Ljetne muke: 3 jednostavna koraka koji pomažu kod uboda komarca

Sigurno ste mnogo puta osjetili neodoljivu potrebu za češanjem nakon što vas ubode komarac, no već za nekoliko sekundi pokazalo se da je to bila velika pogreška...

<p>Složit ćete se zasigurno s tim da je malo što <strong>iritantno kao zujanje komarca oko glave</strong> dok spavamo. Iako inače utonete u dubok san i teško vas nešto može probuditi, vrlo je izvjesno da će vas let tog dosadnog insekta kad-tad trgnuti. Znate i sami što nakon toga slijedi – prvo ćete ga nekoliko puta u mraku loviti rukama, a <strong>nakon neuspjelih pokušaja upalit ćete svjetlo i krenuti u potragu</strong>. Uz malo sreće pogodit ćete ga ručnikom bez ostatka velike mrlje na zidu. Ponekad jurnjava za komarcem traje i cijelu noć, pogotovo ako ih u sobu uđe više od jednog. A posljedice znaju biti neugodne jer višestruki ubodi<strong> bez učinkovitog saniranja dovode do oteklina</strong>, a u nekim slučajevima i infekcije.</p><h2>Kako izbjeći ubod komarca?</h2><p>Mrežice na prozorima, pokrivanje plahtom od glave do pete i razni umjetni mirisi samo su privremeno rješenje za dosadne komarce. Ipak, to su predmeti koje ne možemo uvijek imati sa sobom. Zato je korisno znati <strong>što komarce najviše privlači</strong> kako bismo znali i što izbjegavati. </p><p>Na primjer, zanimljivo je da komarci češće idu na ljude koji su prije toga konzumirali pivo jer ih privlači veća razina etanola u znoju, kroz koju se povećava temperatura tijela, a <strong>poznato je da vole ljepljivu kožu</strong>. Također, komarac će uvijek prije ubosti ljude koji su<strong> blizu izvora vode</strong>, bazena, lokve, rijeke ili naprosto podmetača od lončanice u kojem danima stoji voda<strong> </strong>jer u takvim staništima komarci talože svoje larve. Zato - što dalje od vode stajaćice.</p><p>Ipak, postoje i neki faktori na koje ne možemo utjecati. Jeste li znali da osobe s visokom koncentracijom <strong>steroida</strong> ili <strong>kolesterola</strong> na površini kože predstavljaju pravi<em> </em><strong>magnet za komarce</strong>? Uz to, komarci ciljaju ljude koji proizvode prekomjerne količine određenih kiselina, poput mokraćne kiseline. A zanimljivo je znati i da proces privlačenja komaraca počinje mnogo prije slijetanja na kožu. Štoviše, komarci mogu namirisati svoju večeru s impresivne udaljenosti od 50 metara.</p><h2>Svi pričaju o histaminu, što je to točno?</h2><p>No ubod komarca u praksi nije tako lako izbjeći koliko god da se pridržavali pravila. Iako često čujemo da se<strong> ne bismo trebali češati </strong>nakon uboda komarca<strong>, </strong>nitko nam nije objasnio zašto je to tako loše.</p><p>Kad nas komarac ubode, on aktivira naš imunološki sustav, koji <strong>oslobađa histamin za napad na strano tijelo. </strong>Međutim, kad se počnemo češati, taj postupak otpušta još više histamina, zbog čega <strong>ubod nenormalno svrbi</strong>, a na kraju nastane i krasta. Histamin je neophodan za efikasno funkcioniranje organizma jer pomaže tijelu da se riješi alergena. </p><h2>Dočekajte jesen bez ružnih ožiljaka</h2><p>Osim što nam pruža samo trenutnu ugodu, češanje može uzrokovati mikroozljede koje se vrlo često u roku od nekoliko sati inficiraju i oštete kožu. Svrbež možete ublažiti svakodnevno dostupnim suplementima, kao što je <strong>medicinski alkohol</strong>, koji će spriječiti infekciju, te <strong>hladnim oblogom</strong>, koji će smanjiti oteklinu. No ono što će cjelovito i u najkraćem vremenu višestruko djelovati i na svrbež i na infekciju je<strong> primjena antihistaminskih proizvoda</strong>,<strong> </strong>koji pomažu kod uboda.</p><p>Tako je, primjerice,<strong> <a href="https://bit.ly/2OIpOjS">Belodin A derm gel</a> </strong>učinkovit kod uboda insekata jer umiruje i ublažava svrbež i nadraženost kože te djeluje unutar nekoliko minuta. Gel je koristan i ljeti jer pomaže kod osipa i opeklina od sunca, a uz to je bezbojan te ne masti kožu i odjeću. Koliko god to željeli, naše omiljeno ljeto ne može proći bez komaraca, zato se naoružajte strpljenjem te proizvodima za sprečavanje i ublažavanje uboda jer ljeto je tek počelo i želimo u njemu uživati.</p><p> </p><p><em>Plaćeni oglas o lijeku</em></p><p>Belodin A derm sadrži dimetindenmaleat. Gel za lokalnu primjenu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika<strong>.</strong></p>