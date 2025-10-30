Koliko ste puta u prosjeku obukli neku majicu ili hlače? Ovaj podatak će vas iznenaditi

Jeste li se ikad zapitali gdje završavaju proizvodi koje ne želimo? Svaki stanovnik Europske unije godišnje baci oko 12 kilograma odjeće i obuće što je 5,2 milijuna tona tekstilnog otpada samo u jednoj godini. Kad bi se taj otpad složio u sloj odjeće debljine jednog metra, prekrio bi oko 7400 nogometnih terena.

Odjeća koju vraćamo ili gomilamo često završava na odlagalištima, pod zemljom i u moru. Ništa što bacimo ne nestaje - samo napravi krug i vraća se k nama kroz vodu, zrak i hranu.

Zato, prije nego što kliknete "naruči", zastanite na trenutak i zapitajte se treba li vam to doista?

Foto: 24ContentHaus