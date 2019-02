Kućni makeover: Pogledajte ove nevjerojatne transformacije

Iako se trend minimalizma iz 2018. godine nastavlja, dizajnerica interijera Sandra Chandler za Elle Decor sugerira da ove godine izbjegavate sive, dosadne i sterilne minimalističke prostore jer upravo takvo uređenje čini prostorije doma hladnijima. Chandler također upozorava na to da ne pribjegavate njegovoj suprotnosti, odnosno trendu maksimalizma koji odbacuje tvrdnju ''manje je više'' jer ako s njim niste dovoljno oprezni, može graničiti s kičem. Umjesto da se brinete o tome podudaraju li se vaše slike s namještajem i bojom zida, pokušajte razmisliti o tome što stvarno volite i želite vidjeti u svom domu.

Boja prirode je in

Ako je suditi prema izjavama koje su Michael Schoelle i Joanna Darling iz Schoeller + Darling Designa dali magazinu Forbes, ova će godina biti u znaku zelene boje. Naročito će biti popularne zelene presvlake u boji trave, kao i miješanje različitih vrsta tekstila. Dizajnerski duo naglašava da će ormarići s matiranim završnim obradama ili sirovim finišima poput betona biti pravi hit, a kad je riječ o biljnom svijetu, mala stabla i biljke dat će teksturu i život prostorijama vašeg doma. Također preporučuju da biljke držite na prozoru te ih kombinirate kako biste kreirali veće skupine umjesto pojedinačnih biljaka koje se nalaze posvuda. Kao idealan primjer može vam poslužiti spavaća soba s gornje fotografije koja je doživjela potpuni makeover pomicanjem kreveta, promjenom boje zidova i puštanjem svjetlosti u prostoriju.

Mat crna boja za kuhinju

Zaboravite na tamno smeđe ormariće u kuhinji, ove će godine bijela boja u kombinaciji s matiranim crnim slavinama biti idealno rješenje za svaku kuhinju. Kako biste dobili dašak topline, ali i prirode, u kuhinju možete ubaciti element poput drvenog stola ili drvenog kuhinjskog otoka. S druge strane, ako želite razbiti bjelinu, uvijek možete dodati pločice sa zanimljivim uzorkom ili pak ukrasiti prostor biljkama s teglama u boji. Iako su prošle godine boje bakra i mjedi bile izrazito popularne u kuhinjama, prema mišljenju dizajnera, ovaj se trend neće nastaviti u 2019. godini. Budući da preuređenje kuhinje ipak traži malo veće zahvate, ako ste u potrazi za rješenjem kako dobiti više prostora, makeover sa sljedećih fotografija može vam poslužiti kao inspiracija.

Topli tonovi u dnevnom boravku

Budući da je dnevni boravak mjesto gdje provodimo najviše vremena, upravo je ova prostorija podložna najčešćim promjenama. Na fotografiji ispod vidimo kako uopće nisu potrebne velike promjene za transformaciju neke prostorije, već je dovoljno kupiti par statement komada i premjestiti namještaj kako biste dobili sasvim novi dnevni boravak. Ako pak u svom stanu ili kući imate nizak strop ili jednostavno preferirate visoke stropove, zastori do poda izdužit će prostoriju te će se time doimati višom.

A što s bojom namještaja? Nema ništa klasičnije od bijele palete, no ova će godina biti u znaku ''gotovo bijelih'' nijansi. Lotta Lundaas, izvršna direktorica i osnivačica Norse interijera za Forbes je objasnila da će ove godine dominirati zemljani tonovi. Sivi monokromni trend polako izumire, a umjesto njega sve ćemo češće viđati pješčane i zemljane boje poput okera i boje terakote. Riječ je o nijansama koje pružaju osjećaj topline, ali su također dovoljno suptilne da se mogu prilagoditi različitoj rasvjeti, namještaju i okolnim bojama. No nemojte misliti da ćete pogriješiti s bijelim namještajem jer je klasična bijela boja trend koji ne izumire, a to nam je pokazao i sljedeći makeover:

Ne zaboravite vanjski prostor

Budući da se bliži proljeće, a nakon njega na snagu stupa ljeto, ako imate vrt ili čak veći balkon idealno je vrijeme da ga uredite kako biste mogli uživati u vanjskom prostoru tijekom toplih dana. Klupa s jastucima, stolić, roštilj, suncobran i nekoliko lampica bit će dovoljni kako biste dobili prostor koji možete koristiti kako za roštiljanje s frendovima tako i za romantično opuštanje tijekom ljetnih večeri.