Izazivamo vas: Ljeto je vrijeme da isprobate ove lude stvari!

Stvarno nam je dosta svake godine ljetovanje provoditi na isti način pa smo ove godine odlučili i vama predstaviti svoj novi ljetni plan. A plan je za ovo ljeto taj da plana nema! Nema rasporeda i organizacije, jedino što vam je potrebno jesu spontanost i malo ludosti kako biste ovog ljeta napokon isprobali sve one stvari koje su vas do sada mamile, ali vas je bilo strah!

Spontano do smještaja

Ako se svake godine trudite sve organizirati unaprijed, ovo ljeto vrijeme je za totalni chill. Umjesto klasičnog rezerviranja apartmana, otiđite na željenu lokaciju i prošetajte se ulicama grada kako biste vidjeli što iznajmljivači imaju za ponuditi. Naime, Maja S. (38) tvrdi da ona s obitelji zadnje tri godine ide isključivo ''na slijepo'' i da tako plaća smještaj jeftinije jer se s iznajmljivačima može cjenkati.

- Do prije tri godine s mužem sam i dvoje djece uvijek rezervirala smještaj. No jedne godine odlučili smo otići ''na slijepo'' i ljudi su nam doslovce nudili smještaj po 20 do 30% jeftinijim cijenama nego kad bismo rezervirali smještaj unaprijed. Bili smo ugodno iznenađeni pa tako zadnje tri godine smještaj pronalazimo na isti način - kaže Maja i dodaje da su do sada ljetovali u Vodicama, Tučepima i Promajni.

via GIPHY

Skijanje na vodi? Ma moooože!

Umjesto prženja na suncu i povremenog ulaska u more, ove godine dnevnu rutinu razbijte vodenim sportovima (ne mislimo na pedaline!). Ako vam je skijanje na vodi oduvijek izgledalo primamljivo, ovo ljeto vrijeme je da se okušate u njemu. S druge strane, ako imate izražen strah od visina, parasailing je izvrstan način kako ga prebroditi! Čak i ako padnete, past ćete u more, a ako u njemu nema onog morskog psa koji zadnjih tjedana kruži po Jadranu - nemate se o čemu brinuti.

via GIPHY

Iznenadite svoje nepce slanoledom

Kad kažemo da iznenadite svoje nepce, ne mislimo na naručivanje pizze s morskim plodovima iz obližnjeg restorana jer vam ne želimo uništiti probavu. No, umjesto klasičnih jela i ljetnih osvježenja, ovo ljeto budite dovoljno ludi i probajte nešto novo! Svi ti dosadni ljudi jedu sladoled s okusom čokolade i jagode? Vi pojedite onaj s okusom janjetine i kapule! Ne volite janjetinu? Nema veze, tu je kombinacija sarme i pirea. E sad, nemojte samo reći da ne volite sarmu…

via GIPHY

Okrenite Instagram naopako

Ako vam je ljeti dosadilo gledati fotke preplanulih hrenovki i ružičastog flaminga na Instagramu, sad je vrijeme da postavite novi trend. Zašto ove godine svoje fotke ne biste stavljali naopako? Osim što je kreativno, možete biti sigurni da će ljudi, umjesto da samo skrolaju, iz znatiželje zastati i okrenuti mobitel da dobro prouče vašu fotku. Uz to, možete nabaciti i neki dobar #hešteg!

via GIPHY

Solo putovanje za najhrabrije

Ako vam je dosadilo to što morate ići tamo gdje ide vaša ekipa i želite barem jedno ljeto raditi isključivo ono što vi želite, solo putovanje pun je pogodak. Ipak, takva vrsta putovanja nije za one plašljive, koji će cijelo vrijeme strepiti da ih netko ne otme, već za avanturiste koji žele promijeniti svoju ljetnu rutinu i upoznati nove ljude. Nitko vas neće sputavati i lakše ćete se sprijateljiti s lokalcima, a pritom su veće šanse i onima koji su single da upoznaju svoju ljetnu ljubav!

Prihvaćate li izazov?