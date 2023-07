Kod domaćeg uzgajivača provjerili smo kako prepoznati sočnu i slatku lubenicu

Osim uživanja na suncu i kupanja u moru, jedan od nezaobilaznih lajtmotiva svakog ljeta je sočna lubenica. U slatkim sokovima ovog ukusnog povrća rado uživaju i mali i veliki, a dobro je znati da velik udio vode koji sadržava (čak 92%) pomaže u hidrataciji organizma te se konzumacija lubenice tijekom ljetnih vrućina čak i preporučuje.

Kad sezona lubenica zakuca na vrata, često se susrećemo s vrlo važnim pitanjem, a to je - kako prepoznati slatku i sočnu lubenicu!? Odgovor smo potražili kod jednog od naših najvećih uzgajivača lubenica, Nikole Josipovića iz Privlake kraj Vinkovaca, koji nam otkriva nekoliko lako primjenjivih trikova.

U poljoprivredi od malih nogu

On se u Privlaci godinama bavi ratarstvom i povrtlarstvom. Ponosan je na svoju mnogobrojnu obitelj, koja se s njim uspješno bavi obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom na oko 20 hektara, gdje uzgajaju povrtlarske kulture, a na 110 hektara uzgajaju i druge kulture. Dugogodišnja poljoprivredna tradicija i ljubav prema ovom poslu tako su našeg sugovornika dovele i do titule jednog od najvećih uzgajivača lubenica u Hrvatskoj.

- Uzgojem lubenica bavimo se oko 30 godina. S obitelji, točnije s pet sinova i snahama te unučadi, na imanju radimo od jutra do mraka. Osim lubenicama, bavimo se uzgojem paprike, kupusa, krumpira i jagoda te imamo i 20 hektara povrća na otvorenom. Biti poljoprivrednik lijep je posao, na zraku ste, ali težak je rad poljoprivrednika. Bez obzira na to koje je godišnje doba, na polju treba raditi i zimi i ljeti - govori nam sugovornik.

Nikola se poljoprivredom, kaže, bavi od kada se rodio. Za drugo ne zna jer je gospodarstvo naslijedio od roditelja, a najponosniji je što je ljubav prema ovom poslu prenio i na sinove. Premda biti poljoprivrednik nije lagan posao i urod kultura ovisi o više faktora, napose o vremenu, koje je nepredvidivo, čemu u zadnje vrijeme često svjedočimo. Omiljen mu je uzgoj lubenica, koje su ujedno, prema njegovu mišljenju, i najzahvalnija kultura.

Puno ljubavi, sunca i vode

Za proizvodnju lubenica potrebna je, kaže nam Nikola, prije svega velika briga kako biste na kraju dobili prave, velike i sočne plodove.

- A da biste došli do toga, potrebno je konstantno zalijevanje jer plod lubenice sadrži više od 90% vode. Isto tako, velik i važan utjecaj na slatkoću lubenica ima sunce, ali nažalost, na to ne možemo utjecati. Nasreću, ono za što se ne moram brinuti je kako će naše lubenice doći do svih onih koji žele uživati u njima. Naime, s tvrtkom ENNA Fruit surađujem godinama i vrlo smo zadovoljni stalnom suradnjom, a najviše mi pomažu u segmentu otkupa naših lubenica - kaže nam sugovornik.

ENNA Fruit vodeći je otkupljivač voća i povrća u Hrvatskoj i surađuje s više od 1000 domaćih kooperanata. S ciljem povećanja proizvodnje voća i povrća u Hrvatskoj, tvrtka kooperantima nudi pomoć pri organizaciji proizvodnje, edukaciju i otkup kroz dugoročne ugovore.

Kako prepoznati sočnu lubenicu?

- Pri izboru lubenice zrelost možemo prepoznati po izgledu i boji šara. Postoje i druge metode prepoznavanja. Primjerice, kad je lubenica zrela, ona mora biti žuta na mjestu na kojem je ležala, zatim na peteljci mora biti suhi listić i tučak te na dodir lubenica mora biti glatka - kaže naš sugovornik.

Naravno, ne smijemo zaboraviti ni na težinu lubenice. Dobar pokazatelj kvalitete je težina ovog slatkog povrća u odnosu na njegovu veličinu. Birajte lubenice koje su relativno teže u usporedbi s drugim lubenicama iste veličine. To je obično znak da je lubenica sočna i bogata slatkim sokom.

- Za odabir sočne i domaće lubenice u trgovačkom centru možete primijeniti i sljedeća 'pravila'. Uzmite lubenicu i počnite kuckati. Lubenica treba zvoniti, a kad je zvuk tuplji, to znači da lubenica nije svježa te postaje suha i manje sočna. Važno je obratiti pažnju i na to da peteljka mora biti zelena. Ako jest, to znači da je lubenica svježa, a ako je peteljka suha, lubenica je vjerojatno stara te na polici stoji dugo - savjetuje naš sugovornik.

Lubenica ne samo da je ukusna i osvježavajuća nego ima mnoge blagodati za ljudsko zdravlje. To je izuzetno vodeno povrće, što ga čini izvrsnim izvorom hidratacije, posebno tijekom vrućih ljetnih mjeseci, a visok udio vode u lubenici pomaže u održavanju ravnoteže tekućina u tijelu.

Uživajte u blagodatima lubenice

Osim vode, lubenica sadrži elektrolite, poput kalija i magnezija, koji igraju važnu ulogu u održavanju ravnoteže elektrolita u tijelu, što je ključno za pravilno funkcioniranje mišića i živaca. Ne zaboravimo ni na vlakna koja se nalaze u lubenici. Ona pridonose zdravoj probavi i osjećaju sitosti, što može biti od koristi ako pokušavate održavati zdravu tjelesnu težinu. A pazite li na svoju težinu, lubenica može poslužiti kao idealan međuobrok jer ima nizak udio kalorija, a zbog velike količine vode održavat će vas sitim i pridonijeti kontroli apetita.

Sad kad znate benefite i trikove za odabir ukusne lubenice, slobodno se prepustite uživanju u ovom divnom, slatkom i ljetnom osvježenju.