Izazov i prije pandemije: Znate li što uistinu motivira vaše zaposlenike?

Mnoštvo firmi još ne shvaća kako zaposlenici trebaju biti u fokusu. Zadovoljan zaposlenik znači i bolje poslovanje, a dobro poslovanje u prijevodu znači novac. Iako ih je teško motivirati u doba pandemije, to predstavlja izazov i u pozitivnim vremenima, no nije nemoguće

<p>Mnoga poduzeća u definiranju svoje misije ističu kako su zaposlenici najvredniji resurs, ali u praksi to ostaje samo mrtvo slovo na papiru. Posebice u <strong>kriznim vremenima</strong>, kad je fokus menadžera na kupcima, potrošačima i poslovnim partnerima, zaposlenici često bivaju ignorirani.</p><p>No mnogi nisu svjesni kako se mikro kriza lako pretoči u makro, a onda slijede ozbiljni problemi. Kako do toga ne bi došlo, savjete smo potražili od <strong>profesorice psihologije Darije Jakovljević</strong>, izvršne direktorice Dekre, tvrtke specijalizirane za područje ljudskih potencijala, istraživanja tržišta i organizaciju promotivnih aktivnosti.</p><h2>Odgovornost se ne može pripisati pojedincu</h2><p>Situacija s pandemijom nekima je došla kao dobra lekcija te će mnogi u budućnosti, zbog promjene koja je došla preko noći, bolje upravljati<strong> resursima i fleksibilnošću</strong> te tako unaprijediti poslovanje. Kako kaže prof. Jakovljević, kad nogometna reprezentacija izgubi utakmicu, najčešće strada samo izbornik, no u ovoj je situaciji teško pripisati svu odgovornost za probleme jednoj osobi.</p><p>- Postoji odlična vježba iz kriznog menadžmenta u kojoj je potrebno napraviti, odnosno predvidjeti, listu <strong>deset najlošijih situacija</strong> koje se mogu dogoditi i onda za svaku od tih situacija predvidjeti <strong>potencijalna rješenja</strong>. Vjerojatno korona kriza donedavno nikome nije ni bila na pameti, ali sad bi vjerojatno već lakše i brže iznašli potencijalna rješenja - objašnjava.</p><p>S obzirom na to da Dekra provodi mnogo istraživanja u tvrtkama, može se zaključiti da je većini poduzetnika važno <strong>kakva je klima</strong> u radnoj okolini. No većina ih ipak <strong>nije spremna</strong> uložiti sredstva i napore kako bi izmjerili i unaprijedili klimu.</p><p>- Istraživanjem se mogu naglasiti jake strane organizacije, ali i utvrditi problematična područja koja bi mogla donijeti neočekivane <strong>troškove</strong> u budućnosti, što donosiocima odluka daje vrijedan izvor informacija - govori prof. Jakovljević.</p><h2>Povećan broj bolovanja crveni je alarm</h2><p>Danas postoje jasni pokazatelji iz kojih se lako može iščitati nezadovoljstvo zaposlenika, a koje vrlo lako može eskalirati sveopćim nezadovoljstvom. Nažalost, njihova se ogorčenost može proširiti i <strong>izvan granica firme</strong>, pa se firma suočava s, primjerice, većim brojem pritužbi kupaca, koje nakon nekog vremena mogu utjecati na njezin ugled.</p><p>- Znaci koje menadžeri nikako ne smiju ignorirati su povećan <strong>broj bolovanja i unutarnjih pritužbi</strong> (mobbing, nepravda i sl.), porast fluktuacije i pritužbi korisnika, poteškoće u privlačenju novih kandidata za posao, informacije koje se dobivaju <strong>„izlaznim intervjuima“</strong> sa zaposlenicima koji napuštaju kompaniju, ali i mjerenje zadovoljstva zaposlenika, koje se može provesti anonimnom anketom s nekoliko kratkih pitanja - kaže nam sugovornica.</p><p>Zaposlenike izrazito motivira <strong>osjećaj pravednosti</strong>, ulaganja, nagrade, dijeljenje <strong>ciljeva i vizije</strong> s ostalim zaposlenicima, budućnost kompanije, ali i osobni kontakt s nadređenom osobom.</p><p>- Teško je svim zaposlenicima pristupiti individualno, iako bi to bilo idealno. Ako želimo da netko nešto učini, tad pokušavamo otkriti kako ga je <strong>najbolje motivirati</strong>. Naša su dugogodišnja ispitivanja na velikom broju tvrtki pokazala da su zaposlenici u prosjeku zadovoljni svojom <strong>nadređenom osobom</strong>. Ali isto tako postoje velike razlike ovisno o veličini tvrtke, odnosno timova, djelatnosti tvrtke, tipu rukovođenja i slično - objašnjava prof. Jakovljević.</p><h2>Povjerenje 'gura' tvrtku naprijed</h2><p>Način na koji netko rukovodi organizacijom ima značajne posljedice na <strong>zadovoljstvo i motivaciju</strong> podređenih. Najvažniji je zadatak menadžmenta motivirati druge, što nije lako ni u pozitivnim vremenima, a kamoli u <strong>vrijeme krize</strong>. Kako kaže sugovornica, taj se zadatak sastoji od sposobnosti komuniciranja vizije, misije, strategije, davanja primjera, stvaranja izazova, osobnog obraćanja i individualnog pristupa.</p><p>- Vrlo je važno <strong>transparentno komunicirati</strong> planove kompanije u kriznome menadžmentu, poput napora za očuvanje radnih mjesta. Također je bitno stalno informirati i ohrabrivati zaposlenike te redovito ispitivati organizacijsku klimu i radno zadovoljstvo - poručuje sugovornica.</p><p>Osim toga, povjerenje se pokazalo jednom od glavnih sila koje potiču <strong>promjene u tvrtkama</strong> i pridonose samom opstanku tvrtke, ali jedinstveni recept za izgradnju ne postoji.</p><p>- Istraživanja su pokazala da će povjerenje biti najniže onda kad se tvrtka dosljedno percipira nepravednom, kao i da će zaposlenici imati <strong>najviše povjerenja</strong> u tvrtku onda kad je razina povjerenja među njima visoka, kad imaju visoko povjerenje u nadređenog te kad se mogu <strong>osloniti</strong> jedni na druge. Uzevši sve faktore u obzir, jedinstveni recept za izgradnju povjerenja ne postoji, ali ga je definitivno moguće izgraditi - zaključuje profesorica psihologije Jakovljević.</p><p><strong>Partneri projekta su: HEP d.d., INA, d.d. i Dekra zapošljavanje d.o.o.</strong></p>