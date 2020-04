Kako se smijati u vremenima u kojima sve krene nizbrdo?

Kažu da je smijeh najbolji recept za zdravlje - kako fizičko, tako i psihičko. I zaista, ne lažu. Mnoga istraživanja pokazala su da smijeh pozitivno utječe na rad srca i krvnih žila te rad pluća, a ujedno jača imunitet i smanjuje upalne procese. Povrh toga, jedno istraživanje provedeno na Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije pokazalo je da smijeh doista može produljiti život. No možda najvažnije od svega, smijeh je dokazani lijek protiv stresa i anksioznosti, što nam je prijeko potrebno posljednjih tjedana. Naime, dok se smijemo, naš mozak oslobađa endorfin i serotonin - tzv. hormone sreće, koji djeluju na isti način kao i antidepresivi, a ujedno smanjuje kortizol, hormon stresa. To znači da nam smijeh u trenutku može popraviti raspoloženje, a time i promijeniti naš pogled na situaciju u kojoj se nalazimo te ublažiti negativne misli.

"Dan bez smijeha je uzalud potrošen dan" - Charlie Chaplin

Ako vam ni to nije dovoljan razlog da se smijete češće, tad to činite zbog drugih ukućana s kojima živite, jer smijeh stvara pozitivnu atmosferu te jača društvene veze, odnosno pomaže nam da se zbližimo s osobom s kojom se smijemo. Osim toga, kad se netko smiješi, najčešća reakcija našeg uma jest da i mi uzvratimo osmijehom, zbog čega se i kaže da je smijeh "zarazan". Ako se češće smijete i niste konstantno zabrinuti, prenijet ćete pozitivne osjećaje i na ostatak obitelji, osobito na djecu, koja će biti smirenija i opuštenija kad ste i vi takvi. Zato se nasmijte dobro barem jedan put na dan - i to je već mala pobjeda nad trenutnom situacijom.

Evo što će vas nasmijati

Da je važno poslužiti se humorom u ovim nesvakidašnjim vremenima kako bismo sačuvali razum, potvrđuju i mnoge duhovite objave na društvenim mrežama kojima mnogi nastoje lakše preživjeti izolaciju te razveseliti i nasmijati druge. Zato, evo nekoliko načina koji će vam osigurati svakodnevnu dozu smijeha, čak i onda kada vam nije do njega:

Podijelite duhovite objave na društvenim mrežama - ako imate Facebook ili Instagram sigurno vas nisu zaobišle razne duhovite fotografije, ilustracije ili tekstovi na temu korone i izolacije - i na većinu njih dobro ste se nasmijali. Podijelite takve šaljive i duhovite objave s članovima obitelji i prijateljima, neka se i oni nasmiju.

Podijelite svoje svakodnevne male pobjede s drugima - prvi put u životu ste sami ispekli kruh ili napravili tortu? Popravili ste sami perilicu rublja ili ošišali svoje klince? A možda ste baku ili djeda naučili kako da se služe digitalnom tehnologijom... Podijelite te svakodnevne male pobjede s roditeljima, braćom i sestrama ili frendovima - sigurno ćete se dobro nasmijati na sve prethodne neuspjele pokušaje ili će vas razveseliti njihova podrška i entuzijazam da se i sami okušaju u nečemu što još nisu radili. Razveselite i druge i podijelite svoje svakodnevne radosti na malepobjede.24sata.hr.

Pogledajte zabavni video ili komediju - na YouTubeu se mogu pronaći razni zabavni sadržaji uz koje ćete se dobro nasmijati. Okupite jedan put na tjedan obitelj ispred ekrana i priuštite si dozu smijeha uz YouTube. Ako ste ipak više za konkretnu komediju, pogledajte neku za koju provjereno znate da će vas dobro nasmijati. Naša preporuka su filmovi "Johnny English" (tri su nastavka) s jedinstvenim Rowanom Atkinsonom u glavnoj ulozi!

Isprobajte jogu smijeha - ova vrsta joge nastala je 1995. godine u Indiji, a danas se na internetu mogu naći razne videosnimke s vježbama koje možete isprobati s ukućanima. Poanta tih vježbi je disanje i smijanje, jer čak i ako ono nije spontano, ima jednak učinak na naše tijelo i duh kao i kad se smijemo nekoj šali. Uostalom, već će vas i sam pokušaj da odradite takav trening nasmijati, pa zašto ne isprobati?

Šalite se na svoj račun - svi mi imamo neugodne trenutke koje bismo rado zaboravili, ali umjesto toga, radije podijelite takve trenutke s obitelji ili društvom i svemu se dobro nasmijte. Niste jedini koji ste, eto, otišli na posao s majicom okrenutom naopako ili ste na blagajni nakon poveće kupnje shvatili da ste novčanik ostavili doma. Podijelite s društvom takve pomalo sramotne, ali smiješne događaje i oni će podijeliti svoje.

Prelistajte stare albume s fotografijama - kad se želite baš dobro nasmijati, stari albumi s fotkama iz djetinjstva uvijek su dobra ideja. Osim što ćete se prisjetiti nekih smiješnih događaja kad ste bili mlađi, nećete moći ostati ozbiljni kad vidite frizure i odjeću koju ste nosili u tim vremenima ili će vas, pak, nasmijati izrazi lica jer, eto, nekoć se nije moglo znati kako smo ispali na slici sve dok fotke ne bi bile razvijene.

Igrajte društvene igre - ako malo razmislite, zaista se puno smijemo tijekom zabavnih društvenih igara. Pictionary, Twister, Monopoly, Pogodi tko sam, Nikad nisam... te Istina ili izazov odlične su igre uz koje imate zajamčenu cijelu večer smijeha. Igre će vam pomoći da zaboravite na sve brige te da se opustite i dobro zabavite. Zahvaljujući internetu, neke od njih možete igrati i s društvom preko video poziva.

Znamo da pronaći humor i smijeh u teškim situacijama nije baš lako, ali svakako je najzdravije što možete učiniti. Humor će pomoći i vama i vašim najbližima da lakše prebrodite teške dane i da se više veselite onim dobrima koji tek dolaze. Zato, dijelite s nama svoje male pobjede svakog dana te pomozite i olakšajte drugima ove dane!