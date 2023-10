'Htio sam pokazati svojim primjerom da se u Slavoniji može dobro raditi i živjeti'

Nakon završene srednje škole Zvonimir Kalić odlučio je iz rodne se Slavonije preseliti u Zagreb i upisati studij Međunarodnih odnosa i diplomacije. Iako su mnogi mislili da će karijeru početi u struci, on je ipak odlučio vratiti se u Slavoniju i nastaviti tradiciju djedova OPG-a. Djed se cijeli život bavio poljoprivredom. Istina je da su, kaže nam Zvonimir, na to sve utjecale okolnosti djedove bolesti, kroz koju su i upoznali industrijsku konoplju, sve njezine blagodati te koju su na kraju posijali na vlastitoj zemlji i krenuli baviti se ekološkom proizvodnjom svima dobro poznate, ali i zanimljive biljke.

'Ovaj posao moraš voljeti'

Svaki je početak težak, a takav je bio, priznaje Zvonimir, i njihov. No kad postoji obiteljska podrška, nekako je lakše, dodaje, prevladati probleme i poteškoće te se nositi s njima.

- Ta podrška i dan danas traje, na čemu sam neizmjerno zahvalan svojim roditeljima, majci Zvjezdani, ocu Zdravku, te svojoj dragoj teti Jasni, s kojima razvijam naš obiteljski posao. Ja sam u proizvodnji ove vrijedne i kvalitetne biljke, industrijske konoplje, kao i nositelj OPG-a zadnjih deset godina. Uz obiteljske vrijednosti i uz malo volje, želje i rada može se uspjeti i nešto postići - kaže nam Zvonimir.

Svoj posao gospodarstvenika opisuje kao izazovan i zanimljiv. Smatra da se taj posao jednostavno mora voljeti, a kad tu ljubav prema radu prepoznaju kupci i potrošači, misija je uspješno izvršena te je treba samo znati nastaviti i održavati.

- Moj 'drive' naše obiteljske priče je moj djed Mato. Odlučio sam da ću sve ono što su djed i baka za života stvorili je nastaviti i oploditi našim obiteljskim radom. Nakon njih ostalo je vrlo mnogo praznog prostora i zgrada. Danas su to sve pogoni i skladišta za preradu naše ekološke industrijske konoplje. Zanimljivo je i to što smo nekad garažni prostor pretvorili u prelijepu prodavaonicu na kućnom pragu te smo je povezali u edukativno-prodajni prostor za svoje proizvode. A sve to sam htio napraviti u rodnoj Slavoniji, da svojim primjerom pokušam nekako pokazati da ne moramo svi otići iz nje i da možemo živjeti dobro i od plodova vlastitog rada na zemlji - ističe Zvonimir.

Spoj tradicije i modernog

Osim što se na uzgoj industrijske konoplje odlučio zbog djedove bolesti, iznimno su ga privukle njezine hranjive vrijednosti.

- Drago mi je vidjeti kako se mnogi oduševe kad uđu i zateknu uredan, klimatiziran prostor, gdje se mogu educirati o našim proizvodima, kušati i vidjeti ukupnu ponudu proizvoda, doživjeti taj odraz kvalitete industrijske konoplje, a to su omege, vitamini, minerali, proteini, vlakna i druge nutritivne vrijednosti, što one znače i koliko su važne za život čovjeka - ističe sugovornik.

U ponudi imaju više od 40 prehrambenih i kozmetičkih proizvoda, a njihov brend Croaticanna je, kaže naš sugovornik, spoj tradicije i modernog, hrvatskog i izvornog.

- Mi vjerujemo kako je industrijska konoplja čudesna biljka i biljka budućnosti. Osim za prehrambene ili kozmetičke proizvode, industrijsku konoplju možemo koristiti u tekstilnoj, građevinskoj, automobilskoj i mnogim drugim industrijama. Od nje možemo proizvoditi više od 50.000 proizvoda - ističe Zvonimir.

Digitalni kanali olakšavaju poslovanje

Ovaj mladi poljoprivrednik svjestan je koliko mu danas digitalni kanali, poput društvenih mreža, mogu pomoći u plasmanu proizvoda.

- Tehnologija je uvelike uznapredovala i jednostavno vas gura kao korisnika da budete u tijeku s njom. Važno je imati i podršku teleoperatera, kao što je A1 Hrvatska, tako da mi je način komunikacije olakšan da u samo nekoliko sekundi mogu staviti jednu sliku i napisati nekakvu obavijest za nju ili najaviti putem kratkog storyja zanimljiv događaj, koji će na kraju vidjeti više ljudi u vrlo kratkom vremenu - kaže naš sugovornik.

Takve ga prilike dodatno motiviraju i svakom objavom nastoji biti što zanimljiviji u promociji proizvoda, a trudi se steći i što više pratitelja. Zbog toga ne čudi, kaže i sam Zvonimir, da je postao influencer za vlastiti brend Croaticanna, a zbog prirode posla i velike angažiranosti, u poslovanju su im vrlo važni stalna umreženost i zajednička komunikacija.

- Kao obitelj imamo uređaje koje koristimo preko A1 fiksne i mobilne mreže. Znamo se po nekoliko puta na dan čuti, prokomentirati određene situacije, raspraviti o nekim aktivnostima, jednostavno podijeliti sve ono što radimo. Sve to pridonosi lakšem vođenju i organizaciji jedne male obiteljske proizvodnje koja se provodi kao velika proizvodnja - dodaje sugovornik.

Malo poduzetništvo, ali i rad u poljoprivredi može biti odlična "odskočna daska" za nešto veće i bolje, istaknuo je na kraju naš sugovornik.

- Tome svakako prethode ideje, alati za realizaciju ideja, mogućnost korištenja EU fondova, poticaja i raznih natječaja, sposobnost i dobri geni poduzetništva. Nije sramota zaprljati ruke zemljom i nešto od nje poslije proizvesti kad znaš da će na kraju tvoj proizvod biti nekom od velike koristi - zaključuje mladi poljoprivrednik Zvonimir Kalić.

