Kako si produljiti vikende? Ovo su svi slobodni dani u 2020.

Donosimo vam prijedloge kako praznike, kojih je ove godine 14, spojiti s vikendima i dobiti više slobodnih dana u komadu. Tako si dobrim planiranjem možete osigurati dodatne prilike za putovanja, uživanja s obitelji, a u lipnju bez problema stignete skoknuti i do mora.

Devet slobodnih dana u travnju

Uskrs je u nedjelju 12. travnja, a neradan je i ponedjeljak. To znači da, ako uzmete slobodne dane nakon Uskrsa, od utorka (14. 4.) do petka (17. 4), uz dodatna dva dana vikenda, osigurali ste si ukupno devet slobodnih dana. Za travanj se kaže da je prevrtljiv mjesec, pa nikad ne znamo kakvo nas vrijeme očekuje. No na nekoliko sunčanih dana uvijek možemo računati, pa to uzmite u obzir kod planiranja aktivnosti.

Prijedlog: 11. 4. - 19. 4.

Potrebni dani godišnjeg odmora: 4

Praznici na radni dan: 1

Vikend: 4

Ukupno: 9 dana

Foto: Guliver/Shutterstock

U svibnju devet slobodnih dana

Ove godine dočekali smo da Praznik rada pada na petak i tako smo zbog "spajanja" dobili produljeni vikend, odnosno tri slobodna dana. No ako uzmete četiri dana godišnjeg prije Praznika rada (od ponedjeljka do petka) i spojite ih s prethodnim vikendom, dobivate čak devet slobodnih dana. Svibanj je tipično vrijeme u kojem počinju radovi u vrtu i sadnja povrća, što je odličan motiv za boravak na proljetnom zraku.

Prijedlog: 27. 4. - 3. 5.

Potrebni dani godišnjeg odmora: 4

Praznici na radni dan: 1

Vikend: 4

Ukupno: 9 dana

Foto: Guliver/Shutterstock

Rekordnih 12 slobodnih dana u lipnju

Osim očekivanih toplih dana, još je 12 dodatnih razloga da se veselite lipnju. Naime, Tijelovo ove godine pada na četvrtak (11. 6.), a Dan antifašističke borbe na ponedjeljak (22. 6.). Tako uz potrošenih šest dana godišnjeg odmora možete uživati u čak 12 slobodnih dana. S obzirom na sve toplije lipanjsko vrijeme, dobra je prilika da "skoknete" do mora.

Za samo dva sata vožnje iz Zagreba možete stići u Crikvenicu, koja je sve popularnija destinacija za uživanje. Ako se 13. 6. nađete u Crikvenici, posjetite neku od manifestacija kao što je glazbeni festival Na palade, sajam suvenira Kvarner EXPO ili dječji nogometni turnir Crikvenica CUP. Za gurmane je tu Tjedan plave ribe koji se organizira od 19. do 27. lipnja.

Prijedlog: 11. 6. - 22. 6.

Potrebni dani godišnjeg odmora: 6

Praznici na radni dan: 2

Vikend: 4

Ukupno: 12 dana

Foto: Guliver/Shutterstock

Pet slobodnih dana u kolovozu

Prva srijeda u kolovozu (5. 8.) neradna je zbog Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Ako dodatno uzmete slobodan četvrtak i petak, s vikendom ćete ukupno dobiti pet slobodnih dana. U kolovozu je i Velika Gospa, no ona ove godine pada na subotu, 15. kolovoza. Ako ste se za Crikvenicu ipak odlučili u kolovozu, posjetite i okolna manja turistička mjesta kao Jadranovo, Dramalj i Selce.

U utorak, 4. kolovoza, u Selcu je Dan turizma, a u Jadranovu tzv. dagnjada. Za ljubitelje umjetnosti i kulture, od 7. i 8. kolovoza u Selcu je Street Art festival. Sve navedeno dio je veće manifestacije pod nazivom Crikvenica Summer Showtime koja traje od 4. srpnja do 29. kolovoza i donosi brojne kulturno-glazbene događaje kojima su ispunjeni svi ljetni tjedni.

Prijedlog: 5. 8. - 9. 8.

Potrebni dani godišnjeg odmora: 2

Praznici na radni dan: 1

Vikend: 2

Ukupno: 5 dana

Foto: Pexels

Pet slobodnih u studenom

Studeni počinje blagdanom Svih svetih, koji ove godine pada na nedjelju. No u srijedu (18. 11.) je Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Tako si uzimanjem godišnjeg u četvrtak i petak možete spojiti vikend i dobiti ukupno pet slobodnih dana. Studeni ne može proći bez barem jednog Halloween tuluma. No iako su temperature niske, uvijek možete otputovati u toplije krajeve gdje ljeto ne prestaje - Malta, Maroko, Kuba?

Prijedlog: 14. 11. - 18. 11.

Potrebni dani godišnjeg odmora: 2

Praznici na radni dan: 1

Vikend: 2

Ukupno: 5 dana

Foto: Guliver/Shutterstock

Pet slobodnih i u prosincu

Božić 2020. godine pada na petak, pa biste još dva dana godišnjeg odmora mogli iskoristiti početkom idućeg tjedna za produljeni obiteljski odmor od pet dana. Za prosinac vam ne moramo predlagati aktivnosti jer u blagdansko vrijeme uvijek dobro dođe slobodnih dana koje ćete provesti s obitelji, na božićnim tulumima ili domjencima. A ako niste ljubitelj ničega od navedenog, uvijek možete "pobjeći" na kratko putovanje.

Prijedlog: 25. 12. - 29. 12.