Evo koje greške najčešće radimo pri odabiru automobila Kupovina automobila nerijetko zna predstavljati dug i mukotrpan proces, no ako se dobro pripremite i naoružate informacijama, možete izabrati automobil koji za pristojnu cijenu najbolje odgovara vašim potrebama

Kupnja automobila vjerojatno je jedna od najzahtjevnijih kupovina koje u životu morate obaviti. Nakon što ste teško mukom uspjeli skupiti poveći iznos za kupnju budućeg limenog ljubimca, pred vama je još teži izbor - koji odabrati?

Istraživanje vjerojatno započinjete na internetu, a tamo vas odmah na početku čekaju ozbiljni izazovi. Naime, trgovci u pokušaju da privuku vašu pažnju, a samim time i da skrenu pozornost s nedostataka na njihovim vozilima, pokušavaju (naglašavamo, pokušavaju) biti originalni pa to izgleda ovako: ''Sportski, a elegantan'', ''Novi model, a već rabljeni'', ''Dva ekrana i kino programa'' ili ''Od opreme ne možeš vrata zatvorit''.

Naravno da to sve zvuči simpatično, ali vam sigurno ne pomaže u izboru automobila. Zato uvijek imajte na umu da postoji velika mogućnost da ćete bolje proći kod trgovaca koji cijeli proces kupnje automobila shvaćaju ozbiljno, nego kod onih koji svojim šarmom i duhovitošću uljepšavaju cijelu situaciju. Uz to, pokušajte izbjeći i najčešće greške koje radimo pri odabiru automobila.

Zaboravljamo čemu je auto namijenjen

Prva stvar koju morate napraviti prije kupnje automobila jest odrediti čemu vaš novi auto treba služiti. Tražite li obiteljski auto u koji morate staviti dvije sjedalice za klince? Jeste li sanjivi milenijalac koji mašta o autu bez krova i putovanjima hrvatskom obalom? Možda ste umirovljenik koji želi čvrst i pouzdan automobil, koji će vam služiti za kraća putovanja? Sukladno svom životnom stilu trebate odabrati i budući auto. Nakon toga možete suziti izbor prema vrsti automobila. Hoće li to biti terenac, sportski automobil, kabriolet, hatchback ili karavan?

Kad je riječ o kupnji automobila s obzirom na motor, mnogi misle da je ekonomičnije kupiti dizel i to je u jednu ruku istina. No, ako ste osoba koja auto koristi samo kako bi se kretala po gradu, onda je bolje obratiti pažnju na benzince. Isto tako, ako idete na uglavnom kratka putovanja, dizel vjerojatno nije za vas, jer se dizelski motori moraju redovito voziti kako bi se spalila čađa koja se skuplja u DPF-u, odnosno filter čestici. Ako to ne radite, čađa može blokirati DPF pa ćete završiti s velikim računom za popravak.

Vodimo se izrekom ''što jeftinije, to bolje''

Biti štedljiv ne znači samo štedjeti novac, nego ga i mudro trošiti. To također znači da neke stvari mogu djelovati povoljno u trenutku kupnje, ali vas dugoročno mogu koštati puno više. Jedna je od tih stvari i kupnja automobila. Ako se pripremate za kupnju auta, imajte na umu činjenicu da je riječ o ulaganju u nešto što ćete gotovo svakodnevno koristiti i da nije ''mala stvar'' pa je u tom slučaju traženje najjeftinije opcije možda i najgora ideja. Sigurno ste barem jednom vidjeli oglas za auto koji je djelovao fantastično i pomislili ste: to je to! Našli ste svoj auto iz snova. No, u stvarnom svijetu, ako nešto djeluje nerealno dobro, onda to vjerojatno i jest.

Nerijetko od susjeda ili prijatelja čujemo da je pri kupnji rabljenog automobila prošao jako povoljno, a nekoliko mjeseci kasnije taj isti susjed kupuje novi dio za auto jer sa starim nešto nije u redu i tako opet iznova. Kupiti auto koji na prvu djeluje povoljno i očuvano je vjerojatno najveća greška koju možete napraviti pri kupnji automobila jer ćete u bližoj budućnosti na taj auto potrošiti veliki iznos kako biste ga popravili zato što će uvijek neki dio štekati i tako ćete upasti u začarani krug kupnje novih djelova jer stari svako malo otkazuju.

Pri kupnji rabljenog automobila također pripazite na to da nije riječ o oglasu koji nudi auto koji se uopće ne nalazi u Hrvatskoj, već se nalazi na lagerima diljem Europe.

Pridajemo (pre)veliku pozornost izgledu

Zaljubljivanje u određeni model ili boju automobila može vam stvoriti samo probleme jer vas pri njegovoj kupnji emocije nikako ne bi smjele voditi. Na taj način isključujete sve ostale automobile koji bi vjerojatno bili daleko bolji izbor za novac koji imate, ali vi u glavi imate točno određen dizajn i boju koju želite. To je u redu ako imate veći iznos na raspolaganju i kupujete novi auto, no kad je riječ o kupnji rabljenih auta takvo vam razmišljanje može zadati velike muke. Iako je estetika nešto što treba igrati ulogu pri kupnji auta, ne bi vam smjela biti visoko na ljestvici prioriteta.

Ne obraćamo pažnju na detalje

Prilikom kupovine rabljenog automobila uglavnom obraćamo pozornost na glavne detalje: godište automobila, je li izgreban, jesu li sjedala poderana, kakav je motor, rade li svjetla, koliko je kilometara prošao i slično. No postoji još detalja koje trebate uzeti u obzir:

Je li auto ikada bio razbijen?

Iako prodavač tvrdi da nije, vi svejedno obratite pažnju na boju auta i stakla jer ako je riječ o novim staklima, velika je vjerojatnost da su mijenjana zbog sudara.

Je li motor svježe opran?

Ako imate auto koji normalno funkcionira i odgovara karakteristikama u oglasu, biste li išli prati motor prije prodaje? Naime, riječ je o triku kojim se prodavači služe kako bi na taj način zamaskirali dotrajalost motora jer kad je opran teže se otkrivaju mane usisnog i ispušnog sustava.

Ima li nove gume?

Nove se gume znaju stavljati onda kad su prethodne gume nepravilno izlizane ili se njima želi prikriti stanje podvozja.

Je li svježe lakiran?

Svježe lakiran auto može kriti oštećenja, ogrebotine i udubljenja nastala nakon sudara ili može biti trik kojim se prikriva hrđa na autu.

Kakva je servisna knjižica?

Servisna je knjižica nešto poput osobne iskaznice auta. Iz nje možete saznati ključne podatke o realnom stanju auta, a ako ju prodavač nema, to je znak za uzbunu. Pritom imajte na umu da je u zadnje vrijeme ''skidanje kilometara'' česta varka koju prodavači rabe kako bi prikrili stvarnu kilometražu i time skuplje prodali svoj auto. Zato kupujte automobile kod kojih možete vidjeti servisnu povijest jer je to jedini dokaz da kilometri nisu skidani.

Na kraju, pri kupnji automobila također imajte na umu činjenicu da nakon tjedan dana možete shvatiti da to nije auto koji vi želite pa je u tom slučaju dobro birati servise koji vam omogućuju raskidanje sklopljenog ugovora u roku od 14 dana i vraćanje iznosa koji ste platili.