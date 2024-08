Iako nema izričitih pravila, neke osnove ipak postoje: Kakav je dress code poželjan u školi?

Uskoro počinje još jedna školska godina, a osim obavezne kupnje pribora i ostalih potrepština koje djeca moraju nabaviti za školu, svakog roditelja čeka neizostavna kupnja nekoliko novih komada odjeće. No pitanje je što i kako izabrati s obzirom na trendove koje klinci prate, a da zbog toga ne budu imali problem u školi.

Jer modni trendovi oduvijek su nemilosrdni, a platforme poput TikToka samo dolijevaju ulje na vatru hiperbrzim izmjenama trendova, kako u odijevanju tako i u ponašanju. Pa tako već nekoliko godina čitamo, pa i svjedočimo, o situacijama u kojima je osoblje škole u problemu kad treba djeci reći da su u školu došla neprimjereno odjevena, što je znalo eskalirati, kako u reakciji učenika tako i u ponašanju roditelja prozvanih učenika.

Foto: Shutterstock

I svi su u pravu, da se razumijemo. I dijete i roditelj koji kažu da je odijevanje osobni izraz koji pojedinac šalje prema svijetu, dio njegova karaktera, te da djecu ne treba učiti "okvirima". Ali u pravu je i škola, koja pod svojom nadležnosti ima na stotine djece o kojoj treba brinuti, i u smislu da su djeca sretna, ali i da ne budu izložena izrugivanju vršnjaka, a modni su trendovi oduvijek bili plodno tlo za izrugivanje.

Neko općenito pravilo o odijevanju učenika i radnika škole, koje i stoji u većini pravilnika o ponašanju u školi, kaže: "Odijevanje učenika i radnika škole treba biti primjereno dobi i njihovoj ulozi unutar odgojno-obrazovne ustanove". Samo pojedine škole idu u detaljiziranje što to znači, odnosno preporučuju da se u školu ne dolazi u topićima koji otkrivaju trbuh, suknjicama ili kratkim hlačama iznad koljena te s vulgarnim natpisima na majici. Ustvari, ovo pravilo daje slobodnu interpretaciju svima u lancu školovanja, što u konačnici znači da je "odijevanje primjereno dobi i ulozi" nešto što roditelj mora proći sa svojim djetetom osobno i naučiti ga što to znači.

Neka nauče osnove

Osnove u ovom slučaju znače – osnove dobrog stila, a to nikad nije prerano niti prekasno naučiti. Jer ako sada djeca nauče što znače bazični komadi na koje mogu kombinirati svoje kreativne i autentične detalje – olakšat će sebi odijevanje i sve procese koji idu s njim u kasnijoj dobi. Donosimo pet komada koji su obavezni u svakom ormaru, koji se mogu kombinirati gotovo i naslijepo a da svejedno dobro izgledaju, kao i ono najvažnije – uz koje nitko neće biti uvrijeđen nečijim (neprimjerenim) stilom.

Traperice (bez porezotina i rupa)

Postoji razlog zbog kojeg je ovaj tip hlača u vrhu najboljih komada odjeće koju možemo kombinirati već desetljećima i uglavnom bez greške. One će biti odličan izbor u gotovo svakoj situaciji, osim kad je riječ o svečanom stylingu. Najpopularniji i najprimjenjiviji model je onaj ravnoga kroja ili skinny model za cure, iako, kad govorimo o jeans trapericama, na velika su nam se vrata vratile i trapezice. Najefektnija boja je jeans plava, a za dobar stil s trapericama potreban je još samo dobar T-Shirt, sako ili cool jakna preko ramena i dobre tenisice na nogama.

Foto: Shutterstock

Najobičniji bijeli T-Shirt

Iako ove majice klinci trebaju za sat tjelesne kulture, one su jedan od najzahvalnijih komada odjeće uopće. I najbolje izgledaju kad su ravnoga kroja, koji seže do ispod bokova, koliko god to možda djevojkama bilo teško prihvatiti. Ima nešto magično privlačno u običnoj bijeloj majici koja se čini naizgled malo veća nego što treba. Potrebno joj je samo malo podvrnuti rukave po rubu i spojiva je doslovno sa svim komadima garderobe. Može se nositi sa svim vrstama hlača, suknji ili, primjerice, preko haljine koja ima tanke bretelice. Bijeli T-Shirt najviše se voli s trapericama, a trik koji prakticiraju modni insajderi je taj da prednji dio majice lagano uvuku u traperice. Tako su razbili monotoniju bijele majice i dobili svoj "statement look". Ako klinci misle da im je bijela predosadna – jednobojna majica u bilo kojoj boji napravit će isti učinak s trapericama, ovdje postoji mnogo prostora za eksperimentiranje bojama!

Foto: Shutterstock

Suknja A kroja

Djevojkama suknja A kroja može biti modni komad u rangu traperica, primjenjiva uz veliku većinu garderobe, a dobar izbor dužine može i vizualno korigirati eventualne nedostatke. Ako djevojka smatra da ima prevelika bedra, primjerice, suknja A kroja koja završava odmah ispod linije koljena vizualno će izdužiti noge, a pogotovo ako suknju kombinira s dolčevitom u jednoj boji. Suknje A kroja koje sežu do polovice bedra lijepo izgledaju ako se nose na guste i neprozirne najlonke te ravne čizme u kombinaciji sa sakoom.

Foto: Shutterstock

Donji dio trenirke

Iako je nekad bilo nepojmljivo doći u školu u trenirci, taj modni moment, zahvaljujući internetu, apsolutno se promijenio. Udobnost i primjena koju osiguravaju trenirke danas su nezamjenjivi u odnosu na druge odjevne komade. Imati nekoliko kvalitetnih pamučnih donjih dijelova trenirke olakšat će i dečkima i curama njihove modne brige. Od boja je najlakše kombinirati one osnovne: bež, siva, crna, plava i maslinasto zelena. S njima je dovoljan T-Shirt, a najbolji modni efekt trenirka će postići ako je kombinirate s visokim tenisicama. Cure koje vole isticati svoj stil slobodno neka spoje donji dio trenirke sa sakoom.

Foto: Shutterstock

Modni dodaci

Budući da pišemo o djeci u školi i o ravnoteži koju moraju postići između svojeg modnog izričaja i slobode da ga nesmetano komuniciraju s pravilima odijevanja koja institucije za odgoj imaju pravo tražiti i postavljati pred druge – završit ćemo onim što je najzahvalnije kad je riječ o isticanju kreativnosti. Modni dodaci u obliku muškog i ženskog nakita, ukrasa za kosu, ručnih satova, remenja i torbi služe kako biste svakom outfitu dali pečat svoje osobnosti. A iako je riječ o "nakitu", današnje internetske trgovine nude po vrlo prihvatljivim cijenama nevjerojatnu raznolikost u ovom segmentu. Dojmljiv sat na ruci (koji ne mora biti digitalan) ili niz efektnih narukvica podignut će svaku modnu kombinaciju, a zbog širine izbora dat će autentičnost onome tko ih nosi.

Foto: Shutterstock

Nije loše da djeca imaju okvire u kojima se mogu kretati kad govorimo o institucijama i odijevanju jer odijevanje jest iskazivanje poštovanja prema sebi i drugima. Biti u trendu ustvari znači izgledati slično (ako ne i jednako) kao svi drugi koji taj trend slijede. Nositi crop top dio je modne komunikacije na koju imamo pravo jer je dio naše osobnosti, ali je li to zaista autentičnost ako jednaki top nose milijuni ljudi? Učite djecu da grade svoj stil oko komada odjeće koji imaju bezvremensko trajanje, a trendi komadi neka budu samo to – povremeni i dojmljivi trendovi koji će nestati nakon nekog novog scrolla.

Foto: Shutterstock

