za BBC je napravila prilog o fjaki, koju je nazvala stanjem uma.

O njoj je naučila na praktičnom primjeru kad je u Dubrovniku čekala lokalca Peru, koji je kasnio sat i pol na njihov dogovor za primopredaju ključeva apartmana. Kad je došao, bez isprike joj je dao ključeve, a lokalci su joj tad uz odmahivanje rukom objasnili da je Peru očito "uhvatila fjaka". Zatečena situacijom, odlučila je istražiti što je to fjaka i naučila je da utječe na ponašanje, karijeru i ukupan život onih koji su rođeni s njom.

Također je naučila da fjaka nije rezervirana samo za ljeto, kad Celzijevi stupnjevni ni ne ostavljaju mnogo drugog izbora, nego se može pojaviti bilo kad u godini, a posebno je pobuđuje južina, koja sa sobom nosi klaustrofobičnu notu fjake. Unatoč svemu, Kristini je Hrvatska ostala u lijepom sjećanju, a oduševljeno je pisala i o Malom Lošinju.

I dalje među najboljima

Hrvatska se posljednjih godina istaknula kao jedno od pet najboljih odredišta u nastajanju, a često je opisuju kao najbolju poslije Italije i Grčke. Zanimljivi smo zbog bogate povijesti, smještaja u blizini mnogih europskih središta i ljepote. Zbog pandemije koronavirusa ove je godine najviše profitirao privatni smještaj, posebno kuće za odmor, a unatoč izazovnoj turističkoj sezoni Hrvatska je, prema Virtuoso Wanderlistu, ušla među 20 najboljih destinacija o kojima se najviše sanjalo na svijetu.