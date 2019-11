Ispovijest blokiranog: 'Najviše me boljelo što nikog nije briga'

Kao i većina, bio je skeptičan prema tamo nekoj "agenciji za spašavanje". - Gledao sam pozitivne reakcije na društvenim mrežama blokiranih te me to potaknulo da nazovem. Vrhunska komunikacija prva mi je odagnala sumnju. Sve je bilo transparentno, profesionalno, iskreno, bez obaveza. U roku "odmah" riješio sam se tereta u kojem sam se našao bez svoje krivice i zbog kojeg nisam mogao spavati - započinje svoju priču Senad Čajić (31), koji je u financijsku blokadu zapao nakon dugogodišnjeg rada u tvrtki koja je iznenada propala.

Vaš je dug prodan!

Odjednom nezaposlen, Senad više nije mogao plaćati kredit. Prošlo je osam mjeseci otkako je platio zadnju ratu kredita, a onda je stigla obavijest kako je banka "prodala dug" tvrtki koja se bavi podmirenjima obaveza. Pokucao je na sva vrata, od banke, Financijske agencije, do navedene tvrtke, no nitko se nije želio dogovoriti.



- Tri i pol godine uredno sam otplaćivao kredit. Kada sam ostao bez posla, ostale su mi još dvije godine otplate. Ali kako je banka prodala moj dug, on je u rukama nove tvrtke u nekoliko mjeseci porastao na više tisuća. I nije bilo šanse da se išta dogovorim, jednostavno nisu htjeli. To me je najviše frustriralo. Nikoga nije briga kako ste se i zašto našli tu gdje jeste niti koliko se trudite dogovoriti - prisjeća se nekadašnjih tegoba sada odblokirani Senad.

Čak se kasnije i zaposlio, ali su ga banke i dalje odbijale te mu je blokada uzimala 3000 kuna na mjesec.

Početak kraja

- Nazvao sam tvrtku BE-ON, ispričao svoj problem, oni su analizirali situaciju, predložili rješenje, a 99 posto svog posla obavili smo mailom. Od početka do kraja sve je bilo vrlo transparentno, profesionalno i - bez obaveza! U bilo kojem trenutku mogao sam odustati od bilo kakvog ugovora, bez obzira na rad koji su uložili da istraže sve vjerovnike i ponude sve mogućnosti rješenja.

Ponudili su mi rješenje, čak smanjili dug, dali upute, cjenik, a na meni je bilo da odlučim. Cijelo vrijeme naglasak je bio na tome da se ništa ne naplaćuje ako se dug ne riješi. A uz moju suglasnost sve se riješilo u roku od desetak dana, crno na bijelo. Smanjili su mi dug, naplatili skoro ništa i prije svega - ponijeli se kao ljudi. Uvijek su bili dostupni - zahvalan je Senad.

'Stručnjaci BE-ON-a su kroz pregovore s vjerovnicima smanjili njegov dug, zatvorili blokadu i na kraju sve je svedeno na jedan kredit s ratom koju može normalno podnijeti.

Tko je tvrtka BE-ON?

Tvrtka BE-ON, o kojoj govori Senad, specijalizirala se za blokirane i iza sebe ima čitav niz radionica za blokirane na kojima pojašnjavaju kako se uz pomoć financijskih stručnjaka može izaći iz blokade, čak i kad su dugovi na prvi pogled enormni. Stručnjaci na radionicama otkrivaju mnoge mogućnosti za koje blokirani ne znaju, pa i to da se o visini duga može pregovarati, da se on može smanjiti, da se može dogovorit i otpis kamata. A uspješnost rada s blokiranima nakon radionice čak je fantastična.

- 50 posto onih koji su bili na radionicama te ušli s nama u program restrukturiranja duga uspjeli su se deblokirati, i to se odnosi na one koji rade u tvrtkama s dobrim bonitetom. To je vrlo opipljivo, to je optimistično, ali najveći je izazov zapravo doći do onih koji su se "predali" i misle kako za njih nema rješenja - govori Igor Škrgatić iz tvrtke BE-ON.

- Ako uspijemo u deblokadi, cijena naših usluga je od 4 950 do 12 950 kuna s PDV-om. No u 95 posto slučajeva to je višestruko manji iznos od onoga koliko naši financijski savjetnici uspiju za pojedinca uštedjeti, i to kroz nagodbe i otpise kod vjerovnika - govori Škrgatić. Njihov je posao gotov tek kad se nekoga deblokira, kad pojedincu ostaje kredit kojim je podmirio sve svoje dugove i kad mu se status u kreditnom registru (HROK) zavede kao uredan. To znači da je ponovno kreditno sposoban i financijski slobodan.

