Je li svaki otac tata i kakva je to veza između očeva i kćeri?

Osim što od trenutka rođenja ima ključnu ulogu u njezinu psihološkom razvoju, otac je prvi muškarac u životu svoje kćeri te je zbog toga vrlo važno da bude dobar uzor; kako u njihovu odnosu tako i u odnosu s njezinom majkom ili bilo kojom drugom ženom. Značajnost njegove uloge dokazalo je i istraživanje koje govori kako su žene koje su u djetinjstvu imale dobar odnos s ocem danas pod manjim stresom te imaju više samopouzdanja u usporedbi s onima koje nisu. Očevi bi trebali biti uključeni u sve aspekte kćerina života, a koliko su utjecali na njihove, ispričale su nam i naše sugovornice.

Očeva ljubav utječe na samouvjerenost

Ako očevi od malih nogu svojim kćerima pružaju potporu, ljubav te ih uče njihovoj vrijednosti, velika je šansa da će takva djeca izrasti u samopouzdane osobe koje će imati visoku razinu samopoštovanja. Osim toga, bit će zadovoljnije, neće preispitivati svoju vrijednost, poznavat će svoje kvalitete, a samim time bit će sretnije.

- Tata mi je od malih nogu bio podrška. Kada sam bila mlađa, bila sam deblja, i zbog toga su me vršnjaci često ismijavali, a ja bih svakodnevno dolazila uplakana kući. Ne znam kako, no on bi me uvijek svojim šalama uspio oraspoložiti. Sjećam se da mi je govorio kako nije sve u fizičkom izgledu i da trebam iskoristiti svoj humor i veseli karakter. I bio je u pravu; vršnjaci su me zavoljeli zbog mojih vrlina i više nisu obraćali pažnju na izgled - kaže Tea (20).

Otac potiče na riskiranje i avanturistički duh

Bilo da je riječ o isprobavanju nekog sporta, kušanju nove hrane, popravljanju automobila ili pak solo putovanja, ohrabrenje i potpora u novim avanturama često dolaze s očeve strane. Dok majke preuzimaju ulogu nježnosti i brige, očevi su ti koji ipak ''poguraju'' kćeri i pokušavaju ih osloboditi strahova.

- Jednom u 1. ili 2. razredu osnovne škole tata mi je pomagao napisati lektiru. Diktirao mi je kratak sadržaj koji se pretvorio u sadržaj na 3 stranice. Učiteljica ga je pozvala na razgovor. Nakon toga sve sam radila sama. Vodio me u kazalište, vjerojatno zato danas volim kazalište. Volio je glazbu, svirao je usnu harmoniku, možda zato ja sviram gitaru. Bavio se profesionalno sportom, možda zato ja volim sport - ističe Martina (44) i nadodaje da, iako nekada zamjeramo roditeljima, kada se bolje pogledamo, shvatimo da smo im vrlo slični.

Foto: Privatna arhiva Martina i njezin tata

Kako kaže naša iduća sugovornica Mirna (25), tata je osoba koju najviše poštuje. Odmalena ju je učio kreativnosti i snalažljivosti, a govorio joj je da uvijek, prije nego što nešto odluči kupiti, pokuša to sama izraditi.

- Uvijek smo sami izrađivali maske za maškare, društvene igre, a sestra i ja smo, zahvaljujući takvom odgoju, čak same izrađivale namještaj za barbike od drveta. Draga mi je uspomena iz djetinjstva kada je tata, inače strojar u vojarni, za sestrin rođendan na poslu u radnji izradio metalnu krunu jer je čuo da se ona s prijateljicama planira igrati "Izbora ljepote" na proslavi. Kolege su mu se smijali, a sestra imala najoriginalniji poklon za pobjednicu -

Mirna nadodaje kako je od tate naučila kako vikanje i svađanje nikada nisu opcija. - Znala sam da nije dobro psovati - jer tatu nikada nisam čula da psuje, odgovorna sam prema novcu - jer je tata oduvijek bio -

via GIPHY

Kakav otac, takav muž?

Kako postaju starije, kćeri često biraju muške prijatelje, ali i partnere koji imaju slične osobine kao i njihovi očevi. Tijekom djetinjstva očevi svojim ponašanjem usađuju kćerima primjer muške uloge koju će one kasnije u budućnosti i tražiti. Upravo je zbog toga bitno da ta uloga bude dobra; ako otac pomaže njezinoj majci u kućanskim poslovima, pruža joj podršku, održava obećanja i romantičan je, ona će od svog budućeg partnera tražiti isto.

Isto tako, razvedeni očevi trebali bi pripaziti na koji način komuniciraju s bivšom suprugom jer njihov odnos može uvelike utjecati na izgradnju kćerina stava i ponašanja u budućim ljubavnim odnosima.

- Imam fenomenalnog tatu koji mi je pokazao kako i muškarci mogu obući pregaču i skuhati ručak, znati na koliko se stupnjeva pere bijelo, a na koliko šareno rublje i da usisavač nema zube. Osim toga, njemu mogu reći za bilo koji problem i znam da će me saslušati i pokušati ga riješiti sa mnom. A ono najbitnije, naučio me je na što nikada ne bih trebala pristati i hvala mu na tome - govori nam Patricija (22).

Foto: Privatna arhiva Patricija i njezin tata

Očevi su zasigurno ti koji bi trebali naučiti svoje kćeri da grade svoje vještine i znanja kako nikada ne bi morale ovisiti o nekome. Osim toga, njihova uloga i sudjelovanje u odgoju pomoći će u tome da njihove kćeri jednog dana odrastu u sjajne žene čiji će partneri dobro brinuti o njima, baš kao što su to činili i oni.

Ako i ti znaš majstora tata-servisa ili prepoznaješ se u tata-timu, objavi svoju priču u Tata na svom terenu natječaju. Pampers i dm te nagrađuju jednom od 10 godišnjih zaliha Pampers Pants pelena-gaćica. Više informacija možeš saznati u dm poslovnicama ili ovdje.