Instagram profili na koje smo se 'zakačili' jer su drugačiji

U moru profila na Instagramu postoje oni koji se jedinstvenim i unikatnim sadržajem izdvajaju od ostalih i upravo su zbog toga vrijedni naše pozornosti i vremena

<p>U posljednje se vrijeme dignula velika prašina oko <strong>influencera</strong>, a mišljenja su i više nego podijeljena. Dok su jedni potpuno protiv, drugi ih apsolutno podržavaju. No činjenica jest da je sve više influencera, kako stranih tako domaćih, i da su sve popularniji. <strong>Društvene mreže</strong> pridonijele su razvoju ovog novog zanimanja, ali su i potpuno preoblikovale <strong>marketinško tržište</strong>.</p><p>Mnogi <strong>brendovi </strong>počeli su ih koristiti za promociju svojih proizvoda i usluga na zabavan i originalan način. Prema tome, jedno je sigurno - na čijoj god strani bili, postoje profili na Instagramu kakvih priželjkujemo još više jer nam osim<strong> <a href="https://www.instagram.com/stimac.dentalcenter/" target="_blank">zanimljivog sadržaja</a> </strong>vrijednog pozornosti nude korisne informacije. </p><p>Ovi su profili dokaz da društvene mreže nisu uvijek "gubljenje vremena". Ako ih koristite na pravi način, pronaći ćete informativan, inspirativan i jedinstven sadržaj. U nastavku izdvajamo nekoliko takvih profila:</p><h2><a href="https://www.instagram.com/najs.buvljak/" target="_blank">@najs.buvljak</a></h2><p><strong>Najs buvljak</strong> idealan je spoj second hand vintage i mainstream odjeće, obuće i modnih dodataka. Riječ je o dobro očuvanim komadima poznatih modnih brendova za žene i muškarce koji se prodaju po povoljnim cijenama. Na svom Instagram profilu Najs buvljak promovira prodaju rabljene odjeće na jedinstven i domišljat način.</p><p>Sve to zahvaljujući <strong>prepoznatljivom vizualnom identitetu</strong> te simpatičnim porukama o odjeći, obući i modnim dodacima, u kojima se može pronaći svatko od nas. Osim toga, na ovom se profilu objavljuju korisne informacije o događajima vezanima uz Najs buvljak. </p><h2><a href="https://www.instagram.com/stimac.dentalcenter/" target="_blank">@stimac.dentalcenter</a></h2><p><strong><a href="https://drstimac.com/" target="_blank">Štimac centar dentalne medicine</a> </strong>mjesto je na kojem stručan i iskusan tim doktora dentalne medicine pruža niz stomatoloških uluga uz visoke standarde i suvremenu tehnologiju. Pacijenti se mogu bezbrižno prepustiti u ruke stručnjaka koji se neprestano usavršavaju u svojim područjima. </p><p>Da je ovaj centar ukorak s vremenom, dokazuje i vrlo atraktivan <strong><a href="https://www.instagram.com/stimac.dentalcenter/" target="_blank">Instagram profil</a></strong>. Kroz pristupačne, zanimljive i zabavne objave pratitelji istovremeno dobivaju najvažnije i najzanimljivije informacije o centru, ali i korisne savjete stručnjaka. Svaka je objava dio slagalice koja tvori jedinstvenu priču ispričanu u fotografijama. Profil je kreiran s ciljem da se stomatološke usluge približe pacijentima, ali i da ih stručnjaci iz <a href="https://drstimac.com/" target="_blank">centra</a> educiraju. </p><p>Na profilu <strong><a href="https://bit.ly/33BZpLY" target="_blank">@stimac.dentalcenter</a></strong> svaki drugi tjedan možete pratiti javljanje uživo doktora dentalne medicine <strong>Filipa Štimca</strong>, koji u razgovoru s voditeljem <strong>Branimirom Lozejom</strong> razgovara o zanimljivim temama iz svijeta stomatologije. Ne propustite #BeautyFriday svakog drugog petka, kad doktorica <strong>Elena Štimac Vukojević</strong> govori o zanimljivim temama vezanim uz estetiku lica i osmijeha. </p><h2><a href="https://www.instagram.com/mojati_/" target="_blank">@mojati_</a></h2><p>Domaći brend <strong>Mojati</strong> stvara narukvice s motivima grada Zagreba. Narukvice imaju ulogu suvenira, ali mogu se nositi i svaki dan. Svaka je narukvica simbolična i posebna, a trenutačno su u ponudi dostupne narukvice sa simbolima zagrebačke katedrale, licitarskog srca i Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu. Metalni ili plastični motivi pričvršćeni su šarenom špagicom i mogu se prilagoditi oko ruke. </p><p>Ovaj brend na Instagram profilu promovira svoje proizvode na autentičan način kroz vrlo dojmljive fotografije i videoisječke. Svaka je objava pomno osmišljena kako bi privukla pozornost publike i ponudila joj <strong>unikatan sadržaj</strong>. </p><h2><a href="https://www.instagram.com/le_kolac/" target="_blank">@le_kolac</a></h2><p><strong>Le kolač </strong>je mala slatka oaza nedaleko od centra Zagreba, gdje možete pronaći slastice Roberta Hromalića, jednog od najistaknutijih hrvatskih slastičara. Njegove su slastice prepoznatljive po duguljastom obliku. Osim neodoljivim izgledom, osvajaju na prvu čarobnim okusom. Svoju ponudu ovaj je <em>chic</em> slastičarnica podijelila i na Instagramu na vrlo <strong>privlačan i šarmantan način</strong>. </p><p>Na profilu su prikazani kolači iz ponude u obliku kolaža, što ostavlja očaravajući dojam na pratitelje. Uz svaki su kolač napisani njegov naziv i sastojci od kojih je napravljen. Tako pratitelji dobivaju potpune informacije o proizvodu. </p><h2><a href="https://www.instagram.com/_pisemtipozidu_/" target="_blank">@_pisemtipozidu_</a></h2><p>Brend <strong>Pišem ti po zidu</strong> nastao je u želji osnivačica da svoje <em>cool </em>dosjetke podijele sa svijetom. Sve je počelo tako što je jedna od osnivačica došla na ideju da svoje <strong>smiješne i pomalo sarkastične dosjetke</strong> počne objavljivati na posebno osmišljenom Instagram profilu. Profil je vrlo brzo postigao veliku popularnost, a osnivačice su svoje dosjetke prenijele na kratke majice, hoodice, bilježnice i torbe. </p><p>Kako osnivačice ističu, <strong>@_pisemtipozidu_ </strong>je <em>feel good</em> Instagram profil na kojem se mogu pronaći svakodnevne ironične i humoristične misli ženskoga kreativnog tima, a svatko od nas se može pronaći u tim dosjetkama i nositi ih na jednom od komada u ponudi. </p>