Ljeti je dobar raspored hrane u hladnjaku vrlo važan! Znate li kamo smjestiti koju namirnicu?

Sunce, lagana hrana, godišnji odmori i poseban osjećaj bezbrižnosti. Svi smo jedva dočekali ljeto, ali i bijeg na more.

Vrućina je izazov kad je riječ o očuvanju svježine namirnica. S obzirom na mnogobrojna poskupljenja, šteta je da bilo što propadne. Visoke temperature mogu ubrzati razgradnju hrane i dovesti do lakšega kvarenja, što zahtijeva posebnu pozornost pri skladištenju namirnica. Hladnoća je najbolji saveznik kad je riječ o očuvanju svježine hrane. U lako kvarljive namirnice spadaju one proteinskog podrijetla, poput jaja, ribe, mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda, ali i kremastih kolača ili sladoleda.

Mnogi nikad nisu ni razmišljali o načinu slaganja namirnica - svima je uvijek bitno da je sve nadohvat ruke. Temperatura u hladnjaku varira ovisno o ohlađenoj pari koja kruži cijevima. Što je hrana bliža tim cijevima, to će hrana biti hladnija. Idealna temperatura hladnjaka je od 0 do 4°C. Na višim temperaturama bakterije imaju bolje uvjete za razmnožavanje, što uzrokuje brže propadanje i kvarenje hrane. Na nižim temperaturama hrana se može zamrznuti, što je također može učiniti neuporabljivom.

Postoje pravila koja govore kako bi bilo idealno složiti namirnice u hladnjaku.

Foto: Gorenje



Najviša polica - na nju je najprikladnije stavljati vino i ostatke obroka.

Srednja polica – jaja, mesni proizvodi, masline… na ovoj je razini najkonstantnija temperatura, pa je dobra za namirnice koje trebaju svježinu.

Donja polica – mliječni proizvodi, riba, sirovo meso... Temperatura na ovoj polici inače je oko 1°C, što je odlično za očuvanje dugotrajnosti namirnica.

Ladice – voće i povrće… Važno je da su odvojeni jer etilen, plin iz voća, može pokvariti povrće.

Vrata hladnjaka – na gornjoj polici u vratima hladnjaka držite sir i maslac – riječ je o najtoplijem dijelu hladnjaka (oko 4°C) i zato je najbolji za one namirnice koje se mogu posluživati i pomalo meke. Na donju policu stavljajte sokove, kečap, majonezu, pekmez i marmelade – ovaj je dio malo hladniji od gornje police, pa će namirnice biti dobre temperature za konzumaciju.

Pri raspoređivanju namirnica u hladnjaku izrazito je važno spriječiti križnu kontaminaciju hrane, odnosno prijenos mikroorganizama i štetnih tvari s jedne vrste hrane na drugu. To u praktičnom smislu znači da treba onemogućiti izravan dodir sirove hrane s onom koja je spremna za konzumaciju.

Foto: Gorenje



A sve je to mnogo lakše organizirati uz dobar hladnjak. Gorenje ima seriju Hisense Pureflat, koja je pravo rješenje za sve.

Kao ključni dio svakog modernoga kućanstva, hladnjak treba biti prostran, energetski učinkovit, dobro organiziran te elegantnog dizajna. Model Hisense RQ760N4IFE iz serije Pureflat ispunjava sve navedeno – čak i više. Inovativan dizajn ovog modela upotpunit će izgled svake kuhinje, čineći je elegantnom i modernom. Premium ravni dizajn vrata s ugrađenim ručkama daje mogućnost da se hladnjak diskretno integrira unutar kuhinjskih elemenata. Njegova energetska učinkovitost i tihi rad čine ga vrijednim dodatkom svakodnevnog života. Hladnjak ima četvera vrata, koja omogućuju brz i lak pristup sadržaju unutar njega. Osim toga, "proširiv" je jer se donji desni pretinac zamrzivača lako može pretvoriti iz zamrzivača u hladnjak s postavkom temperature od -18 do 5°C. No to nije sve.

Ovaj pametni hladnjak poveziv je s mobilnim uređajem, što korisniku omogućuje kontrolu u bilo kojem trenutku. Veliki zaslon od 21 inča na vratima hladnjaka također čini ovaj model vrlo zabavnim: omogućuje vam mnogo toga, od objavljivanja fotografija s pametnog telefona, preko ostavljanja poruka i crteža obitelji te voljenima, do preslikavanja zaslona pametnog telefona na zaslon hladnjaka.

Napunite svoj Hisense hladnjak jer od 12. svibnja do 7. srpnja 2024. uz odabrane modele hladnjaka, nakon uspješne registracije kupnje, na vašu kućnu adresu dolazi poklon bon Plodina u vrijednosti od 50 do 100 €!