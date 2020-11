Lokvarska Atlantida: Znate li za potopljeni grad u Gorskom kotaru?

Kuće, dvorišta, gostionica, pekarnica, pet pilana i više od sedam kilometara cestovne trase Lujzijane već desetljećima leži potopljeno u Lokvarskom jezeru. Četristo stanovnika raseljeno je u samo nekoliko dana, a prilikom pražnjenja jezera sablasni ostaci kuća naziru se i danas

<p>Pitoreskne Lokve slavne su po štrudli s borovnicama i žabljim krakovima, no malo tko zna da će za sušnih mjeseci, veslajući po obližnjem 40 metara dubokom jezeru, ugledati most potopljenoga grada te nepovratno uništen dio legendarne cestovne rute <strong>Lujzijane</strong>. S lica zemlje izbrisano je mjesto koje danas prekriva kilometarska površina vode na kojoj katkad noću plutaju lučice, a iz dubina se čuju patuljci koji krampovima udaraju u lokvarski kamen. </p><h2>Iz jezera izvire most nekadašnjeg naselja </h2><p>Prije 60 godina na dnu poznatog jezera u Lokvama odvijao se normalan, za ondašnje prilike uobičajen zemljoradnički život ljudi koji nisu ni slutili da će naselje ubrzo biti preplavljeno, a oni raseljeni u nekoliko dana. <strong>Carevim mostom</strong>, koji izviruje iz jezera kad je nizak vodostaj, na dan je prolazilo oko 400 pari konja. Danas je to znamenitost s koje se dobro vidi široka i čvrsta brana sagrađena na rijeci <strong>Lokvarki </strong>s ciljem stvaranja kilometrima dugog jezera čija snaga pokreće hidroelektranu u Triblju. Brana je sagrađena kako bi tom kraju osigurala struju, a od nekadašnjih stanovnika iz potopljenoga grada u Lokvama ih sad živi tek nekolicina. Predmeti pronađeni u kućama na dnu jezera čuvaju se u <strong>Zavičajnome muzeju</strong>, a ovo je samo početak mnogih neispričanih priča iz Gorskoga kotara.</p><h2>Tajne koje ostavljaju bez daha</h2><p>U toj brdovitoj regiji nedaleko od Zagreba čut ćete i vidjeti svašta - zagonetna mjesta o kojima se ne zna mnogo i legende koje se stoljećima prenose s koljena na koljeno. U svakoj je od njih tanka linija između stvarnog i istinitog, jer lokacije su autentične, a i mnogi likovi, pa fantazija uz mističnu priču često ima uporište na izvornome mjestu. Upravo je slikovita priroda ovoga kraja bila inspiracija za pisanje bajki slavnoj <strong>Ivani Brlić Mažuranić</strong>, a guste šume i intrigantna povijest izrodili su neke od najljepših priča današnjice. Ovdje možete doznati sve o plemenitaškim zakulisnim igrama obitelji Frankopan i Drašković, a hodajući <strong>skrivenim stazama, </strong>otkrit ćete gdje točno spava najveća europska divlja mačka, što se krije iza odbljeska zlatnih vučjih očiju i tko je neobično biće s jarećim rogovima. </p><h2>Lokalna lisica poznaje sve skrivene staze </h2><p>Neke od mnogih goranskih atrakcija, poput <strong>Lokvarskog i Mrzlovodičkog jezera, </strong>zasigurno ćete pronaći i sami, no za mjesta poput tajnog sastajališta coprnica koje su noću čarale oko Vražjeg vrteca ipak vam treba iskusan vodič – nešto poput lokalne lisice koja poznaje skrivene staze i zna sve priče. U Gorskom kotaru pronaći ćete ga pod imenom imenom <a href="https://prviput.hr/dobitnici/" target="_blank">Lynx and Fox</a>. Osim što će vas skrivenim stazama odvesti na najljepša mjesta, poput vrha <strong>Snježnika, </strong>s kojeg se vidi more, ili <strong>Nacionalnog parka Risnjak, </strong>gdje ćete čuti sve o tamošnjim divljim životinjama, izvrsni vodič koji se krije iza tog imena omogućit će vam da probate najbolju juhu od gljiva i gulaš od divljači. Saznat ćete i sastojke za tradicionalni recept uskrsnoga goranskog nadjeva te koje se sve slastice u tom kraju proizvode od nutritivno bogate aronije. </p><p>- Lynx and Fox zapravo su bili vodički par, ja i jedan divan pas, kad sam počinjala posao 2017. Zajedno smo radili kao vodiči i posjetiteljima Gorskoga kotara otkrivali <strong>zagonetna mjesta </strong>i neispričane priče. U međuvremenu je on uginuo, ali sam ga ostavila kao dio brenda ‘ris i lisica’, koji sam osmislila – kazala je strastvena <strong>Jelena Holenko Pirc</strong>, vlasnica kreativne i neobične turističke agencije s uistinu nesvakidašnjom profesionalnom uslugom, a čiju je ponudu prepoznala i Zagrebačka banka kroz natječaj <a href="https://prviput.hr/dobitnici/" target="_blank">#prviput</a>. </p><h2>Nezaobilazna vikend destinacija u zagrljaju risa</h2><p>Izleti i boravak u prirodi najveća su radost za cijelu obitelj, a u doba pandemije, oni su itekako preporučljivi. Zato je planinski kraj nedaleko od Zagreba destinacija na koju vrijedi doći bez obzira na to odlučite li proboraviti ovdje jedan dan ili cijeli vikend jer sadržaja ima pregršt. Zanimljiva tura kroz brdski lanac koja vodi sve do <strong>Zelenog vira,</strong> gdje se priprema nezaboravna štrudla od malina, kanjon <strong>Kamačnik </strong>i staza puna divlje romantike samo su neke od lokacija koje možete posjetiti. U Lokvama, osim što možete čuti mnogo priča, vrijedi probati svježu pastrvu, a upravo su u tom jezeru ulovljene i neke od najvećih svjetskih primjeraka te ukusne ribe. Odlična je i šetnja parkom Golubinjak, jednom od najljepših staza u okolici, koja podsjeća na one iz Tolkienovih romana, a za sve ovo vrijedi angažirati Jelenu Holenko Pirc, koja pruža <strong>VIP ture </strong>za istinsku uživanciju i kreira doživljaje za posjetitelje na jedinstven način. Ture su na otvorenom, u malim grupama, a pristup osobni. Jesen i zima su pred vama, a skrivene lokacije Gorskoga kotara tad su najljepše. Znate li da se vještice na vrhu Kleka okupljaju upravo za hladnih olujnih noći?</p>