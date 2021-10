Sanjate o odmoru u luksuznom hotelu, bijegu od svakodnevice, makar kratkom putovanju? Sve je to moguće po znatno povoljnijim cijenama sve do 7. studenog ove godine. Naime, projekt Mjesec hrvatskog turizma građanima omogućuje da posjete i upoznaju gotovo svaki kutak naše zemlje i uživaju u jedinstvenim atrakcijama, neopterećeni gužvama kakve su tijekom ljetnih mjeseci. U ponudu su uključeni razni turistički sadržaji, od smještaja, prijevoza, znamenitosti pa sve do ugostiteljskih usluga. Krenimo redom.

Istra - bijeg od svakodnevice

U zabavnoj vožnji električnim biciklom istražite Istarski poluotok, a najbolja lokacija za to je rt Kamenjak, najjužnija točka Istre, koja se nalazi 20-ak minuta vožnje od Premanture. Krase ga nevjerojatni zaljevi, predivne plaže, tirkizno more i mirna obala na kojoj se možete opustiti. Ako ste više morski tip, sve ove krasote možete pogledati i s pučine, i to iz kajaka.

Ako vam usfali adrenalina, dobro je znati da je u Istri vrlo popularna vožnja quadovima ili buggyjima. Quad safari izlet omogućit će vam da upoznate prirodne ljepote i netaknute dijelove Istre na potpuno drugačiji način, a na izletu Buggy Family tour moći će uživati cijela obitelj. Okupljanje i polazak su u naselju Draguzeti u Barbanu.

No kad smo već u Istri, treba obići i Nacionalni park Brijuni, po cijeni od 90 kuna za odrasle i 60 kuna za djecu. Iskoristite ove predivne jesenske dane, koji su idealni za uživanje u prirodi, te povedite obitelj i prijatelje na nezaboravan izlet koji svakog ostavlja bez daha. Smještaj možete pronaći već za 200 kuna po osobi.

Raznoliki Kvarner

Znate li da divokoze zovu planinskim balerinama? Što zapravo i ne čudi jer su lakoća i elegancija kojima se kreću po najzahtjevnijim terenima zapanjujuće. Ako im se želite približiti, znajte da je to moguće, i to uz stručno vodstvo NP-a Risnjak. Cijena za jednu osobu s popustom iznosi 520 kuna, a 325 kuna po osobi za dvoje ili više u grupi.

Kad se zasitite planina, spustite se na more i svakako posjetite grad Krk. Ondje ćete pronaći prvi tropski akvarij u Hrvatskoj, koji vam pruža upoznavanje morskog i slatkovodnog svijeta tropskih krajeva. Akvarij je bogat raznovrsnim tropskim ribama, kao što su koraljni morski pas, piranja, riba klaun, diskusi, koralji, a sve je upotpunjeno zbirkom školjki i puževa tropskih krajeva. Tijekom ove akcije tropski akvarij Krk nudi također 35 posto popusta na individualne ulaznice.

Od Zadra do Splita

Ljubitelji Dalmacije u ponudi imaju čak četiri grada. U Zadru ćete za noćenje s pogledom na najljepše more na svijetu izdvojiti 319 kuna za četiri osobe, što je za 170 kuna povoljnije. Boravak svakako upotpunite razgledavanjem povijesnih i kulturnih građevina, poput crkve sv. Donata, Morskih orgulja, Arheološkog muzeja, kojih u ovome mediteranskom gradu ne nedostaje. Ako ste ljubitelj adrenalina, posjetite Adventure park kraj Kožina i zaigrajte paintball usred smrekove šume.

Ono što nikako ne smijete propustiti je izlet u Park prirode Telašćica, najljepšu i najveću prirodnu luku u Jadranskome moru, i posjet slanom jezeru Mir, koje se nalazi na jugozapadnom dijelu. Izvan sezone cijena ulaznice je 50% povoljnija i iznosi 10 kuna.

U Dalmaciji, točnije u Ninu, ne zaboravite biti dio još jedne slane priče. Prošetajte po bazenima tamošnje solane, koja je stara 1500 godina, uz pratnju vodiča, i posjetite muzej Kuća soli te se upoznajte sa soli i tradicijom, a očekuje vas i popust od 40% na cijenu ulaznica.

Ako vas put nanese malo južnije, zaplovite nizvodno gornjim tokom rijeke Krke u kanuu ili raftu i uživajte u prirodnim ljepotama ovoga kraja. Tijekom projekta Mjesec hrvatskog turizma nudi se popust od 35 posto na ovu uslugu. Ljubitelji prirode baterije mogu napuniti i u Parku prirode Biokovo, koji nudi gratis dnevnu ulaznicu u prezentacijski centar Adrion - srce planine, ili možete istražiti prirodu splitskog Marjana.

Dubrovnik - turistička meka

I za kraj - nezaobilazni Dubrovnik. U najposjećenijem turističkom gradu Hrvatske doživljaja ne nedostaje. Za samo 75 kuna upustite se u "đir" gradom, tijekom kojeg će vam mala i kreativna ekipa licenciranih turističkih vodiča rođenih i odraslih u Dubrovniku pokazati crkve i palače te pričati o zlatnom dobu slavne Dubrovačke Republike.

Ne propustite posjetiti i nedavno otvoren Arheološki muzej, koji je prvi hrvatski in situ muzej, sagrađen na ostacima hrama prvog rimskog cara Augusta. Mnogo arheološkog materijala od kamena, stakla, keramike, kao i kolekcije novca te predmeta iz svakodnevnog života, kriju se u muzeju. Kruna izložbe ipak je 16 mramornih kipova iz 1. st. pr. Kr - 1. st., koje su 1995. otkrili arheolozi, skrivene ispod zemlje. Tijekom ove akcije individualna ulaznica iznosi 20 kuna a obiteljska 50 kuna.

Jesen u Lici

Ako vas put dovede u Liku, iskoristite posebnu ponudu te istražite skrivene ljepote Rastoka i Slunja na off road i šumskim putovima u pratnji vodiča. Adrenalin i zabava su zajamčeni! Osim toga, u ovo inspirativno i mnogima najdraže godišnje doba prošetajte šumskim stazama uz pogled na impresivne slapove Plitvičkih jezera. Cijelu ponudu možete pogledati ovdje.

Središnja Hrvatska

Ljepote središnje Hrvatske otkrijte kroz nezaboravne Vinske ture po Zagorju, i to po cijeni od 50 kuna. Degustacija obuhvaća kušanje minimalno četiri vrste vina i domaći narezak na dasci. Svi ljubitelji limenih ljubimaca bit će oduševljeni Muzejem oldtimera. Osim razgleda osnovnih izložaka: raznih starodobnih vozila, motocikala, bicikala popraćenih mnogobrojnim edukativnim sadržajima s izloženim tematskim fotografijama, ovaj muzej posjetiteljima nudi istinski doživljaj automobilističke i motociklističke kulture. Cijena ulaznice je 15 kuna.

Istražite Zagreb

I Zagreb je dio projekta. Svoje klince pokušajte odvesti, primjerice, u kazalište Žar ptica na predstavu Ti i ja mali medo, koja je nastala prema popularnoj slikovnici Martina Wadella, koju obožavaju sva djeca svijeta. Cijena ulaznice je 20 kuna. Otvorena su i vrata Parka prirode Medvednica. Možete posjetiti Rudnik Zrinski uz sniženu cijenu obiteljske ulaznice, koja iznosi 25 kuna. A ako želite opustiti se od zagrebačke svakodnevice, preporučujemo vam antistress masažu za dvoje po sniženoj cijeni od 450 kuna.

Tradicija Slavonije

Slavonija je najbolje mjesto da potaknete emocije i doživite tradiciju. Smještaj u ruralnoj tradicijskoj kući u Iloku, tik uz Dunav, nudi etno ambijent, mir, tišinu na osami, a samo je 900 metara od stare jezgre Iloka. Možete uživati i u ljepotama Parka prirode Kopački rit. U okviru projekta posjetitelji mogu otići i na izlet brodom kroz posebni zoološki rezervat po jedinstvenoj promotivnoj cijeni od 50 kuna za sve kategorije.