Bilo je frustriraju\u0107e, ali ni\u0161ta ne bih mijenjala!

Marijanu smo pitali i koje je njeno najve\u0107e dostignu\u0107e, odnosno s \u010dim se najvi\u0161e ponosi. - To je moj brak! U\u00a0dana\u0161nje vrijeme sa sto izazova, sto ambicija i mojih i njegovih,\u00a0odlu\u010dili smo se na troje djece, a sami smo, bez ikakve pomo\u0107i. Bilo je jako puno isku\u0161enja, jako\u00a0puno potisnutih ambicija, prvenstveno s moje strane, kako bih se posvetila djeci dok sam im najpotrebnija. Onda\u00a0se jave i frustracije, nezadovoljstvo... Ali to su krize koje do\u0111u i pro\u0111u. Kad se okrenem iza sebe, ni\u0161ta ne bih mijenjala. Samo bih definitivno manje slu\u0161ala \u0161to drugi govore, priznaje glumica koja\u00a0nije slu\u0161ala\u00a0svekrvu kad joj je dala\u00a0savjet\u00a0da bi za djecu bilo dobro da je mama kod ku\u0107e\u00a0i da ne radi\u00a0dok su mali. Marijana je nastavila raditi, a trenuta\u010dno joj je najve\u0107i izazov uskladiti poslovne obaveze s online nastavom.\u00a0

- Online nastava je za ljutu potrebu\u00a0i to je to. To nije za nikoga -\u00a0ni za nastavnike, ni za djecu, a najmanje za roditelje. Kao i mnogi roditelji, suprug i ja radimo, ili od doma ili idemo fizi\u010dki na posao. Djeci uvijek ne\u0161to treba pokazati jer im je nejasno, a tu su i\u00a0provjeravanja je li sve\u00a0obavljeno, je li napravljen doma\u0107i... A na\u0161e obveze se ne\u0107e same rije\u0161iti. Sretna sam dok sve ovako funkcionira, normalna nastava, samo da do\u0111e kraj\u00a0pandemiji\u00a0pa da se\u00a0na\u0161a tu\u017ena djeca dru\u017eiti i biti bez maski po cijele dane.\u00a0

Na pitanje \u0161to \u017eeli da njena djeca zapamte za cijeli \u017eivot, doma\u0107a glumica odgovara: - Da sam im bila vjetar u le\u0111a, a ne kamen spoticanja. Da sam im bildala samopouzdanje,\u00a0a ne komplekse. Da smo se puno smijali zajedno, zaklju\u010dila je Marijana.

INIFINITY NADO zvrkovi stigli su na TISAK! Skupite \u010detiri\u00a0naljepnice i ostvarite 50% popusta na Infinity Nado EGG kojeg mo\u017eete prona\u0107i na najbli\u017eem kiosku Tiska. Za svakih 35 kn potro\u0161enih na Tisku ostvarujete pravo na jednu\u00a0naljepnicu (bonovi i usluge nisu uklju\u010deni). zvrkovi stigli su na TISAK! Skupite \u010detiri\u00a0naljepnice i ostvarite 50% popusta na Infinity Nado EGG kojeg mo\u017eete prona\u0107i na najbli\u017eem kiosku Tiska. Za svakih 35 kn potro\u0161enih na Tisku ostvarujete pravo na jednu\u00a0naljepnicu (bonovi i usluge nisu uklju\u010deni).