Imali smo najviše tropskih noći otkad je mjerenja. Mislite da je gotovo s tim?

Premda sad možemo odahnuti jer je rujan donio sniženje temperatura, znanstvenici upozoravaju da će zbog klimatskih promjena i sljedeća ljeta biti vrlo slična ovom. A ako vam se činilo da su ovog ljeta čak i večeri bile kontinuirano nepodnošljive, potpuno ste u pravu. Proteklih dana medijima je odjeknula informacija da je, prema preliminarnim podacima DHMZ-a, u Zagrebu ovog ljeta bilo je čak 30 tropskih noći, što je dosad rekordan broj.

Da bi se noć nazvala tropskom, minimalna temperatura zraka mora biti viša ili jednaka 20 Celzijevih stupnjeva, od 18 do 6 sati. Ako još tome dodamo činjenicu da je, prema podacima Copernicusa, ovo ljeto bilo najvruće u posljednjih 130 godina, možemo zaključiti da je to itekako pridonijelo grijanju zgrada i kuća, koje se čak ni noću nisu hladile, zbog čega je sparina u prostorijama bila teško podnošljiva.

Foto: Shutterstock

Vlažan zrak, a kiše ni na vidiku

A gdje je sparina, tu je i povećana količina vlage. Premda je kolovoz bio izrazito suh, s minimalnom količinom padalina, vlaga je itekako bila prisutna. Naime, vlažnost zraka stvara vodena para u zraku, koja se pretvara u kišu kad temperatura padne dovoljno da uzrokuje kondenzaciju vodene pare u kapljice vode.

Međutim, ako se to ne dogodi, vlaga ostaje u zraku te dolazi do dobro poznatog osjećaja sparine koji usporava hlađenje ljudskog tijela, zbog čega imamo dojam da su temperature ljeti više nego što uistinu jesu.

Postaje li vlaga cjelogodišnji problem?

Spomenuti podaci nameću pitanje je li vlaga time postala ne samo zimski nego i ljetni problem? Ako se ovako ekstremno topla ljeta nastave ponavljati, možemo zaključiti da ćemo se i u tom periodu boriti se s većom količinom vlage nego prije.

No pritom je bitno istaknuti kako je krajem jeseni i tijekom zime količina vlage u unutarnjim prostorima i dalje veća nego u ostatku godine. Razlog tome je kondenzacija koja nastaje zbog velike temperaturne razlike unutarnjeg i vanjskog zraka. Također, zimi se grijemo, više kuhamo nego ljeti te sušimo mokro rublje u zatvorenom prostoru, a to su sve aktivnosti koje oslobađaju vlagu u zrak.

Foto: Shutterstock

Ipak, upravo je zbog kondenzacije na prozorima vlagu lakše uočiti zimi nego ljeti. Naime, u ljetnom periodu vlaga se stvara na hladnijim mjestima u domu koja su oku manje vidljiva. Primjerice, unutar ormara ili na poleđini namještaja koji je smješten uza zid.

Budući da su te površine, za razliku od prozora, uglavnom porozne, one mogu upiti vlagu te tako može doći do oštećenja namještaja, kao i do nastanka plijesni. Zato se preporučuje ostaviti razmak od 5 cm između namještaja i zida kako bi se spriječilo zadržavanje zraka.

Kako prepoznati vlagu?

Optimalna razina vlage u vašem domu trebala bi iznositi između 30 i 50%. Ako se razina vlage poveća na 60% i više, to su idealni uvjeti za stvaranje plijesni, ali i grinja. Zato je u domu korisno imati higrometar, uređaj za mjerenje razine vlage, ali ako ga nemate, postoje drugi znakovi koji mogu upućivati na to da imate spomenuti problem.

Osim vidljive kondenzacije na prozorima, ogledalima i cijevima, vlaga u vidu mrlje ili diskoloracije može biti prisutna i na stropu. Mrvljenje žbuke ili ljuštenje boje s vrata, ormarića ili okvira prozora također su znakovi prekomjerne količine vlage u prostoru.

Pritom, ako vi ili netko od vaših ukućana pati od učestalih glavobolja, gubitka daha, odnosno kratkog daha, ili jednostavno imate standardne simptome alergije, za svaki slučaj provjerite postotak vlage u stambenom prostoru.

Foto: Shutterstock

Spriječite pojavu vlage i plijesni

