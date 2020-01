Kako otići na skijanje i ne ispasti totalni amater?

Odlazak na skijanje nije tipičan godišnji odmor na koji možete otići opremljeni isključivo dobrom voljom. Za provod u planinama ipak su potrebni priprema, oprema i dodatan oprez! Zbog toga se najprije pobrinite da imate kvalitetnu i kompletnu opremu.

Pod skijaškom opremom podrazumijevaju se skije, skijaške cipele (pancerice), skijaški štapovi, skijaško odijelo, kapa, kaciga, rukavice, zaštitne naočale, ali i termo-odjeća, koja se nosi ispod odijela, zaštitna marama za lice tijekom niskih temperatura te zaštitna krema za lice pri jakoj sunčevoj svjetlosti.

Sigurnost prije svega

Skijanje može biti opasno ako se ne držite sigurnosnih pravila. Imajte na umu da se u brdima vremenski uvjeti mogu mijenjati iz sata u sat, a isto vrijedi i za pojedine padine, pa nikako ne podcjenjujte upozorenja o vremenskim neprilikama.

Također vodite brigu o skijaškoj opremi i drugim vrijednim predmetima koje nosite sa sobom, odnosno ne odlažite ih na mjesta na kojima su bez nadzora. Razlog tomu prije svega je taj što ostavljeni predmeti na stazama mogu ugroziti druge skijaše.

Foto: Guliver/Shutterstock

Kako odabrati skije?

Za savjet kako odabrati skije i štapove obratili smo se voditelju nabave opreme u Hervisu, Gregoru Černeu. On nam je objasnio koji su najvažniji parametri prilikom odabira skija, a ovise o tome na kakvom terenu ćemo najviše koristiti skije i kakvu tehniku skijanja koristimo.

Odabir dužine skija ovisi o našoj tjelesnoj visini i težini te tehnici skijanja. Kod kratkih zavoja skije su od 10 do 20 cm kraće od skijaša, a kod veleslaloma skije su u visini tijela. Za dijete visine 110 do 130 cm, težine 20 do 40 kg i koje je prošlo skijašku školu, savjetuju se kvalitetne skije koje će se moći koristiti nekoliko godina. Važna je i tvrdoća odabrane skije.

- Za početnike su primjerenije mekše skije jer je njima moguće upravljati s manje napora, a za bolje skijaše tvrđe jer su stabilnije na većim brzinama skijanja. Oblik skija i savijanje po dužini omogućuje skijašu skijanje u takozvanoj carving tehnici i izvođenje zavoja po rubovima skije - objašnjava Černe.

Foto: Hervis

- Za skijanje po uređenim skijalištima primjerene su torzijski tvrđe skije koje osiguravaju najbolje prianjanje rubova. Moraju imati istaknuti bočni luk jer takve skije pri opterećenju rubova omogućuju bolje savijanje kod klizanja u zavoj. Skije imaju različito istaknut bočni luk, a posljedično i različit polumjer na istoj dužini. Kad je bočni luk istaknutiji, znači da skija ima manji polumjer - objašnjava Gregor.

Još jedan parametar je i polumjer skija, koji nam govori koliko velikog dijela kruga je polukrug, koji predstavlja naš zavoj. Skije imaju različito naglašen bočni luk i posljedično različit radijus pri istoj dužini. Kad je bočni luk skija izraženiji, to znači da skija ima manji radijus. Radijus je sljedeći važan parametar pri odabiru skija, a govori nam koliki je dio velikoga kruga polukrug koji predstavlja naš zavoj.

Foto: Guliver/Shutterstock

Kako odabrati štapove i pancerice?

Pravilno izabrane pancerice trebaju biti dovoljno velike, a ujedno omogućiti nozi optimalnu podršku. Također moraju točno odgovarati obliku stopala pa na tržištu postoje i pancerice pogodne za one s niskim lukovima stopala.

Djeci nemojte kupovati prevelike pancerice s idejom da im odgovaraju i sljedeće godine jer takav par neće biti dovoljno siguran. Kod odabira skijaških štapova od ključnog značenja je prava dužina.

- U načelu, pravilnu dužinu štapa možete izmjeriti tako da naopako okrenut štap uhvatite tik ispod obruča i, ako dotiče tlo, ruka u laktu mora biti u položaju pravoga kuta - govori Černe.

Posebno pripazite na djecu

Skijanje je sport koji naši najmlađi iznimno vole ako im ga predstavimo na pravi način. Djeca trebaju zavoljeti snijeg jer će tako istinski uživati zimi na otvorenom, u prirodi prekrivenoj snježnim pokrivačem. No posebnu pozornost posvetite upravo djeci ili skijašima i boarderima početnicima. Skijajte samo na označenim i uređenim skijaškim stazama. Zaštitna skijaška kaciga obvezna je za djecu mlađu od 14 godina, no njezina uporaba preporučuje se i odraslima.

Za kraj morate znati da skijaška oprema zahtjeva pravilno i redovito održavanje. To znači da nakon svakog skijanja u potpunosti osušite opremu. Iz pancerica izvadite korito i osušite ga, ali pazite da ih ne izlažete prevelikim temperaturama jer se mogu deformirati.