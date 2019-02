Koristite li ovih 7 trikova za kupovanje na internetu?

Mnoge pogodnosti kupovanja na internetu svima su nam dobro poznate i zaslužne su za ogromnu popularnost online trgovina. No moramo priznati da nam pri kupnji nekih proizvoda zaista nedostaje fizički dodir s proizvodom. Primjerice, kupujemo li knjigu, nije vjerojatno da će biti neugodnih iznenađenja, ali kad je riječ o odjeći, situacija je malo kompliciranija. Stoga donosimo savjete kako bi vaše kupovanje odjeće na internetu bilo što uspješnije, tj. kako biste izabrali i kroj i broj i materijal koji vam odgovaraju. Ako se to unatoč ovim savjetima ne dogodi, predlažemo što učiniti.

Saznajte svoje mjere

Prije kupnje ključno je točno znati svoje proporcije. Aktualne, a ne nekadašnje ili one koje želite imati nakon dijete koju planirate. To se naizgled ne čini teško, ali u praksi jest jer za mjerenje postoje striktna pravila, primjerice preporučuje se mjerenje u donjem rublju ili mjerenje odjeće koja vam savršeno pristaje. Želite li da se to napravi kako valja, konzultirajte online upute ili angažirajte prijateljicu s obzirom na to da je teško sebi pravilno izmjeriti opseg bokova, struka, prsa, ramena i unutrašnju duljinu nogu. Još bolje bi bilo, ako imate tu mogućnost, otići do krojača koji će to profesionalno obaviti. Svaki imalo ozbiljan webshop ima tablicu veličina odjeće koju prodaje, ali situacija se usložnjava kad jedna trgovina prodaje nekoliko brendova. Dakle, neće vam kod svih brendova odgovarati isti konfekcijski broj. Kad ste fizički u trgovini, dobar prodavač upozorit će vas na to da neki brend ima modele veće od prosjeka, ali na webu sami o tom morate razmišljati.

Pratite sve popuste i sniženja

Kao i klasične trgovine, i one internetske imaju popuste i akcije, i to ne samo one redovne sezonske na koje ih obvezuju tržišni zakoni. Kao dan velikih popusta poznat je Black Friday, sniženja prigodnog asortimana uobičajena su za Božić i Valentinovo, a neke online trgovine (kao i one fizičke) imaju periodičke popuste za određene kategorije stanovništva, primjerice Asos za studente.

Razlikujte materijale

Ovakva vrsta samoedukacije ulaganje je za cijeli život, a pomoći će vam i u klasičnim trgovinama u kojima vam se prodavačica neće moći posvetiti. Naučite koje su sintetičke, a koje prirodne tkanine, koji vam je njihov omjer najugodniji, i to s obzirom na vrstu odjevnog predmeta. Primjerice, umjetni vam materijali mogu smetati kod donjeg rublja, a biti poželjni kod sportske odjeće ili jakni. Drugim riječima, učite iz svog iskustva i to znanje primijenite online. Također, nemojte da vas prevari terminologija, potrudite se naučiti ili barem izguglati vama dosad nepoznate nazive tkanina. Recimo, znate li što su modal i rayon?

Čitajte komentare korisnika

Komentari korisnika koji su isprobali ili, još bolje, neko vrijeme nosili odjeću od neprocjenjive su vam važnosti. Obratite pozornost na komentare o veličini ("broj 38 mi je bio prevelik, a inače nosim 40"), a posebno na one koji se odnose na kvalitetu tkanine jer se u službenim specifikacijama navodi samo vrsta tkanine. Komentari će vam pomoći i da ne strahujete kakva će haljina biti nakon pranja, hoće li se razvući u bokovima ili će se volani objesiti. Takve informacije možete dobiti samo i jedino od ljubaznih korisnika.

Pogledajte odjeću u pokretu

Fotografije su varljive pa se često pitamo je li samo u pitanju sjajan fotograf ili je taj komad odjeće zaista sjajan, je li fotografija retuširana, može li se hodati u tim hlačama. Srećom, najpoznatije svjetske online trgovine uključuju kratke videozapise na kojima možete vidjeti kako se neki komad odjeće ponaša pri nošenju. Hod manekenke možda se razlikuje od vašeg, ali isplati se pogledati ove videe jer daju korisnu dodatnu informaciju.

Proučite uvjete povrata

Naučili smo se već prije izbora webshopa potražiti način, rokove i područje dostave, ali jednako pomni u čitanju malih slova trebali bismo biti i kad je u pitanju povrat robe. U kakvom stanju mora biti roba za povrat, koliki je rok za reklamacije, naplaćuju li se reklamacije? Isplati se to proučiti prije kupnje jer vam može biti dobar kriterij za odabir webshopa. Naravno da ćemo radije kupovati u trgovinama koje omogućuju brz i besplatan povrat.

Saznajte za međunarodne trikove i lokalne krojače

Najveće svjetske trgovine imaju različite web-stranice s obzirom na regiju ili državu, a usto koriste i različite valute. Za vas je to sretna okolnost. Ako naručite nešto s njemačke stranice multinacionalne trgovine, vjerojatno će vam dostava biti brža u odnosu na američku stranicu. Šopingholičarke su nam otkrile da ni izbor valute nije nebitan. Naime, na Asosu su našle haljinu koja je značajno jeftinija ako kao valutu izaberete britansku funtu, a ne američki dolar ili euro. Dakle, isplati se pokušati i s tim trikom.

Čak i ako nemate novaca i strpljenja redovno šivati odjeću po mjeri, bilo bi pametno da se sprijateljite nekim krojačem. On će lako prepraviti odjeću koja vam nije sasvim po mjeri, pa neće biti potrebe za vraćanjem ni odustajanjem od komada koji vam se toliko sviđa. Ako u obitelji i među prijateljima nemate takvu osobu, sjetite se da mnoge radnje nude krojačke popravke.