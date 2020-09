Iznenadit ćete se kada saznate za što sve služi kamera na mobitelu

Pametni telefoni imaju ugrađene kamere čija se kvaliteta slike sa svakom novom generacijom poboljšava. No osim fotografiranja i snimanja videa kamere na mobitelima imaju i druge funkcije koje pojednostavnjuju život

<p>Nakon što je početkom 2007. godine izašao prvi <strong>iPhone</strong>, a prvi pametni telefon s Android sustavom u jesen sljedeće godine, radilo se o modelu <strong>HTC Dream</strong>, industrija mobilnih telefona doživljava ekspanzivan rast. S rapidnim razvojem novih tehnologija, operativnih sustava i mreža, hardvera i mobilnih aplikacija, kao i materijala od kojih su izrađeni, mnogi pametni telefoni danas su jačih performansi od nekih kompjutora.</p><p>U 2020. godini predviđa se da će broj globalnih korisnika pametnih telefona iznositi 3,5 milijardi, što je porast od 9,3 posto u odnosu na 2019. godinu. Dakle, koristimo ih svi i služe svojoj svrsi – dostojna su zamjena laptopu za slanje hitnih mailova i dovršavanje poslova.</p><h2>Dovoljan je jedan klik</h2><p>Razvoj tehnologije uvjetovao je i kreiranje novih zanimanja, pa su tako danas <strong>influenceri </strong>oni koji najviše koristi imaju od razvoja mobilnih telefona jer njihova praktičnost i performanse olakšavaju i ubrzavaju poslovne procese. Dovoljan je jedan klik i savršen selfie spreman je za objavu na društvenim mrežama, a takav selfie generira klikove.</p><p>Pri razvoju svake nove generacije smartphonea intenzivno se radi upravo na poboljšanju funkcija kamere, čija je namjena višestruka. Također, većina telefona danas ima <strong>multikamere</strong> kako bi slika bila što kvalitetnija, a mogućnosti gotovo beskonačne. Trenuci koje možemo ovjekovječiti od neprocjenjive su važnosti svakome od nas.</p><p>No kamere ne služe samo kako bismo sačuvali, fotografirali i snimili bitne životne trenutke ili kavu s prijateljima.</p><h2>Što kamera telefona može?</h2><p>Kamere pametnih telefona danas koristimo za videopozive, služe nam kao dio kućnih sigurnosnih sustava, njima vršimo plaćanja u dućanima, restoranima i web shopovima, skeniramo dokumente, snimamo podatke. One također služe za igranje VR igara, što je izravna posljedica <strong>razvoja umjetne inteligencije</strong>, a služe i za identifikaciju živih i neživih predmeta (<a href="https://bit.ly/3ijiCrK" target="_blank">CamFind</a> za prepoznavanje predmeta i <a href="https://bit.ly/3m4QN8K" target="_blank">LeafSnap</a> za identifikaciju biljaka) te je, uz pomoć aplikacija koje se svakodnevno plasiraju na tržište, moguće prevesti dio teksta na materinji jezik i tako lakše komunicirati s ostatkom svijeta i govornicima drugih jezika. Dobar primjer takve aplikacije jest <a href="https://bit.ly/3hfL4tl" target="_blank">TextGrabber</a>.</p><p>Usporedni razvoj performansi kamera mobilnih telefona i aplikacija otvorio je cijeli novi svijet mogućnosti, a krajnjem korisniku unio prijeko potrebnu jednostavnost u obvezama pretrpan život.</p><h2>Identifikacija, komparacija...</h2><p>Danas je kamera koristan alat koji uz <strong>AI asistenta</strong> omogućuje lakše snalaženje i raspoznavanje lica, a njome vršimo i razne vrste mjerenja uz pomoć aplikacija koje su dizajnirane za to - primjerice, možemo uzeti svoje mjere kako bismo lakše kupovali odjeću, a uz aplikaciju <a href="https://bit.ly/2R67Rgs" target="_blank">Google Goggles</a> možemo snimiti bilo koji premet i identificirati ga.</p><p>Za mobilna plaćanja i skeniranje QR kodova također su nam potrebne kamere, a aplikacije poput <a href="https://bit.ly/3hfjWdZ" target="_blank">ShopSavvy</a> i <a href="https://apple.co/2Zlh09g" target="_blank">Quick Scan</a> skeniraju bar kodove proizvoda kako bismo pronašli onaj čija nam cijena najviše odgovara i tako najlakše došli do artikla koji je na akciji.</p><p>Upravo ta mogućnost brze i lake <strong>komparacije proizvoda i cijena</strong> te posljedična ušteda vremena, kojeg nemamo napretek, ono je što donosi dodatnu vrijednost razvoju kamera mobilnih telefona.</p><h2>Transformacija online oglasnika</h2><p>I oglašivačka industrija, baš kao i trgovina, doživjela je pravu digitalnu transformaciju, pa su tako dostupne aplikacije pomoću kojih je lako trgovati i oglašavati proizvode online. Moguće je <strong>brže pretraživati i predavati oglase</strong> te pronaći predmete koji su nam potrebni po pristupačnim cijenama.</p><p>Kod nas je upravo <a href="https://bit.ly/3jUlFqG" target="_blank">Njuškalo</a> razvilo <a href="https://bit.ly/2ZgxW0T" target="_blank">aplikaciju</a> koja pomaže <strong>uspješno trgovati na internetu</strong>. <span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="background:white"><span style="color:black">Paljenjem kamere u aplikaciji i pozicioniranjem na predmet prodaje, bez potrebe za fotografiranjem predmeta, moguće je odmah saznati koliko isti vrijedi. </span></span></span></span><strong>Predaja oglasa je brža</strong>, <span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="background:white"><span style="color:black">dovoljan je samo jedan klik i predmet je automatski kategoriziran kako bi ga se lakše moglo pronaći.</span></span></span></span>.</p><p><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="background:white"><span style="color:black">Jasno razrađen sustav prepoznavanja, osim što određuje raspon cijena za predmet u fokusu, ujedno odmah ispisuje i kada je posljednji put sličan predmet prodan pa se može naslutiti kolika je potražnja i koliko brzo će predmet ispred kamere biti prodan!</span></span></span></span></p><p>Otići korak dalje u primjeni umjetne inteligencije donosi mnoge prednosti – <strong>razvoj fotoprepoznavanja </strong>uvjetovao je kreiranje ovog tipa korisnih aplikacija, koje omogućuju prodaju u samo jednom kliku, ali i <strong>motiviraju korisnike</strong> koji su neodlučni ili one koji nisu sigurni kako formirati cijenu za proizvod koji nude. Inteligentnim promišljanjem tehnološkog napretka i djelovanjem u skladu s potrebama krajnjih korisnika na korak smo bliže održivoj budućnosti u digitalnom dobu.</p>