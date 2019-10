Dokazano je: Vaši ljubimci imaju emocije i razumiju vas

Kada biste na istom mjestu u parku stajali vi, vaš pas ili mačka, svatko od vas imao bi različit doživljaj onoga što vas okružuje. Ono što biste vi vjerojatno prvo primijetili jest priroda koja vas okružuje ili biciklist, dok bi vaši ljubimci bili fokusirani na druge stvari zahvaljujući njuškanju, osluškivanju te kontaktu s drugim životinjama. No zašto je to uopće tako? Osjetila psima i mačkama prikazuju svijet sasvim drugačiji nego što to prikazuju ljudima njihova.

Osim toga, životinje razmišljaju, osjećaju i donose odluke prema onome što su dobili kao genetsku uputu od svojih predaka ili što su osobno naučili. Međutim, iako su različiti od nas, ljubimci mogu osjećati. Naime, istraživači su dokazali kako su odrasli psi emocionalno na razini djece od dvije do dvije i pol godine, što znači da mogu osjećati radost, strah, bijes, gađenje, pa čak i ljubav. Baš poput djece, ljubimci su ovisni o nama, stoga vam donosimo upute kako pravilno tumačiti njihovo ponašanje i emocije.

Znaju li naši ljubimci tko smo mi?

Prema informacijama koje prime kroz osjetila, životinje stvaraju svoju sliku svijeta, o njemu razmišljaju, o njemu uče i osjećaju. Tako nas psi smatraju svojom obitelji, no shvaćaju da mi nismo psi; oni prate naše izraze lica, smjer pogleda, pokrete i prepoznaju naše raspoloženje. O mačkama znamo manje, ali više se susrećemo s istim emocionalnim problemima kao što su oni kod pasa.

Mačke koje žive sa samo jednim vlasnikom i ne idu van ovise o stabilnom emocionalnom odnosu s vlasnikom, a u protivnom mogu razviti tjeskobu zbog odvajanja. Mačke se prema nama ponašaju kao prema drugim mačkama - u našoj blizini podignu rep, trljaju se oko naših nogu, sjede pored nas i lickaju nas upravo na način kako mačke to čine jedne drugima.

Foto: Guliver/Shutterstock

Zašto psi njuškaju?

Pseći osjet mirisa višestruko je jači od našeg, a njihova sposobnost otkrivanja mirisa čak je 10 000 do 100 000 puta veća od one kod prosječnog čovjeka. Naime, psi u njušci imaju veći broj osjetilnih stanica za miris, a dio mozga koji treba obraditi mirisne informacije posebno je velik. Osim toga, i psi i mačke imaju dodatni organ za osjećanje feromona, tzv. vomeronazalni organ, zbog kojeg vole njuškati, a u šetnji njuše oko 33% vremena.

Na taj način psi skupljaju sve vrste podataka o tome tko je tu bio, kojeg je spola, tjera li se ženka, je li drugi pas zdrav ili bolestan, što je jeo, pa čak i koliko je velik i slično. Kada je riječ o osjećanju okusa, psi imaju čak četiri puta više okusnih pupoljaka od mačaka te žele okusiti sve što im dođe pod njušku.

Foto: Guliver/Shutterstock

Vide li psi i mačke isto kao i mi?

Vid pasa i mačaka drugačiji je nego ljudski. Oni bolje vide u mraku i bolje uočavaju pokrete, dok mi vidimo jasnije u daljinu. Kada je riječ o bojama, oni vide svijet u nijansama plave i žute, a mi vidimo šarenilo. Kako bi bolje iskoristili malo svjetla koje je dostupno noću, njihove oči reflektiraju svijetlo.

Zato nam na fotografijama njihove oči izgledaju svjetleće. Osim toga, psi imaju široko vidno polje, dok je naše vidno polje jasno samo ispred nas. Ipak, širina vidnog polja ovisi o pasmini psa, odnosno o obliku glave i položaju očiju.

Foto: Guliver/Shutterstock

Kako se snalaze u prostoru?

Koliko ste se puta iznenadili kada ste vidjeli mačku kako se bez problema snalazi u mraku ili uskim prostorima? Za osjećanje dodira psi i mačke imaju vrlo osjetljive dlačice na njušci, iznad očiju i na šapama, koje se nazivaju vibrise. Pomoću njih, kroz dodire, životinje dobivaju sliku prostora kroz koji se kreću.

Veliki je problem kada se pse ošiša tako da im se odrežu vibrise jer time gube osjećaj za prostor u kojem se kreću. Osim toga, psi i mačke čuju daleko bolje od čovjeka zbog svojih pokretnih ušiju, koje se lakše mogu usmjeriti prema izvoru zvuka.

Foto: Guliver/Shutterstock

*** Tekst je nastao u suradnji s dr. sc. Irenom Petak, dipl. ing. biol. koja se bavi ponašanjem i dobrobiti životinja više od 20 godina, stručnom suradnicom u akciji "Čarli - Moj najbolji prijatelj".

