Gdje pojesti dobro, a pritom ne ostaviti cijelu plaću? Imamo odlične prijedloge

Posjet restoranima mnogima od nas predstavlja luksuz, zbog čega si često znamo uskratiti to zadovoljstvo. Međutim, pronašli smo nekoliko mjesta u Hrvatskoj na kojima možete uživati u vrhunskim jelima, a pritom ne ostaviti cijelu plaću

<p>Iako potraga za kvalitetnim obrokom po realnoj cijeni nerijetko zna <strong>predstavljati izazov</strong>, hrana nije više jedini kriterij prilikom biranja restorana. Tako se, primjerice, sve više pozornosti stavlja na ambijent prostora,<strong> pružanje</strong> <strong>vrhunske usluge</strong>, ali i na sve one detalje koji restoran čine ugodnim za boravak.</p><p>Ove se nijanse opravdano naplaćuju, no često je riječ o iznosu koji si ne može svatko priuštiti. Zbog toga smo odlučili krenuti u potragu za mjestima na kojima možete uživati u gastronomskim specijalitetima po prihvatljivim cijenama.</p><h2>Dobre stvari dolaze u malim pakiranjima</h2><p>Prvo mjesto koje nam je zapelo za oko bio je minimalistički uređen bistro na zagrebačkom Gradecu. Restoran <a href="https://bit.ly/3gMSZhE" target="_blank">Brokenships</a> otvoren je u okviru poznatog Muzeja prekinutih veza, a iako je riječ o malo manjem prostoru, <strong>simpatično uređen ambijent</strong> i bogata gastronomska ponuda razlozi su zbog kojih se traži stolac više. Domaća su peciva njihov specijalitet, a osim jela uobičajenih veličina, posjetitelji imaju priliku naručiti manje porcije.</p><p>Tako mogu kušati više stvari iz ponude, poput teletine i bižija za 135 kn za veliku te 65 kn za manju porciju, junetine, sipe i boba, palente i skute... A izuzev prihvatljivih cijena i dodatnih <a href="https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N144601.28681824SATA.HR/B24354370.277172846;dc_trk_aid=471572941;dc_trk_cid=134790539;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=" target="_blank">pogodnosti</a>, ovaj će vas bistro svojom opuštenošću osvojiti na prvu, pa ako još niste, vrijeme je da pružite priliku ovom fenomenalnome mjestu.</p><h2>Domaća kuhinja na moderan način</h2><p>Ako ste ljubitelji domaće kuhinje, ali preferirate moderan i kreativan način pripreme hrane, onda je <a href="https://bit.ly/2O9aNHB" target="_blank">Savica Eatery</a> idealno mjesto za vas. Kao što i samo ime govori, ova se zalogajnica smjestila u poznatom <strong>zagrebačkom kvartu</strong> Savica, a mladi i ambiciozni kuhari vrhunskom hranom i opuštenom atmosferom privlače mnoge posjetitelje.</p><p>Jelovnik kreiraju u skladu sa sezonskim namirnicama, a po vrlo pristupačnim cijenama možete kušati sočne<strong> burgere</strong> (za 59 kn), <strong>rižota</strong> (za 64 kn),<strong> BBQ rebarca</strong> (za 67 kn) i <strong>curryje</strong> (za 56 kn).</p><p>Restoran svakog dana slaže drukčija dnevna jela, a ponedjeljkom i utorkom nakon 15 sati korisnicima Mastercard® ili Maestro® kartica donosi <b data-stringify-type="bold">10% popusta</b> prilikom <a href="https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N144601.28681824SATA.HR/B24354370.277172846;dc_trk_aid=471572941;dc_trk_cid=134790539;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=" target="_blank">plaćanja</a>. Račun do 250 kn možete platiti sigurno i brzo beskontaktnim putem bez unošenja PIN-a. A<i data-stringify-type="italic"> </i>nakon ukusnog obroka, uputite se u šetnju poznatim savskim nasipom i uživajte u bijegu od gradske gužve.</p><h2>Zrno soli s pogledom koji se ne zaboravlja</h2><p>Večera s pogledom na more i korištenje autohtonih, lokalnih namirnica glavne su karakteristike restorana <a href="https://www.zrnosoli.hr/index.html" target="_blank">Zrno soli</a>, smještenog u splitskoj ACI marini. Zanimljivo je da je upravo ovaj restoran dobio <strong>Michelinovu preporuku</strong> za riblji doživljaj, a njihovo <strong>autohtono ekstra djevičansko maslinovo</strong> ulje u New Yorku je dobilo najveće priznanje u svijetu ekstra djevičanskih maslinovih ulja.</p><p>Sada se sigurno pitate: A kakve su cijene? S obzirom na to da je riječ o vrhunskom restoranu, cijene su ipak pristupačne. Pa tako za ručno rađene raviole s jadranskim kozicama, svježim sirom i tikvicama u umaku od škampa trebate izdvojiti <strong>90 kuna</strong>, dok će vas ragu od sipe i zapečeni rimski njoki koštati 95 kuna.</p><p>Stoga, ako se nekada nađete u <strong>Splitu</strong> i poželite uživati u autohtonim morskim specijalitetima s pogledom na more, Zrno soli restoran je koji će ispuniti vaša očekivanja.</p><h2>Gurmansko iskustvo koje ćete htjeti ponoviti</h2><p>Isprobavanje tradicionalnih stvari, kulture i jela nešto je čemu svaki čovjek počne težiti u nekom trenutku života. Kako bi osvojili hedoniste i ljubitelje domaće kuhinje, vlasnici zagrebačkog <a href="https://bit.ly/321AodE" target="_blank">Makaruna</a> u Teslinoj posvetili su se pripremi jela od svježih namirnica.</p><p>Posebnost ovog restorana je u korčulanskim makarunima, koje kuhari ručno spremaju prema <strong>drevnoj recepturi predaka</strong>, a jednako tako poštuju tradicionalan način pripreme mesa i ribe na gradelama. Osim toga, možete uživati u salati od mariniranog pilećeg filea na žaru za 65 kuna.</p><h2>Istarska priča o tartufima</h2><p>Ako ste pak među onima koji <strong>ne gledaju na cijene</strong>, onda će vas oduševiti istarski restoran <a href="https://bit.ly/38J4W5c" target="_blank">Zigante</a>. U srcu Istre, u malome mjestu po imenu Livade, smjestio se prvi hrvatski restoran specijaliziran za jela od istarskog tartufa, koji cijele godine nudi <strong>pažljivo osmišljen jelovnik</strong> na bazi svježih tartufa. Otvoren je prije 18 godina, a u samo dvije godine ušao je u sam vrh hrvatske gastronomije.</p><p>Osim što se mogu pohvaliti bogatom enotekom i jedinstvenim jelovnikom, <strong>kuhari</strong> i <strong>sommelieri</strong> ovog restorana nositelji su mnogih međunarodnih priznanja za svoj rad. Na ovom jedinstvenome mjestu imate priliku kušati specijalitete s tartufima, pa tako za filet jadranske ribe s crnim tartufom trebate izdvojiti 180 kuna. Zigante svojim gostima nudi besplatno piće dobrodošlice.</p><p>S obzirom na ponudu restorana, vrijeme je da počnete planirati koga ćete povesti na <strong>ručak ili večeru</strong> idućeg vikenda, a gastronomsku inspiraciju potražite u ponudi projekta <strong><a href="https://bit.ly/3gE1yLV" target="_blank">Sladokusac</a></strong>.</p><h2>Podržite lokalne trgovce, restorane i ugostitelje</h2><p>U novoj kampanji, <a href="https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N144601.28681824SATA.HR/B24354370.277172846;dc_trk_aid=471572941;dc_trk_cid=134790539;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=" target="_blank">Mastercard</a> poziva korisnike Mastercard® i Maestro® kartica da podrže lokalne trgovce, restorane i ugostitelje. Pritom imajte na umu kako<strong> </strong>je <strong>beskontaktno plaćanje</strong> najsigurniji oblik plaćanja, pa plaćajte brzo, jednostavno i sigurno <strong>Mastercard i Maestro </strong>karticom u omiljenim restoranima i kafićima te ostvarite razne <a href="https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N144601.28681824SATA.HR/B24354370.277172846;dc_trk_aid=471572941;dc_trk_cid=134790539;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=" target="_blank">pogodnosti</a>. Uz to, Mastercard je početkom ožujka povisio limit beskontaktnog plaćanja bez potrebe za unosom PIN-a sa 100 na 250 kuna, što je dodatni benefit u vrijeme kad svi trebamo biti na oprezu.</p>