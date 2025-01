Imate problem s vlagom u kući? Zaboravite na stalno otvaranje prozora, mi imamo rješenje

Nakon jutarnjeg buđenja obično doručkujemo, popijemo kavu i odlazimo dalje u dan. Još nešto napravimo - otvorimo prozor da nam se prostorija prozrači. No tad nastaje problem. Uočavamo rosišta na prozorima. To je kondenzacija koja nastaje kad topli vlažni zrak iz prostorije dođe u kontakt s hladnom površinom prozora, što uzrokuje da se voda iz zraka kondenzira u kapljice na staklu. To može dovesti do nekoliko problema, od kojih je najveći povećana vlaga jer kondenzacija povećava vlagu u prostoru. A to je idealno okruženje za razvoj plijesni i gljivica. Plijesan se pojavljuje na mjestima na kojima je vlažnost visoka i na kojima zrak nije dovoljno cirkuliran. Srebrna ribica, primjerice, koja voli vlažna, tamna i hladna mjesta, može se pojaviti u takvim uvjetima jer traži vlagu i sklona je prema vlažnim prostorima.

Foto: Shutterstock

Loš zrak utječe na zdravlje

Otvoreni prozori zimi također uzrokuju gubitak topline, što može povećati troškove grijanja jer grijanje mora raditi jače da bi nadoknadilo temperaturu koja izlazi kroz otvorene prozore.

No postoji još jedan veliki problem. Izazov moderne gradnje, posebno s ugradnjom PVC prozora i termofasade, jest smanjenje prirodne ventilacije. Ovi materijali učinkovito zadržavaju toplinu i smanjuju gubitak energije, ali mogu ograničiti prirodni protok zraka, što dovodi do problema sa zagušljivim zrakom, vlagom i nakupljanjem plijesni.

Astma, alergija, bronhitis i oslabljen imunološki sustav samo su neke od posljedica koje plijesan može ostaviti na naše zdravlje. A problematična kvaliteta zraka može rezultirati lošom kvalitetom sna, povećanom malaksalošću, osjećajem umora...

Foto: Shutterstock

Godišnje troši 2,3 € električne energije

Osim toga, zadnjih smo dana svjedoci sve lošijeg zraka u Zagrebu. O tome govore i podaci DHMZ-a, među kojima svakog dana možete provjeriti i kvalitetu zraka.

Rješenje za sve je Rekuperacija i-Vent, novost u decentraliziranoj ventilaciji. Uzima zrak izvana, grije ga ili hladi ovisno o temperaturi koju je izvukao oz prostora. Osmišljen je da svakih 60 sekundi izvlači zrak iz prostora, uzima zrak izvana, pročišćuje ga kroz filtar, prolazi kroz ovojnicu te u idućem intervalu od 60 sekundi vraća svjež zrak, bez peludi i sličnih alergena, u prostoriju. Nema briga od alergija i astme. Ovaj aparat jednostavan je za montažu, pogodan za ugradnju u starije kuće ili stanove, kao i u novogradnje. Temelji se na strujanju zraka kroz cijeli prostor uz jednostavno upravljanje putem aplikacije kompatibilne sa sustavima Android i iOS. Sustav radi bez buke i štetnih tvari, kao i bez vjetra i nepovoljnih vremenskih utjecaja. Zaštita od propuha i ograničenje volumena protoka zraka osigurat će da ne bude propuha.

Na godišnjoj razini svaka rekuperatorska jedinica potroši otprilike 2,3 € električne energije. Filtri su izdržljivi i mogu se prati pod tekućom vodom, ali možete odabrati i filtre za pelud koji su posebno pogodni za alergičare i osobe osjetljiva zdravlja.

Foto: Shutterstock

Pročišćeni zrak za dobro zdravlje

Ventilacijski sustav Rekuperacija i-Vent radi 24 sata na dan, gotovo je nečujan, troši iznimno malo energije, a može se podešavati na više režima rada (ljetni, zimski, dnevni i noćni).

Pročišćeni zrak u stanu ili kući ne samo da pridonosi boljem zdravlju nego poboljšava svakodnevnu kvalitetu života. Redovito osiguravanje čistog zraka može smanjiti simptome alergija i astme, poboljšati mentalne funkcije i omogućiti mirniji san, a smanjuje rizik od dugoročnih zdravstvenih problema. Tvrtka i-Vent d.o.o. bavi se isključivo ventilacijom, a na slovenskom tržištu prisutna je od 2010. godine i u tom se razdoblju etablirala kao specijalist za ventilaciju.

Razvija vlastite inovativne i-Vent ventilacijske sustave vrhunskog dizajna, koji predstavljaju revoluciju u području ventilacije. I-Vent je dio Volution groupa, vodećeg svjetskog lidera u ventilaciji. Montaže su dostupne na području cijele Hrvatske, a prethodni izvidi su besplatni. Dobra vijest je i što i-Vent trenutačno ima promotivnu ponudu u kojoj je smart i-Vent ventilacijski uređaj dostupan do 30 % jeftinije.