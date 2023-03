Koja je tajna dobre veze i kako zadržati iskru nakon 15 godina braka? Evo iskustva iz prve ruke

Možda često viđate zagrljene i od uha do uha nasmijane parove na društvenim mrežama i pitate se kako im samo to uspijeva. No ne brinite se, pozadina savršenih fotografija često zna biti potpuno drugačija. Niti jedan ljubavni odnos nije savršen i ne prolazi bez povremenih razmirica. Ipak, neki odnosi zaista uspijevaju opstati mnogo godina. Odlučili smo istražiti postoji li neka tajna uspješne veze među takvim parovima ili je sve stvar kompatibilnosti.

Otkrivanje jezika ljubavi

Neena Lall, grupni terapeut, za PshyCentral ističe da se sretna veza gradi kroz komunikaciju i artikuliranje onoga što ljude u vezi čini sretnima. Upravo je zato pojam jezika ljubavi posljednjih godina postao vrlo aktualna tema. Zanimljivo, ovaj termin temelji se na teoriji Garyja Chapmana koju je predstavio u knjizi "5 jezika ljubavi: Tajna ljubavi koja traje", objavljenoj 1992. godine, a ona govori o tome da svatko od nas ima svoj jezik ljubavi koji želi primiti od partnera.

Među pet jezika ljubavi uvrstio je: važnost djela, fizički dodir, darivanje, kvalitetno zajedničko vrijeme te riječi i komplimente. Primjerice, vi se osjećate sretno i voljeno kad partner/ica često za vas učini neko malo dobro djelo - obavi kućni zadatak koji je tog dana bio vaš, a vi ste možda bili neraspoloženi. S druge strane, vaš partner/ica može imati potpuno drugačiji jezik ljubavi. On ili ona možda su najsretniji u odnosu u kojem postoje svakodnevni zagrljaji, poljupci i maženja, što bi značilo da je fizički dodir njihov jezik ljubavi.

Znati kako vaš partner želi biti voljen sigurno je jedan od glavnih faktora za uspjeh veze. Primjerice, vi možda volite partnera obasipati malim darovima kao znacima pažnje, a njegov jezik ljubavi može biti nešto potpuno suprotno, poput kvalitetno provedenog zajedničkog vremena. Kako biste otkrili kojem jeziku pripadate vi, a kojem vaš partner, možete pročitati spomenutu knjigu ili, jednostavnije, riješiti ovaj test.

Važnost komunikacije i poštovanja

Svaki savjet za uspješan odnos u teoriji može zvučati korisno, no s pravim testom susrećete se tek u praksi. U svakoj vezi parovi na početku prolaze kroz fazu medenog mjeseca, kad je sve savršeno i bajkovito. Vi se šećete zagrljeni dok ptičice na grani pjevuše vašu ljubavnu pjesmu… No tek poslije stvarno upoznajete svog partnera/icu, osobito na početku zajedničkog života.

Tek tad otkrivate da ostavlja dlake poslije brijanja u umivaoniku ili posuđe, umjesto u perilicu, dva dana namače u sudoperu. To su sve situacije koje treba na vrijeme iskomunicirati kako ih ne biste tjednima držali u sebi. U protivnom ćete od jednog neopranog tanjura doći do goleme svađe u kojoj oboje izvlačite "prljavi veš" onog drugog.



Doktor Gregory Scott Brown, psihijatar i autor knjige “The Self-Healing Mind”, smatra da je sreća u vezi povezana upravo s ravnotežom, komunikacijom, ljubavlju i uzajamnim poštovanjem. To, naravno, ne znači da se nikad nećete posvađati s partnerom/icom, ali u svakoj svađi treba zadržati dozu uzajamnog poštovanja.

Iskustva iz prve ruke

Nakon svih savjeta stručnjaka, ipak smo odlučili saznati kakva su iskustva ljudi iz prve ruke. Naši sugovornici Renata (32), Maja (41), Marija (40) i David (40) objasnili su nam što je u njihovim odnosima bilo ključno za uspješnu vezu te kako tijekom godina veze sačuvati ljubavnu iskru.



Marija i David u braku su 15 godina i imaju dvoje djece. Zanimalo nas je kako su, uz silne obaveze i brigu o klincima, uspjeli pronaći vrijeme jedno za drugo. Marija kaže da, unatoč tome što su suprotni karakteri, tajna njihove veze upravo je u dopunjavanju.

- Prije negoli sam upoznala Davida, nisam bila toliko opuštena. Neke stvari bilo mi je neugodno reći te sam uvijek bila u određenom grču, iako toga tad nisam bila baš svjesna. On je po prirodi drugačiji od mene, uvijek je opušten i voli se zezati, a meni je humor vrlo važan. Tako da je i mene kroz zajedničke godine učinio opuštenijom, a ja sam njega malo uozbiljila - sa smijehom kaže Marija, dok David potvrdno kima glavom te dodaje da je za njega najvažnije da su partneri najprirodniji i najopušteniji jedno s drugim jer se tek tad kreiraju čvrsti temelji za uspješnu vezu.

- U našem odnosu nikad nije bilo mjesta posesivnosti ili nekoj nezdravoj ljubomori. Marija i ja volimo iskazivati emocije jedno prema drugom, svaki dan se zagrlimo i poljubimo, a tako i svojoj djeci dajemo primjer zdravog odnosa. Želimo da vide kako je izražavanje emocija poželjno i nije nešto čega se trebaju sramiti - kaže David.



Renata (32) objašnjava nam da svatko ima svoju definiciju sretne veze te nam otkriva kako to izgleda u slučaju nje i njenog dugogodišnjeg partnera.



- Sretna veza za mene znači da se jednu večer sredimo, izađemo nekamo i isplešemo se, a drugu večer liječimo mamurluk, jedemo brzu hranu i gledamo Netflix. Ili, primjerice, kad na tjedan dana odemo u Pariz, a drugi tjedan ne mrdnemo s kauča. Sretna veza je i kad nam se ne da pet dana ništa čistiti, ali za vikend napravimo generalku - kaže Renata te dodaje da nije važno koja je vaša definicija sretne veze nego je samo bitno da ste vi i partner o njoj suglasni.



A Maja tajnu dobre veze vidi u kompromisu i prihvaćanju toga da ćete potrebe partnera/ice ponekad staviti ispred svojih.



- Sretna veza počiva na kvalitetnim ljudskim odnosima i na međusobnoj ljubavi između partnera. Za mene ona znači uvažavanje mišljenja i osjećaja osobe koju voliš te poticanje, ohrabrivanje, suosjećanje i poštovanje njezina integriteta. Jednako je važno stavljanje tuđih interesa ispred vlastitih potreba - napominje Maja i dodaje da kvalitetna veza ne počiva na obvezama nego na slobodnom odabiru i jedino tako može potrajati.



Ako i vi imate recept za uspješan odnos ili tajnu dobre veze, podijelite ih s nama u komentarima i dopustite drugima da uče iz vašeg iskustva.