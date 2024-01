Doznajte koje su tekućine neophodne za vaš automobil. Neke ste možda i zanemarili

Posjedovanje automobila stavka je koja svake godine iziskuje velik novčani iznos. Ako ste te sreće, pored redovitog točenja goriva i tekućine za stakla, mijenjanja sezonskih guma te godišnjeg servisa i registracije vozila, nećete morati plaćati dodatne popravke automobila. Upravo je to situacija koju svatko od nas želi izbjeći, a prema podacima britanskog istraživanja koje je proveo Censuswide, isti je slučaj s vozačima u Velikoj Britaniji.

Gotovo polovica ispitanika (49%) priznala je kako je zbog financija odgodila popravak vozila. Naime, rast cijena i visoki troškovi života učinili su svoje, pa tako više od trećine (39%) ispitanika strepi od toga da će im se automobil pokvariti zbog nemara, a 56% njih zabrinuto je hoće li uopće moći priuštiti sebi eventualne popravke. Zato je prvenstveno važno ne dopustiti da do njih dođe.

Naravno, nije moguće prevenirati baš svaki popravak, osobito ako vozite stariji automobil, no pravodobno kontroliranje određenih tekućina vozila može znatno smanjiti potrebu za skupim popravcima. Doznajte o kojim je tekućinama riječ, kad ih i zašto treba mijenjati.

Prije zimovanja provjerite ulje

Ulje osigurava pravilno podmazivanje motora i svih njegovih dijelova, odnosno klipovima omogućuje da glatko klize unutar odgovarajućih cilindara motora, stotine puta u sekundi. Također kontinuirano oslobađa nečistoće sadržane u krugu motora, no to znači da se u ulju nakupljaju mikroostaci koji mijenjaju njegova fizička svojstva te utječu na viskoznost, ali i učinkovitost.

Foto: Gustavo Fring / Pexels

Kod većine modela automobila savjetuje se mijenjanje ulja na svakih 10.000-15.000 prijeđenih kilometara, no svakih nekoliko tjedana ili prije dužeg putovanja svakako provjerite razinu ulja.

To ćete učiniti tako što ćete prvo dovesti automobil na radnu temperaturu i zatim ga ugasiti. Pazite da je pritom na ravnom tlu. Nakon 10 minuta otvorite poklopac motora te izvadite šipku za mjerenje razine ulja. Obrišite je čistom krpom i zatim vratite te ponovno izvadite da biste očitali razinu ulja. Ako je ulje na minimumu, ispustite staro te dolijte novo, ali pritom provjerite razinu i pazite da ne ulijete previše. Ako niste sigurni da to možete sami učiniti, svakako posjetite automehaničara i imajte na umu da je također potrebno mijenjati i filtar ulja.

Spriječite nečistoću u spremniku goriva

Naravno, svjesni ste potrebe za točenjem goriva, no jeste li znali da se u spremniku za gorivo može stvoriti talog algi, nakupina vode ili parafina, hrđa, nečistoće i sličnih štetnih tvari koje utječu na rad motora? Naime, s obzirom na to da se od 5 do 7 posto biogoriva dodaje u eurosuper ili eurodizel, to nakon duljeg razdoblja može dovesti do stvaranja algi i plijesni.

Foto: Gustavo Fring / Pexels

Zato danas na tržištu postoje čistači koji su namijenjeni upravo čišćenju benzinskih i dizelskih sustava za napajanje goriva. Među njima se ističe DataFuel aditiv, koji se dodaje gorivu te uklanja spomenute štetne komponente iz sustava. Uz to, pridonosi smanjenju potrošnje goriva, sprečava predizgaranje dizela drastično smanjujući otpuštanje crnog dima, odnosno pospješuje izgaranje benzinca, te odstranjuje pojavu lupkanja u glavi motora i vraća snagu i startnost vozilu.

Kad je riječ o modernim dizelskim motorima, zbog gužvi u gradovima te stalnog paljenja i gašenja vozila, također dolazi do začepljenja DPF filtra. Kako biste to prevenirali, možete koristiti DataFap aditiv, odnosno regenerator DPF-filtra, koji se sastoji od posebnih kemijskih tvari koje prilikom kataliziranja s izgarajućim dizelskim gorivom olakšavaju regeneraciju DPF-filtra.

Krucijalna uloga antifriza

Antifriz je sredstvo koje se dodaje u rashladnu tekućinu i važna je stavka za pravilno funkcioniranje automobila. Naime, zadaća rashladne tekućine je održavanje optimalne temperature motora. Konkretnije, odvodi toplinu iz hladnjaka motora, a pritom se sastoji od mješavine vode i antifriza - sredstva protiv smrzavanja i korozije. On je važan i ljeti i zimi kako bi spriječio pregrijavanje motora, no u zimskom periodu ima dodatnu ulogu jer, ako je ulivena rashladna tekućina bez antifriza, može doći do smrzavanja i eventualnog pucanja spremnika. Baš kao što prevelik udio vode može smrznuti i uzrokovati pucanje spremnika tekućine za pranje vjetrobranskog stakla.

Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Mijenjanje antifriza preporučuje se svake dvije do tri godine, a na njegov nedostatak upozorit će vas lampica na instrumentalnoj ploči. No, za svaki slučaj, razinu tekućine možete provjeriti i sami tako što ćete otvoriti haubu, pronaći ekspanzijski spremnik i provjeriti je li nivo tekućine između minimuma i maksimuma. Ako je potrebno doliti antifriz, a ne znate koji se brend već nalazi u spremniku, najsigurnije je ispustiti stari te zatim dodati novu mješavinu vode i antifriza.

Ne zaboravite ulje za mjenjač

Ako ste primijetili poteškoće pri promjeni brzine, primjerice tijekom prebacivanja u prvi i drugi stupanj prijenosa, obratite pozornost na ulje za mjenjač. Ovo je često zaboravljen, ali bitan faktor ispravnog funkcioniranja automobila. Riječ je o mazivu koje štiti, odnosno podmazuje zupčanik i druge ključne dijelove, a njega treba mijenjati svakih šest do osam godina.

Naime, ulje tijekom godina gubi svoja svojstva jer u njega dospijevaju sitne čestice koje nastaju djelovanjem mjenjača. Zato je bitno na vrijeme ga promijeniti, a pritom je važno spomenuti i kako ulje za mjenjač smanjuje trenje i koroziju.

Foto: Pexels

Izbjegnite skupe popravke

Pravodobna izmjena ključnih tekućina u automobilu spriječit će potencijalne popravke automobila koji bi vas koštali i nekoliko stotina eura, pa nemojte odugovlačiti. Finance Buzz nedavno je proveo istraživanje u kojem je čak 46% Amerikanaca izjavilo kako su u prošlosti platili popravak vozila koji su mogli izbjeći redovitim održavanjem.

U slučaju zanemarivanja spomenutih tekućina može doći i do mnogobrojnih kvarova koji će ugroziti ispravnost vozila. Primjerice, premalo antifriza u sustavu uzrokuje pregrijavanje motora, a bez tekućine za mjenjač zupčanici vašeg vozila brzo bi se istrošili ili pregrijali, što bi rezultiralo i velikim troškovima popravka. Navedene stavke također imajte na umu kupujete li rabljeni automobil jer, ako niste stručnjak za automobile, nećete znati kakvo je njegovo realno stanje.

Zato je korisna usluga koju nudi autokuća Autoto, u kojoj svaki automobil prolazi dezinfekciju i detaljan pregled u kojem provjeravaju 137 njegovih dijelova. Tim pregledom dobivate najtočniju potvrdu o sigurnosti i ispravnosti automobila. A, osim jamstva na automobil od 24 mjeseca, autokuća pruža mobilno jamstvo, koje vas osigurava u slučaju kvara na putu. U prijevodu, bez obzira na to gdje se nalazite, u Hrvatskoj ili Europi, dobivate popravak automobila na cesti ili prijevoz do najbližeg servisa. Više informacija o usluzi i pogodnostima pronađite na službenoj stranici.

