Jeste li dosada bili jedan od onih koji štede svaku kunu ili koji troše novac kao da nema sutra? Ako se svrstavate u prvu kategoriju, onda ste vrlo oprezni pri odabiru na što trošite svoju plaću, a briga za budućnost važnija vam je od trenutnog užitka, a posebno u ovoj godini. S vama se ne bi složili "rasipnici" koji žive u trenutku i ne žele svoj novac, ali niti dugove ponijeti sa sobom u grob. Svaka od ovih krajnosti nosi svoje prednosti i nedostatke, ali kako je 2020. donijela mnoge ekonomske šokove, možda je vrijeme da u novoj godini ipak donesete svježe financijske promjene i odluke. Donosimo vam savjete kako uz malo truda možete ostvariti novčanu stabilnost.

1. Odredite prioritete

Većina ljudi je do ove godine trošila novac na stvari koje im uopće nisu ni trebale, a potrošačke navike nisu im bile u skladu sa životnim stilom. Tako je 2020. godina poslužila kao podsjetnik da je vrijeme za postavljanje prioriteta za ostvarivanje financijskih ciljeva i stabilnosti. Iako većina govori kako, da bismo bili sretni i ispunjeni, trebamo živjeti svaki dan kao da nam je posljednji, ova formula i nije baš najbolja kad je riječ o financijama.

Doslovno si zapišite na papir što vam je važno, bilo da je riječ o kratkotrajnom ili dugoročnom cilju, poput otplaćivanja kredita za stan ili automobil, čak i pod cijenu da ćete morati stegnuti remen. Kad napokon počnete razvijati stabilne financijske navike, primijetit ćete zdrav utjecaj na svoj životni stil, a spajanje kraja s krajem na završetku mjeseca postat će dio prošlosti.

2. Financijske ciljeve razdvojite u kategorije

Ako ste otkrili koji su vam prioriteti, onda ćete i znati za što trebate štedjeti novac, naravno ako ste u mogućnosti odvojiti od svoje plaće. Nekima je važno imati fond za „crne dane“, odnosno za hitne slučajeve. Nikad ne znate hoćete li ostati bez posla, a dok ne pronađete drugi, dobro će vam doći ušteđeni novac sa strane. Tome je najviše svjedočila i 2020. godina, koja nam je donijela mnogo iznenađenja u gospodarstvu.

Ciljevi se mijenjaju s godinama. U 20-ima vam je možda bilo važno štedjeti za putovanja, ali jednom kad se pojave djeca, sav fokus bit će usmjeren na njih. Tako se mnogi roditelji odlučuju štedjeti za obrazovanje, u slučaju da njihovo dijete poželi ići na fakultet. S druge strane, mnogi su svjesni kako godine radnog staža više nisu jamstvo da će opušteno moći uživati u plodovima svoga rada. Zato se žele pobrinuti za vlastitu budućnost te ulažu u dobrovoljne mirovinske fondove, a neki pak žele osigurati svoju obitelj putem životnog osiguranja ili samo štedjeti u banci kako bi odmah mogli raspolagati tim novcem kad im zatreba.

3. Počnite ulagati već s prvom plaćom

Možda vam se čini da na početku sve što možete plaćati svojim primanjima su stanarina, režije i namirnice, ali jednom kad usavršite budžetiranje za mjesečne troškove, vrijeme je da počnete i ulagati. Učinite uslugu budućoj verziji sebe i počnite to raditi od samog početka. Kao početnik u svijetu investiranja, vjerojatno ćete se pitati koja je najbolja strategija i u što uopće da uložite.

Opcije su mnoge i vrlo različite - od manje do više sigurnih. Svoj novac možete usmjeriti u investicijske fondove, kupnju dionica ili obveznica. Ali važno je napomenuti da ulaganje nije isto što i štednja. Prilikom ulaganja izlažete se riziku i mogućim gubicima, ali upravo vam oni u dobrim vremenima omogućuju i veće prinose. Ako se ipak odlučite za štednju, možda baš zahvaljujući njoj nećete morati dizati velik kredit za stan, putovanje ili dodatno školovanje. Neka vam novi posao bude svjež financijski početak koji će vam u budućnosti osigurati lagodan život i više novca na bankovnom računu te ponuditi vam sigurnost kad vam bude najviše potrebna.

4. Ne pratite mentalitet stada

Britanski začetnik neurokirurgije Wilfred Trotter smatrao je kako je instinkt stada urođen čovjeku kao i životinjama. I nije mnogo pogriješio jer i danas u svakodnevnim ljudskim aktivnostima možemo primijetiti kako ljudi prate masu i trendove koji su aktualni, od uličnih demonstracija, sportskih događaja, pa sve do financijskih investicija.

Mnogi su tako dignuli kredit jer je bila niska kamatna stopa, ali je ona poslije drastično porasla te su itekako ostali novčano oštećeni. ili su uložili u dionice koje su se poslije pokazale čistim promašajem. Prije velikih odluka svakako istražite sve rizike i uložite vrijeme u financijsku pismenost.

5. Nemojte slijepo slijediti savjete

Možda se ne razumijete dovoljno u financije, ali ne mora značiti da je sve što vam prijatelji ili rodbina preporučuju ispravno. Neki od njih možda su baš žrtve prijevara jer su negdje na internetu vidjeli da mogu brzo zaraditi novac s malo ulaganja. Prijevare su razne, od krađe dokumenata i identiteta, preko dizanja kredita u bankama na lažna imena, pa do sve popularnijih cyber-zločina. Ako potpisujete nekakav ugovor, obavezno ga pažljivo pročitajte te obratite pozornost na sitna slova.

Za vlastiti novac odgovorni ste samo vi, pa je poželjno da imate siguran financijski plan. Neka ulaganja koja su njima uspjela ne mora značiti da će funkcionirati i kod vas, ali jednog biste se svakako trebali držati - ne trošite više nego što zarađujete.

6. I mali iznosi štednje će jednog dana značiti i vrijediti puno

Često zaključujemo da s malim plaćama ne možemo niti pomišljati o štednji. No, nažalost upravo ako imate niža primanja, morate biti svjesni da za 20 ili 30 godina nećete imati osnove za dostojnu mirovinu. Zato je baš potrebno staviti na popis sve one navike kojih se možete odreći barem 5 dana u mjesecu i taj iznos ostaviti po strani za neka druga vremena. Ugovorite trajni nalog, odustanite od tog novca unaprijed i mogli biste se za dva desetljeća ugodno iznenaditi. To će biti nagrada za vaše odricanje za nešto korisno u budućnosti.