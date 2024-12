Menopauza i libido: Kako održati strast i vitalnost?

Valovi vrućine, noćno znojenje, problemi sa spavanjem, glavobolje, neredovite mjesečnice, suhoća rodnice, gubitak kose, zujanje u ušima, promjene raspoloženja, anksioznost, problemi s pronalaženjem riječi, koncentracijom i pamćenjem...

Pročitavši sve ovo, netko neupućen pomislio bi da je riječ o teškoj dijagnozi a ne o prirodnom stanju do kojeg dolazi zbog opadanja razine ženskih spolnih hormona - menopauze. To stanje predstavlja kraj reproduktivne faze ženina života i ono se najčešće javlja u njihovim četrdesetim ili pedesetim godinama, nakon što žena nema menstruaciju 12 mjeseci zaredom. Dok se to ne postigne, žena obično doživljava neredovite mjesečnice, što može trajati i do osam godina!

I premda se svi navedeni simptomi mogu kontrolirati ili ublažiti, mnoge žene nisu uvjerene da njihov seksualni život može biti onakav kakav je nekad bio. Hajdemo zato razbiti neke mitove u vezi s tim.

Utjecaj menopauze na libido

Istina je da neke žene tijekom menopauze mogu doživjeti promjene u seksualnom životu, ali one ne moraju biti nužno negativne, kao što to mnogi pretpostavljaju. Neke kažu da od ulaska u menopauzu čak više uživaju u seksu nego prije. To može biti zbog razvoja osjećaja samopouzdanja koji dolazi s godinama (i iskustvom), manje tjeskobe povezane sa strahom od trudnoće i menstruacije, a i zbog smanjenog obujma obaveza vezanih za odgoj djece. Djeca odrastu, ožene se i presele se, što ženama omogućuje da se napokon usredotoče na sebe, opuste se i uživaju u intimnosti.

Naravno, tu je i ona druga strana, kad se ženama smanji osjećaj seksualne uzbuđenosti i osjetljivosti na dodirivanje. Niže razine estrogena mogu uzrokovati manji dotok krvi u vaginu i neposredno njezinu suhoću, objašnjavaju medicinski portali. Vagina, uza sve to, gubi elastičnost i debljinu te postaje sklonija oštećivanju. Dakle, jasno je zašto simptomi poput suhoće, bola i svrbeža "tamo dolje" mogu dovesti do manjeg zanimanja za seks.

Noćno znojenje, što je još jedan od čestih simptoma menopauze, osim na kvalitetu sna, može utjecati na seksualnu energiju. A emocionalne promjene koje žena tada doživljava dovode je do toga da se osjeća previše stresno ili uzrujano za seks. Nije neobično da se pojavi i osjećaj tuge tijekom menopauze jer žena ima dojam da se mora oprostiti od svoje mladosti i plodnosti, što može dovesti do gubitka interesa za aktivnosti koje su joj do tada donosile zadovoljstvo, uključujući seks.

Kako poboljšati seksualno zdravlje?

Gubitak seksualne želje, "odrađivanje" seksa i mirenje s opetovano bolnim iskustvom bez zadovoljstva nisu zdravo rješenje. Ovakav odnos ne samo da nije psihički i fizički dobar za tijelo nego može dovesti i do pojave raznih infekcija. Međutim, postoje načini na koje sebi možete pomoći!

1. Samozadovoljavanje

Da biste vratili libido u formu, mozak se treba vratiti na prijašnje postavke: seks = ugoda. A da bi se to dogodilo, možda je najbolje početi samostalno i ponovno otkriti što vam odgovara a što ne. Samozadovoljavanje dovodi krv u vaginu, povećava vlagu i seksualnu želju, ali djeluje i na um - vraća osjećaje sigurnosti i samopouzdanja.

Samozadovoljavanje navodno pomaže ženama i u prevenciji infekcija vrata maternice i mokraćnog sustava. Naime, ta aktivnost ublažava bol, podmazuje vaginu i ispire stare, "neprijateljske" bakterije iz vrata maternice!

2. Reguliranje

Za ublažavanje učinaka menopauze savjet je i obratiti se liječniku, koji vam, ovisno o situaciji, može propisati lijekove ili kreme koje sadrže estrogen, progesteron ili oboje. Osim vaginalnom estrogenskom terapijom, suhoća vagine može se ublažiti lubrikantima na bazi vode.

3. Razgovaranje

Nakon što probate samostalno riješiti svoje probleme vezane za seks tijekom menopauze, bilo bi dobro da o tome u konačnici porazgovarate i s partnerom (ako ste u braku ili vezi). I neka vam za početak u tom razgovoru krajnji cilj bude intimnost a ne orgazam. Iako izraze "seks" i "intimnost" često koristimo kao sinonime, ovo potonje zapravo je sposobnost da budete bliski, otvoreni i ranjivi s drugom osobom, prenosi Psychology Today. U toj (ponovnoj) izgradnji intimnosti stavite naglasak na senzualnost, koja se razlikuje od seksualnosti po tome što stavlja fokus na sva osjetila. Senzualnost može značiti trljanje leđa ili stopala, držanje za ruke, maženje i zapravo sve druge vrste dodirivanja bez seksa.

Nastojte povezati se s partnerom tako što ćete mu iskreno reći što vam odgovara. Razmislite o eksperimentiranju s erotskim videozapisima ili knjigama, promjenama seksualnih rutina ili kreativnoj predigri (koja ne mora uvijek voditi prema seksu). Često je strah od tog razgovora ženama glavna prepreka za uspostavljanje "seksualnog života onakvim kakav je nekad bio".