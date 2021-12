Sezona je ružnih džempera, uživanja u hrani i ležanja na kauču. Nakon što smo ukrasili domove, uz svjetlost lampica i mirise bora, sljedeći na listi su božićni filmovi. Ako ste jedan od onih koji su se zasitili filmova poput "Sam u kući", "Grincha" ili serijala o Harryju Potteru, onda ste na pravome mjestu. Pripremili smo popis (ne)tipičnih božićnih filmova koji će vas zabaviti i k tome dobro nasmijati. Oni su veseli, romantični, dovitljivi i božićni - sve što nam u ovom trenutku treba!

Krenimo redom!

1. Nema spavanja do Božića (No Sleep 'Til Christmas)

Film "No Sleep 'Til Christmas" zapeo nam je za oko iz nekoliko razloga. Prvo, u filmu je riječ o nesanici. Tako da noćne sove, a znamo da vas ima, možda u ovom filmu pronađu rješenje svojeg problema... Drugo, u naslovu ove komedije sigurno će se prepoznati i oni koji zaista ne spavaju do Božića. Ali ne zbog nesanice nego zbog blagdanskih priprema. Ako ste upravo jedan od tih, onda vam svakako preporučujemo da uzmete predah od priprema kolača i ukrašavanja doma te zalegnete pred ekran.

Radnja prati Lizzie, organizatoricu događaja, koja ne može spavati jer za nju blagdani podrazumijevaju stres. Osim toga, planira novogodišnje vjenčanje s Joshom, kojega glumi Charles Michael Davis, najpoznatiji po serijalu "Uvod u anatomiju".

Ovakvi filmovi sezonu blagdana čine podnošljivijom.

2. Pomirenje za Božić (A Christmas Reunion)

Božić je vrijeme mira i topline. Zato vam preporučujemo da se ušuškate pod dekicu jer će vas ova slatka komedija opustiti i raznježiti. Ako ste i vi poput glavne glumice iz ovog simpatičnog filma, onda se sigurno ovih blagdana vraćate doma.

U glavnoj ulozi je Denise Richards, kao Amy, koja se nakon tetine smrti vraća u rodni grad kako bi ispunila njezinu posljednju želju i ponovno otvorila njezinu slastičarnicu. Na tom putu, već pogađate, susreće svoju srednjoškolsku ljubav, s kojom organizira 50. festival kolača. Tu ćemo se zaustaviti da vam ne bismo otkrili previše.

3. Emitiranje Božića (Broadcasting Christmas)

Sljedeća komedija koja će vas sigurno zabaviti je iz 2016. godine. Režirao ju je Peter Sullivan, provjereni redatelj božićnih filmova. Radnja ovog intrigantnog naslova prati dvoje TV voditelja koji su nekoć bili zaljubljeni, a sad se kao ljuti rivali bore za mjesto voditelja jutarnje smjene, usput otkrivajući zašto su nekoć bili zaljubljeni. Simpatično, šaljivo i bezbrižno – baš ono što se traži u ovo vrijeme!

4. Božićna priznanja ('Tis the Season for Love)

U napetih 98 minuta upoznat ćete Beth. Ona je glumica koja je otišla u New York u potrazi za slavom i uspjehom, no ne uspijeva pronaći posao. Kako se bliži Božić i osjeća se sve usamljenije, odlučuje vratiti se u rodni gradić. Na njezino veliko iznenađenje otkriva da to više nije ono isto mjesto iz kojeg je pobjegla kao tinejdžerica. Do problema nailazi kad joj se neočekivano pruži poslovna prilika, a onda joj još i ljubav nepozvana pokuca na vrata. Lijepa i topla božićna priča, zar ne?

5. Božićni slučaj (The Case for Christmas)

Ako vam je Djed Mraz sinonim za božićne filmove, onda ovaj naslov stavite na vrh popisa. Zaintrigirat ćemo vas informacijom da usamljeni odvjetnik pokušava spasiti karijeru braneći ni više ni manje nego Djeda Mraza. I to u kolektivnoj tužbi zbog nenadoknadive emocionalne štete. Jesu li riječ o nezadovoljnoj djeci ili nekom drugom dežurnom Grinchu – provjerite u filmu!

Prepustite se duhu Božića

Nadamo se da ćete ovih blagdana pronaći vremena da napravite toplu čokoladu, ispečete kokice i da se opustite uživajući uz jedan od ovih predivnih filmova. Svake godine izlazi mnoštvo božićnih naslova, zašto bi ove godine bilo drugačije?! Kako bismo vam olakšali izbor, potrudili smo se izvući filmove za koje možda dosad niste čuli, premda znamo da je more božićnih naslova nepregledno. Ne vjerujete nam? Iskoristite priliku 30 dana besplatnog probnog razdoblja na EON TV-u, koja nudi više od 19.000 naslova u Video klubu, a gledanje filmova, dokumentaraca i drugih sadržaja iz videoteke se ne naplaćuje. Sigurni smo da ćete pronaći nešto za sebe.