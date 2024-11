Djeca i mladi imaju sve više problema sa zadržavanjem koncentracije: Što učiniti?

Nije tajna da ljudi danas imaju mnogo kraći raspon pažnje nego ikad prije. To posebno vrijedi za mlade generacije, među kojima je gubitak koncentracije i više nego zamjetan, a s tim je usko vezano i pamćenje.

- Prije 15 godina djetetu u nižim razredima osnovne škole mogli ste reći 'Otvori 60. stranicu u zbirci i riješi treći zadatak', a danas najprije treba reći 'Otvori zelenu zbirku' pa tek onda 'Okreni 60. stranicu' pa 'Riješi treći zadatak'. Dakle, potrebno je razdvojiti jednu uputu na više manjih jer djeca nemaju dovoljno koncentracije da bi zapamtila odjedanput toliko informacija. Također se mnogo teže izražavaju i loše slažu rečenice, ali ne bismo trebali tome se čuditi jer, kad ih pitam što su radili tijekom vikenda ili ujutro prije popodnevne nastave, mahom mi svi odgovaraju da su igrali videoigre ili gledali TikTok. Upravo se zbog toga mnogi moji kolege vraćaju tradicionalnom načinu podučavanja jer, kad god u nastavi koristimo tehnologiju, oni to povezuju sa zabavom, zbog čega 'isključe mozak' i mnogo teže prate na satu - ističe Maja (55), učiteljica razredne nastave.

Foto: Shutterstock

Zašto djeca gube fokus?

Osim previše provedenih sati pred različitim zaslonima, postoje mnogi drugi razlozi koji utječu na povećanje nefokusiranosti kod djece. Djetetu može nedostajati koncentracije jer ga ometa vlastiti emocionalni svijet, pod stresom je ili se osjeća preopterećeno informacijama iz okoline.

Uzroci nedostatka fokusa, ali i promjene raspoloženja i hiperaktivnosti, može biti i prehrana koja se primarno temelji na hrani punoj jednostavnih ugljikohidrata (prerađena hrana i dodani šećer) te nedovoljan unos tekućine. I baš kao što je neophodno da djeca imaju dovoljno sna, jednako vrijedi za tjelesnu aktivnost. Ona im pomaže u izgradnji i održavanju mišićne snage, fleksibilnosti i izdržljivosti, a povećanjem protoka krvi u mozgu povećava se i djetetova koncentracija.

Razlog može biti i prevelika usmjerenost na zabavu, igračke ili mobitel, što je jednako važan uzrok gubitka fokusa koji skrbnik ili edukator treba uzeti u obzir. Osim toga, djeci je mnogo teže obratiti pozornost na nešto što ih ne zanima - što vrijedi zapravo za svakoga od nas, zar ne?

- Imam sina (19) i kćer (14) i, kad ih uspoređujem s generacijama od prije 20-30 godina, čini mi se da im manjka pažnje, koncentracija im je slaba, što se najbolje vidi tijekom čitanja knjiga ili učenja. Iako su inteligentni i kreativni, često se ne zadržavaju dugo na jednoj stvari, pa se čini kao da im nedostaje motivacije i želje. Uglavnom konzumiraju kratke sadržaje s jednostavnim porukama, glavni izvor informacija su im društvene mreže, poput TikToka, rijetko ih nešto toliko zaokupi da se udube u problematiku i dodatno to proučavaju. Bez obzira na to koliko ih odmalena poticali i njima se bavili, oni žive u sasvim drugačijem svijetu koji reagira na drugačiji tip podražaja - govori nam Dragica (44), majka iz Zagreba.

Foto: Shutterstock

Poseban udarac dječjoj pozornosti zadala je pandemija. Kako piše Independent, osnovnoškolska djeca u Engleskoj nakon povratka u školu imala su raspon pažnje "kraći nego ikad". To je tjeralo učitelje da sat podijele na više aktivnosti, od kojih je svaka trajala manje od 10 minuta, a sve kako bi održali fokus svojih učenika. Da nije mnogo drugačije ni kod nas, tvrdi jedna profesorica hrvatskog jezika.

- Današnji učenici naviknuti su na vizualne sadržaje i na brzu izmjenu podražaja, što 'uvježbavaju' na društvenim mrežama. Na nastavi se manjak koncentracije zaista osjeti. Učenicima je teško pročitati stranicu teksta bez stanke. Zato se trudim osmisliti što više različitih i kraćih aktivnosti tijekom jednog nastavnog sata, tad je produktivnost mnogo bolja. Dakle, u jednom satu treba biti i pisanja, razgovaranja, čitanja, slušanja i gledanja - objašnjava Franka (27).

Foto: Shutterstock

Fokus treba vježbati i kod kuće

Nedostatak pozornosti kod djeteta bez sumnje je izazov za edukatore, ali i za cijelu obitelj. Nasreću, kao i kod mnogih drugih problema vezanih za mozak, koncentracija i fokus djeteta mogu se vježbati i poboljšati. Prvi korak prema tome je ograničavanje svih vizualnih smetnji, a posebno ekrana. Jer koliko puta je vama bilo teško koncentrirati se na neki zadatak kad vam je mobitel stajao na dohvat ruke ili kad vam je u pozadini bio uključen televizor? Djeci je jednako teško, ako ne i teže jer dobivaju više novih podražaja nego odrasli. Pretjerana stimulacija može dovesti do toga da djetetu neke stvari postaju prebrzo dosadne.

- Djeca bi trebala imati fokus na neku aktivnost okvirno onoliko minuta kolika je njihova dob puta dva. Primjerice, četverogodišnjak bi trebao moći imati neprekinut fokus osam minuta, petogodišnjak deset minuta i tako dalje. U praksi često to nije slučaj, djeca imaju i kraću pažnju od toga. No, naravno, svako dijete je individualno pa ne možemo generalizirati na cijelu populaciju. Rekla bih da tom lošijem fokusu najviše pridonosi pretjerana uporaba ekrana, koju bi roditelji trebali nastojati ograničiti, a posebice u mlađim godinama. Imajte na umu da djeca mlađa od dvije godine ne bi uopće trebala gledati ekrane - objašnjava logopedinja Ema (26).

Foto: Shutterstock

Ima li vaše dijete TikTok mozak?

Podsjetimo se, početkom ove godine više od 4000 djece dobilo je odgodu upisa u prvi razred, a govorilo se da je jedan od ključnih razloga bila upravo tehnologija. Zasloni su glavni uzročnici gubitka fokusa jer pretjerano stimuliraju um. Tako mnogu današnju djecu pogađa pojava koju su znanstvenici prozvali "TikTok mozak". Otkriveno je da gledanje kratkih videozapisa otežava djeci da se uključe u aktivnosti koje ne nude brzo i trenutno zadovoljstvo. TikTok video je vrlo kratak, obično traje 30-ak sekundi i, kad završi, u mozgu korisnika oslobađa se dopamin i zbog tog dobrog osjećaja želi nastaviti gledati takav tip sadržaja - opet, i opet, i opet. Vrijeme potrebno da se obrade ti sadržaji u TikTok formatu je nedovoljno, a pogotovo maloj djeci.

- Primjećujem da tehnologija, s jedne strane, mojim kćerima omogućuje pristup informacijama i obrazovnim sadržajima, ali istodobno ometa njihovu sposobnost fokusiranja. Ipak, situacija nije toliko alarmantna jer im i dalje ono što ih zanima u okolini, poput hobija ili interakcije s prijateljima, drži pažnju. Kao roditelji, trebali bismo postavljati granice u korištenju tehnologije, a pogotovo kad je njezin utjecaj na djecu jasno vidljiv - ističe Anamarija (39).

Aktivirajte njihov mozak

Ipak, nije sve u zabranama. Za pravi trening koncentracije redovito predlažite djetetu aktivnosti koje zahtijevaju koncentraciju. To mogu biti slagalice, kockice, rebusi, STEM igre i slično. Konkretno, STEM setovi pokazali su se kao vrlo zabavno rješenje, koje, uz to, potiče razvoj kreativnosti te shvaćanje uzročno-posljedične veze. S obzirom na to da su djeca prirodno znatiželjna, STEM setovi odličan su izbor jer su interaktivni, omogućuju djeci da naprave nešto vlastitim rukama i idejama, nešto na što će biti ponosni kad završe. Na našem tržištu postoje, primjerice, STEM setovi CircuitMess, koji provjereno poboljšavaju fokus i koncentraciju djece, a ne zahtijevaju nikakvo prethodno STEM znanje!

Foto: Shutterstock

Na kraju krajeva, da biste potaknuli djetetovu koncentraciju, nastojte i vi pokazati da ste koncentrirani jer djeca najbolje uče oponašanjem. Imitacija je ključni aspekt razvoja vještina jer omogućuje djeci i mladima da, promatrajući one oko sebe, brzo i učinkovito uče - i to u mnogim slučajevima nesvjesno. Primjerice, ako želite da pročita 20 stranica lektire prije spavanja, nemojte sjediti pokraj njega i biti na mobitelu nego i vi uzmite nešto za čitanje ili obavljajte neki kućanski posao. Budite im primjer!