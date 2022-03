Kako pametno iskoristiti vikend: Na Hackathonu 24sata možete osvojiti 9000 kuna

Hackathon, o kojemu mi govorimo, natječaj je na kojem će srednjoškolci i studenti imati prilike pronaći, definirati i programirati rješenje koje je najbliže zadanom zadatku. Timovi od minimalno tri i maksimalno četiri sudionika morat će upregnuti svoje moždane vijuge na najjače jer imaju "samo" 24 sata da ponude svoju inovativnu programersku ideju.

Ovogodišnja tema Hackathona, koji organiziraju 24sata i Fakultet organizacije i informatike (FOI) u okviru konferencije Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska, a podržavaju Fina i Erste banka, jest financijska pismenost. One koji misle Out of the box i koji su spremni hrabro se uhvatiti u koštac s programerskim izazovom očekuju neke od vrijednih nagrada, poput plaćenog stažiranja u uglednim IT kompanijama, edukacija s najboljim svjetskim stručnjacima te privlačnih 9000 kuna stipendija FINA-e za svakog člana tima.

Prijave na Hackathon još traju i, ako volite programirati, ovo je odlična prilika za druženje, učenje, povezivanje s mogućim poslodavcima i, dakako, osmišljavanje kreativnih računalnih prototipova. Jeste li znali da je gumb za Like na Facebooku osmišljen upravo na jednom Hackathonu?

Hackathoni diljem svijeta

Isto tako, danas izrazito popularnu društvenu mrežu Twitter kreirala je podcasting platforma Odeo baš na hackathonu. Od Amerike i Kanade, preko Velike Britanije, Njemačke i Francuske, do Australije, broj hackathona samo raste. Sve više tvrtki uviđa njihovu neizmjernu vrijednost u polju inovacije i kreativnosti. Ideje za čiji bi razvoj možda trebalo više vremena ili do kojih uopće ne bi došle, prezentirane su na hackathonima diljem svijeta.

Prvi u svijetu bio je organiziran 4. lipnja 1999. godine u Calgaryju, u Kanadi, a organizator koji je isplatio najveću nagradu na hackathonu bio je Salesforce 2013. godine - i to u vrijednosti od milijun dolara.

Zanimljivo je i da se mnogi hackathoni organiziraju s određenom svrhom, poput "DementiaHack", prvog svjetskog hackathona posvećenog poboljšanju života ljudi koji žive s demencijom i njihovih skrbnika, koji su 2014. godine organizirali britanska vlada i HackerNest. Još jedan, malo suvremeniji a jednako zanimljiv, primjer onaj je iz 2020. godine, kad su mnoge svjetske inicijative, predvođene poduzetnicima i predstavnicima vlada iz Estonije, Poljske, Latvije i Ukrajine, organizirale mnogo antikriznih hackathona "Hack the Crisis".

U kratkom roku stječe se bogato iskustvo

U 24 sata može se mnogo toga učiniti, ali čak i ako rješenje ne osvoji nagradu, vrijeme provedeno na hackathonu daleko je od izgubljenoga. Svi će sudionici imati mentorstvo vrhunskih programera i mogućnost razmjene znanja s vršnjacima. Osim što će steći vrijedno iskustvo i naučiti nešto novo o programiranju, uvijek mogu poslije nastaviti raditi na razvoju svoje ideje.

U svakom slučaju, vjerojatno će tamo naučiti više nego što bi naučili u jednom semestru na fakultetu jer će ih rad u kratkom periodu natjerati na usredotočenost te brzo učenje i usvajanje novih znanja. Složit ćete se, bit će to itekako dobro iskorišten vikend!

- Na ovakvom natjecanju organizatori dobiju najbolje od najboljih. Na hackathon bi se trebali prijaviti svi oni koji žele ispitati koliko vrijede u svom okruženju, ali i koliko vrijede na tržištu rada - rekao je Boris Tomaš, docent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu te operativni voditelj ovog Hackathona.

Konferencija o obrazovanju

Globalni trendovi usmjereni su na nova zanimanja, a digitalne tehnologije, umjetna inteligencija i automatizacija mijenjaju način na koji ljudi žive i rade, no primarno uvjetuju i promjene u obrazovanju. Kreativnost, multidisciplinarno učenje, cjeloživotna edukacija, kritičko i logičko razmišljanje samo su neke od tema o kojima će se govoriti na 7. obrazovnoj konferenciji Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska 5. travnja u Zagrebačkom inovacijskom centru.

Na konferenciji će se okupiti stručnjaci iz područja obrazovanja, znanosti i odgoja, a u tri panela, dva predavanja i videoprezentacije predstavit će najaktualnije i najzanimljivije trendove u hrvatskom obrazovanju te se pozabaviti novim paradigmama učenja i podučavanja, kao i značajnim izmjenama koje su pred visokim učilištima.

Hackathon 24sata organizira se u suradnji s FOI-jem, projekt podržavaju FINA i Erste banka, a partneri su FER, Leapwise, Zero Molecule, ZICER, CARNET i Stega tisak.