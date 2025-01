Kad tvrtka brine o zaposlenima: 'Bile su to geste koje su mi pokazale da moj rad cijene'

Kad čujemo priču da je netko od studentskog posla uspio doći do direktorske pozicije, često nam to zvuči kao radnja nekog holivudskog filma. Međutim, to je itekako moguće i upravo bi takve priče trebale svima biti inspiracija u radu. Naravno, ne mora nužno svatko dogurati do direktora ili direktorice, ali mogućnost napretka je ono što, vjerujemo, gura svakoga od nas.

Motivacija ne dolazi sama od sebe

Ideja da postoji "nešto bolje" vrlo je snažan poticaj, kako u životu tako i na radnome mjestu. Zapravo, nedostatak mogućnosti napredovanja bio je - uz nisku plaću i osjećaj nepoštovanja prema zaposleniku - među glavnim razlozima zbog kojih radnici daju otkaze u kompanijama u kojima rade.

I što češće ljudi doživljavaju taj osjećaj napretka - bez obzira na to koliko on bio malen - veća je vjerojatnost da će dugoročno biti kreativno produktivni. Mnogi zaposlenici također dobivaju motivaciju iz novih izazova koji mogu doći s napredovanjem i osjećajem da im organizacija vjeruje i da ih cijeni. Prema nekim statistikama, tvrtke koje aktivno motiviraju svoje zaposlenike mogu doživjeti povećanje dobiti od 50%, a nemotivirani zaposlenici mogu ih koštati i do nevjerojatnih sedam trilijuna dolara!

Razvoj na poslovnom i obiteljskom polju

Toga je itekako svjestan i međunarodni maloprodajni lanac skandinavskih korijena za opremanje interijera i eksterijera, koji je u poslu već gotovo 50 godina i trenutno zapošljava ukupno 31.000 zaposlenika. Živi primjer te "svjesnosti" njegovi su zaposlenici Ines Ravenšćak Turkalj i Vladimir Penava, koji su u relativno kratkom periodu uspjeli značajno napredovati od pripravničkih pozicija.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- U JYSKu sam počeo kao pripravnik u Retail odjelu i unutar dvije godine preuzeo sam poziciju Retail Controllera. Moj profesionalni put bio je ispunjen mnogim prilikama za učenje i osobni rast. Danas s velikim zadovoljstvom dijelim to znanje s kolegama između ostalog i kao edukator za Excel - objašnjava Vladimir, koji je u istom tom periodu postao otac dvoje djece.

Ne krije da mu je život zbog te promjene postao zahtjevniji u smislu obaveza i poštovanja različitih rasporeda, ali upravo se u tom trenutku uvjerio koliko je korisno imati fleksibilnog poslodavca. Mogućnost prilagodbe radnog vremena, rad na daljinu i podrška kolega olakšali su mu balansiranje profesionalnih i obiteljskih obaveza.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Još dok sam bio pripravnik, supruga je komentirala kako nikad nije vidjela da netko s tolikim zadovoljstvom odlazi na posao. Zanimljivo je da se taj osjećaj ni danas nije promijenio. Upravo je ovo sredina koja mi omogućava da se razvijam na oba polja, i kao profesionalac i kao roditelj - govori Vladimir.

Postala je majka i stalni zaposlenik

Da ovaj poslodavac uistinu otvoreno podržava životne odluke svojih zaposlenika, kao što je osnivanje obitelji, na vlastitoj se koži uvjerila i Ines. Kaže da u JYSKu ravnoteža između poslovnog i privatnog života nije samo fraza nego realnost.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Svi znamo da, nažalost, postoje priče o diskriminaciji prema ženama na tržištu rada, posebno kad je riječ o majčinstvu. Često čujemo kako žene strahuju da bi trudnoća mogla negativno utjecati na njihovu karijeru, ali u mojem slučaju dogodilo se upravo suprotno. Prva trudnoća 'donijela' mi je ugovor na neodređeno, a druga povišicu! Naime, kad su mi nakon prvog razgovora o rodiljskom dopustu dali ugovor na neodređeno i nakon drugog povišicu, pojasnili su mi da time žele reći kako računaju na mene dugoročno i vesele se mojem povratku s rodiljskog. Bile su to geste koje su mi pokazale da moj rad cijene - tvrdi naša sugovornica.

Dapače, JYSK je prepoznao da zaposlenici koji su roditelji mogu pridonijeti poslovanju jedinstvenim vještinama koje poboljšavaju kulturu tvrtke, inovacije i financijske rezultate. Njihova sposobnost empatije, učinkovitog upravljanja vremenom i veće spremnosti na suočavanje s izazovima čine ih iznimno vrijednim zaposlenicima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Znati da radite u okruženju u kojem to što ste mama nije prepreka nego prednost daje mi sigurnost i energiju da budem najbolja verzija sebe, i na poslu i kod kuće - rekla je za kraj Ines.