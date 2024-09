Hrvatska bi zbog 'tekućeg zlata' za pedesetak godina mogla biti zemlja blagostanja

Trenutna događanja na globalnoj razini nikome ne ulijevaju optimizam. Normalno je da osjećamo određenu dozu neizvjesnosti kad je riječ o međunarodnom položaju i sigurnosti Hrvatske u budućnosti. To je glavni razlog zbog kojeg sam odlučio posjetiti ovu izložbu, priznaje nam IT-jevac Luka Matić (35), kojeg smo zatekli na izlasku iz multimedijskog paviljona "Hrvatska 2074. – pogled u budućnost", projektu koji je realiziran povodom obilježavanja 140 godina djelovanja Croatia osiguranja.

Naime, u paviljonu ispred Muzeja Mimara održava se multimedijska izložba koja u riječi i slici pokušava dati odgovore na ova i mnoga druga pitanja. Kao razlog posjeta Matić također navodi ratne sukobe koji se trenutno vode daleko od nas, no itekako je svjestan mogućnosti njihove eskalacije na globalnu razinu.

- Istina je da se sad osjećam sigurno u Hrvatskoj, ali pitanje je koliko ćemo dugo imati tu sigurnost. Lagao bih kad bih rekao da me ne brine kakva će biti sutrašnjica našoj djeci - kaže Matić. Objašnjava kako mu je izložba pomogla da dobije bolji uvid u budućnost koja bi Hrvatsku mogla zadesiti u idućih 50 godina, budući da je u njezinu kreiranju sudjelovalo 30 vodećih znanstvenika, stručnjaka i umjetnika.

Analizirajući činjenice i trendove te kroz dubinske rasprave predvidjeli su tri moguća scenarija za Hrvatsku do 2074. Izložba tako prikazuje kako će izgledati realistični, optimistični i pesimistični scenariji na polju demografije, ekologije, gospodarstva, međunarodnih odnosa te sporta i kulture. Matić naglašava kako planira pogledati sve scenarije, ali ga inače najviše zanimaju međunarodni odnosi pa nam je ispričao svoje dojmove upravo iz tog scenarija.

Foto: Shutterstock

Ratni sukobi i sigurnost

Krećemo li se prema 3. svjetskom ratu ili ćemo najgori scenarij uspjeti izbjeći? To pitanje visi u zraku još od 2022. godine. S obzirom na to da se u rat između Rusije i Ukrajine upliću i druge zemlje, tenzije su konstantno na vrhuncu, što stvara veliku dozu neizvjesnosti.

- Pesimističan prikaz budućnosti, u kojem bi egzistencija Hrvatske kao države bila ozbiljno ugrožena te bi se samim time suočila s nizom sigurnosnih izazova, kao i nestašicom vode i hrane, ono je što me najviše brinulo. No realističan scenarij ipak me malo smiruje. Ne mislim da će ratovi i eskalacije prestati, ali Hrvatska bi uz vještu diplomaciju mogla zadržati dobar položaj unutar EU. Osobito uz razvoj i implementaciju novih tehnologija u mnogim industrijama, kao što i sami stručnjaci predviđaju - objašnjava IT-jevac te dodaje kako mu se treći scenarij ipak najviše svidio.

- Optimističan pogled na našu budućnost stavlja Hrvatsku među najuspješnije i najperspektivnije države Europe. Time bi ona postala jedna od strateških članica političkih i vojno-sigurnosnih saveza svijeta. A to je definitivno najbolji mogući ishod - kaže Matić.

Foto: Shutterstock

Migranti i migrantske krize

Jedno od gorućih pitanja o kojima se unutar EU godinama vode polemike je i porast migracija u Europu. Prema podacima Europskog parlamenta, taj je broj kontinuirano u porastu, a ukupan broj državljana trećih zemalja koji su došli u EU dosegnuo je 5,1 milijun u 2022. godini.

- Izložba je pokazala kako je najizgledniji scenarij onaj u kojem će Europa postati dom milijunima novih migranata. Stručnjaci predviđaju kako će u tom ishodu ekonomski izgledi i perspektive Europe, koja je imala manjak radne snage, biti bolji. No također se otvara pitanje integracije migranata, stvaranja napetosti i društvenih podjela - kaže Matić.

Upravo o tome govore znanstvenici u ovom jedinstvenom projektu u kojem navode da bi Hrvatska za 50 godina mogla imati 30% doseljenika naročito zbog činjenice da bi postala ugodno mjesto za život klimatskim i ekonomskim migrantima.

Foto: Shutterstock

Gospodarstvo i resursi

Izložba se dotaknula i tema koje se tiču gospodarstva zemlje i učinkovitog upravljanja njezinim resursima. IT-jevac objašnjava kako mu realistični scenarij o gospodarstvu zemlje ulijeva nadu jer predviđa da će partnerstva i suradnje koje smo uspjeli izgraditi s drugim zemljama uspješno pozicionirati Hrvatsku u svijetu.

- Stručnjaci smatraju da je za Hrvatsku vrlo izgledna situacija da će kao država postati relevantna u područjima energetike, umjetne inteligencije i novih tehnologija u zdravstvu i prehrambenoj industriji - kaže ovaj mladi čovjek, no također se dotiče negativnih predviđanja kad je riječ o važnim resursima.

- S pozitivnoga gledišta, uspjet ćemo zaštititi i očuvati vlastite strateške resurse, poput vode, no u pesimističnom scenariju Hrvatska više ne bi imala kontrolu ni nad resursima koji se nalaze na njezinom teritoriju. Pomalo je zastrašujuć scenarij u kojem je moguća budućnost u kojoj ćemo bitne resurse morati kupovati od kompanija koje ih kontroliraju te da će njihova cijena kontinuirano rasti - kaže te dodaje da ga je taj scenarij u neku ruku podsjetio na situaciju s poskupljenjem plina u 2022., koja se kao posljedica rata u Ukrajini odrazila i na Hrvatsku.

U svojim projekcijama stručnjaci također potežu neka zanimljiva pitanja, primjerice hoće li se umjesto ratova za naftu voditi ratovi za vodu i ostale resurse zbog kojih bi se Hrvatska mogla naći na meti nekih drugih zemalja.

Foto: Shutterstock

Izložba je otvorena do 10. listopada

Matić objašnjava kako je riječ o vrlo zanimljivoj i edukativnoj izložbi koja svakog posjetitelja potiče na kritičko razmišljanje. Zato, želite li doznati što sve stručnjaci predviđaju o budućnosti EU i NATO saveza te koji će biti najrealističniji scenarij za Hrvatsku i njezine građane u sljedećih 50 godina, posjetite multimedijski paviljon ''Hrvatska 2074. - pogled u budućnost'' do 10. listopada 2024. Ulaz je besplatan svaki dan od 10 ujutro do 21 sat navečer.

Paviljon je postavljen ispred Muzeja Mimara u Zagrebu, a otvoren je povodom obilježavanja 140. obljetnice utemeljenja Croatia osiguranja, najstarije i najveće hrvatske osiguravajuće kuće. Njegov glavni cilj je pridonijeti jačanju svijesti o društvenoj odgovornosti i važnosti zajedničkog djelovanja kako bi najoptimističniji scenarij postao onaj naizgledniji.