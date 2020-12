'Ima nešto u vanjštini konja što čini dobro nutrini čovjeka'

Konji su životinje koje imaju sposobnost uzajamnog razumijevanja i prepoznavanja emocija, zbog čega su izvrsni terapeuti u radu s osobama koje imaju psihičke ili emocionalne poremećaje

<p>Znate li da prvi zapisi o <strong>terapijskom jahanju</strong> sežu daleko u vrijeme drevne Grčke? Već tad jahanje konja nisu smatrali samo oblikom transporta nego i sredstvom za poboljšanje zdravlja i kvalitete života osoba s hendikepom. Terapijsko je jahanje <strong>rehabilitacijski program </strong>namijenjen osobama s tjelesnim invaliditetom. Njegova je svrha postizanje različitih <strong>terapijskih ciljeva </strong>- fizičkih, kognitivnih, socijalnih, emocionalnih i bihevioralnih. Program pomaže osobama svih dobnih skupina, a koje imaju različite oblike fizičkih, mentalnih ili emocionalnih oštećenja. </p><p>Predsjednica <strong>udruge Mogu</strong> iz Osijeka, <strong>Mariana Koprivnjak, </strong>otkrila nam je posebnost veze između čovjeka i konja te dobrobiti koje dobivamo od terapijskog jahanja: "Slažemo se u potpunosti s izrekom grčkog filozofa Ksenofona koja kaže da 'ima nešto u vanjštini konja što čini dobro nutrini čovjeka'. Uvjerili smo se u to provodeći programe terapija i aktivnosti pomoću konja dugi niz godina i prateći pozitivan utjecaj koji oni imaju baš na sve one koji su u doticaju s njima, a to su korisnici, roditelji i volonteri."</p><p>Mariana nam je objasnila i zašto su baš <strong>konji idealne životinje</strong> za terapijsko jahanje: "Konjska leđa proizvode od 90 do 110 trodimenzionalnih pokreta u jednoj minuti i ne postoji ni jedna sprava koja može improvizirati te impulse. Iz tog su razloga zaista nezamjenjivi rehabilitatori djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom s različitim stanjima i dijagnozama. Osim fizikalnih, postižu se i pozitivni psihološki i socioterapijski učinci."</p><p>Udruga Mogu trenutno ima 266 korisnika i 106 registriranih volontera. Nažalost, posjeduje staru željeznu konstrukciju predviđenu za zatvoreno jahalište, koja nije u funkciji, a prijeko im je potrebna da bi se sve aktivnosti mogle provoditi. Nasreću, postoje ljudi koji za potrebe drugih imaju sluha, pa je tako <a href="https://bit.ly/2UUIeRL" target="_blank">Zaklada Novo sutra</a> osigurala ovoj udruzi donaciju od 298.000 kuna, kojom će obnoviti postojeću oronulu konstrukciju i postaviti krov, pa će se aktivnosti moći provoditi u svim vremenskim uvjetima. </p><h2>Učinci i dobrobit terapijskog jahanja</h2><p>Zahvaljujući terapijskom jahanju, kod djece s teškoćama u razvoju i osoba s tjelesnim invaliditetom uočavaju se <strong>pozitivni fizikalni učinci</strong>, od kojih predsjednica udruge Mogu ističe jačanje mišića, smanjenje spazma, koji je najčešće prisutan kod korisnika s cerebralnom paralizom, razvoj ravnoteže i osjećaja za simetriju te poboljšanje koordinacije i povećanje pokretljivosti zglobova. Mariana smatra da se korisnicima samim uključenjem u program terapija i aktivnosti pomoću konja poboljšavaju raspoloženje, samopouzdanje, samodisciplina, zanimanje za vanjski svijet i strpljenje te da se tako postižu <strong>psihološki učinci</strong>. </p><h2>Razlike u učinku terapijskog jahanja kod djece i odraslih</h2><p>Učinci terapija pomoću konja individualni su i ovise od osobe do osobe, ali općenito se kod tjelesnih oštećenja postižu bolji rezultati kod djece nego kod odraslih, ali i kod njih one služe za redovito održavanje stanja kao redovita tjelesna aktivnost. Mariana pojašnjava da se kod odraslih više ističu psihološki, socioterapijski i edukacijski učinci jer u njihovoj je dobi vrlo važno ono što dobiju uključivanjem u program TPK i APK, a to je integracija u normalne tokove življenja. U udruzi imaju priliku družiti se s mnogobrojnim volonterima, drugim korisnicima i djelatnicima te imaju priliku usvajati nova znanja i vještine koje se tiču konjogojstva, konjaništva (odrasle sobe s intelektualnim teškoćama) i tako si mogu povećati mogućnosti konkurentnosti na tržištu rada.</p><p>Terapije i aktivnosti pomoću konja provode osobe koje imaju <strong>verificiranu edukaciju</strong> pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, odnosno "instruktori aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom". Mariana ističe kako je iznimno važno da osoba koja provodi programe bude educirana i upoznata s kontraindikacijama terapija pomoću konja jer, ako nije, to može dovesti korisnika programa u rizik i naštetiti njegovu zdravlju više nego što mu može pomoći.</p>