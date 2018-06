Ljeto stiže - vrijeme je da pripremite sebe i svoj mobitel!

Ako se okrenemo oko sebe primijetit ćemo da su pametni telefoni postali naša ''treća ruka'' te okupiraju većinu našeg vremena. Još je 2013. godine Studija privlačenja i zadržavanja korisnika koju su proveli istraživači iz Nokia Solutions i Networks pokazala da će u Hrvatskoj broj pametnih telefona do 2020. godine porasti za šest puta. Naravno, podatak ne iznenađuje s obzirom da mobitel skoro nikad ne ispuštamo iz ruku i brzinom munje skidamo svaku popularnu aplikaciju koja se pojavi na tržištu.

Osim što nam služi za komunikaciju i informiranje o događajima u svijetu, mobitel nam je također jako važan i za posao. Sve se odrađuje putem e-maila, sastanci se dogovaraju preko WhatsAppa, a poslovi traže preko LinkedIna. Zato nam je jako važno da preostali gigabajti izdrže bar do kraja mjeseca...

Ljeto stiže, gigabajti odlaze

Foto: Pexels

Tijekom godišnjih odmora gigabajte trošimo puno brže jer nam je internet puno potrebniji. Nalazimo se u drugom gradu i jedino na što se možemo osloniti je Google Maps. Kad je riječ o uživanju u blagodatima ljeta, internetski promet trošimo i gledajući omiljene serije i filmove putem popularnih streaming servisa, dok u isto vrijeme ispijamo koktel ili hladno pivo. Ako ste roditelj, onda sigurno znate koliko vam internetskog prometa ispari nakon što klinci tijekom putovanja pogledaju ''samo jedan'' video na YouTubeu i pogledaju par crtića.

Ista je stvar i s aplikacijama poput WhatsAppa, Facebooka i Instagrama, koje su nezaobilazan dio svakog godišnjeg odmora. Fotografiranje u omiljenom restoranu, poziranje na najljepšoj plaži i uživanje u dobroj čaši vina dok s terase gledate more su trenuci koje jednostavno morate zabilježiti i podijeliti s drugima.

No, to su također aplikacije koje tiho i neprimjetno skidaju vaše gigabajte pa vas odjednom iznenadi poruka da ste potrošili sav podatkovni promet, a vi nemate pojma kada i kako se to dogodilo.

Redovito pratite potrošnju

Znači li to da se trebate odreći omiljenih sadržaja tijekom ljetnih praznika? Naravno da ne, ali svakako trebate početi kontrolirati potrošnju interneta. Ako ne želite da vam se u situaciji kad vam je internet najpotrebniji dogodi da on uspori jer ste već potrošili podatkovni promet, redovito pratite potrošnju na aplikacijama kao što je Moj Vip, koja je dostupna svim Vip korisnicima. To će vam omogućiti da vidite koliko ste gigabajta potrošili te koliko vam je ostalo do kraja mjeseca.

Istraživanje platforme App Annie pokazuje da većina nas danas ima instalirano 60 do 80 različitih aplikacija, a na mjesečnoj razini ih koristimo 30-ak. Među najdražima se nalaze komunikacijske aplikacije, društvene mreže te multimedijalne aplikacije.

Većina tih aplikacija ujedno se nalazi i na listi najvećih potrošača gigabajta:

Facebook

Gmail

Instagram

Messenger

Skype

Snapchat

Viber

WhatsApp

YouTube

Što se tiče društvenih mreža, veliku podatkovnu potrošnju može uzrokovati automatsko učitavanje video sadržaja na Facebooku ili gledanje priča na Instagramu. Znate i sami da kad potrošite predviđeni podatkovni promet, kasnije vam se fotografije i priče na Instagramu jako sporo očitavaju, što znači da njihovo očitavanje iziskuje veću potrošnju podataka. Ista stvar je i s omiljenim aplikacijama za selfie poput Snapchata i Instagrama, koji troše jako puno prometa čak i ako ih koristite samo par puta dnevno.

Zato, uzmite u obzir da ćete tijekom ljeta trebati više podatkovnog prometa, nego što ga inače upotrebljavate.