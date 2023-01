Dizajnerski savjeti za mali budžet: Razmjestite stvari i udahnite novi život prostoru

Nova godina mnogima je razdoblje u kojem revidiraju svoje rezultate, privatne i poslovne, planiraju ciljeve i želje za sljedeću godinu. Prema nekim anketama, među najpopularnijim novogodišnjim odlukama su one o vlastitom poboljšanju. Od obećanja da ćete živjeti zdravije i sretnije, da ćete smršavjeti, vježbati, prestati pušiti i piti, do toga da ćete štedjeti, poboljšati veze s bližnjima i ostvariti sve poslovne snove. A osim toga što bi većina ljudi voljela poraditi na sebi, mnogima se sviđa ideja o promjeni okoline. Neki to čine tako što putuju, a neki se odlučuju na obnovu i preuređenje doma. Raspored elemenata u kući ili stanu iznimno je važan, a sigurno je najveći izazov uređenje dnevnog boravka.

Upravo smo se pitanjem "Kako najbolje i najisplativije urediti dnevni boravak?" obratili poznatoj dizajnerici, uspješnoj poduzetnici i bivšemu modelu Iris Pinjuh, koja se uređenjem interijera i eksterijera bavi već više od desetljeća.

1. Nije uvijek potreban velik budžet

Dizajn interijera je pripovijedanje, kako kaže na početku razgovora naša sugovornica, u kojem svaki prostor priča jedinstvenu i nadahnutu priču. A kako će ta priča nastati, ovisi o dizajneru, u ovom slučaju o Iris, koja inspiraciju za uređenje crpi iz svakodnevice, putovanja, prošlosti i raznih doživljaja.

- Meni je taj posao igra i toliko ga volim da nekad kažem kako me klijenti nikad ne mogu toliko platiti koliko se ja mogu dati u svaki od naših projekata - opisuje nam svoju strast za poslom ova dizajnerica.

Iris je već na prvom dizajnerskom zadatku, kad je prije petnaestak godina kupila stan na Ribnjaku u Zagrebu, shvatila da je za uređenje interijera mnogo važnija kreativnost od golemog budžeta. Tom se mišlju nastavila voditi i kad je otvorila tvrtku za dizajn interijera i eksterijera Iris Design Studio.

- Pri preuređenju uvijek ističem da je za budžet najmanje bolno, a najveće je osvježenje, oličiti zidove. Uz odabir neke boje koja će prostoru dati novu dimenziju te s malo dekora, razmještaj postojećeg namještaja ili njegovo bojenje rezultat može biti odličan. Nije naodmet dodati i koji novi detalj, ogledalo, sliku ili predmet koji ne mora biti pretjerano skup, a opet će unijeti neki karakter u vaš dom. Takve stvari vrlo često nađem po povoljnim cijenama na sajmu antikviteta na Britancu - govori nam naša sugovornica.

2. Što više svjetla i oprezno sa slikama

Pri potpunom preuređenju dnevnog boravka, kaže Iris, bilo bi idealno da rasvjetna tijela iz više izvora budu razvedena po prostoru na različite visine, tako da se obuhvati stropna, podna i samostojeća rasvjeta jer to daje prostoru dinamiku.

- Tad se, ovisno o raspoloženju i ugođaju, svjetlo može separativno paliti i gasiti, zbog čega prostor može poprimati različite karaktere. Rasvjeta je zapravo jedan od najvažnijih dijelova u projektiranju - napominje.

Što se tiče umjetničkih slika, za njih je potrebno odabrati mjesto na kojem će najbolje doći do izražaja. Umjetnine moraju imati prostora i nikad ne smiju biti izložene uz previše detalja. Iris ih u svojem dizajniranju najčešće stavlja iznad kamina, na velike zidove koji čine cjelinu ili u hodnike, koji su inače lijepo mjesto za manje slike. Ako su slike većih dimenzija, one dominiraju prostorom i potrebno ih je pustiti da budu glavne zvijezde u prostoriji.

3. TV iznad kamina i rascjepkana garnitura

Televizor je dio većine dnevnih boravaka, ali mnogi se ljudi muče s njegovom integracijom u prostor jer ne žele pokvariti cjelokupan dizajn sobe. Ipak, Iris Pinjuh upućuje nas da danas postoje mnoga rješenja kako opremiti takozvanu TV zonu.

- Mi TV zone najčešće oblažemo raznim materijalima, kao što su tapete, kamen, keramika, drvo, štukature i razne kompozicije polica, ormarića i drugih elemenata. Ispod televizora nerijetko integriramo kamin, koji može biti i na struju te za njega ne trebaju posebne instalacije - kaže Iris.

Dodaje da je televizor zapravo srce dnevnog boravka, koji je središnje mjesto za obiteljska druženja i okupljanja, pa je važno da njegovo gledanje svakom članu obitelji bude opuštajuće i pozitivno iskustvo.

Posljednja, ali jednako važna komponenta dnevne sobe je sjedeća garnitura, koja mora prije svega ispuniti kriterije udobnosti i komfora. Sjedenje je također mnogo ljepše kad je podijeljeno na više zona, naravno - ako prostor to omogućava. Kada dizajnira, Iris sjedeću garnituru najčešće povezuje kombinacijom različitih elemenata i materijala za sjedenje. Za kraj često zna i sve uokviriti tepihom, koji dnevni boravak zaokružuje u lijepu cjelinu.

- Nisam pobornica trendova. Smatram da su svaki klijent i svaki prostor jedinstveni i inspiracija sami po sebi. Volim stvarati eklektične, suvremene i tople prostore koji će trajati. Trendovi su prolazni i jedino što u njima mogu potražiti je mala inspiracija za početak stvaranja. Recimo, ja sam potpuno iskoristila trend povratka terrazzo podova i mramora, ali sad prelazim na nešto drugačije. Trendove možete kupiti, ali stil ne možete i zato je moj savjet da ih ne slijedite slijepo - zaključila je.

A da ova iskusna dizajnerica ne slijedi strogo svaki trend, pokazuje i jedan od njezinih posljednjih projekata. Riječ je o beauty studiju Dajane Pajkić, vizažistice koja radi s mnogim domaćim zvijezdama, a u kojem se nalaze i radni prostori poznate fotografkinje Jelene Balić te svjetski priznatog frizera Mije Majhena, iza kojeg stoji rad i na prestižnim modnim revijama u Parizu i Milanu.