Mitovi o Hrvatima: Koliko su zapravo istiniti?

Svaku naciju na svijetu prati nekoliko mitova, pa tako ni Hrvate nije zaobišao ovaj trend. Iako se često junački busamo u prsa hvaleći se mnogobrojnim vrlinama kojima raspolažemo, ponekad nam se čini da smo se možda ipak malo precijenili, barem što se tiče nekih stvari. Vođeni znatiželjom, odlučili smo pronaći informacije o tome koliko smo uistinu bolji (ili lošiji) u odnosu na ostale nacije te koliko ima istine u aktualnim mitovima. U nastavku donosimo nekoliko najpoznatijih stereotipa koji prate Hrvate.

Imamo najljepše žene na svijetu

Platon je davno izrekao kako je ljepota u oku promatrača. Majke, žene i sestre u našim su očima najljepše žene koje izrazito volimo i cijenimo i u tome nam nitko ne može proturječiti. No kako drugi gledaju Hrvatice? Iako su najizbirljivije žene koje je do sada upoznao, putopisac i autor knjiga o osvajanju žena Daryush Valizadeh u svom je blogu ''Sve što trebate znati o Hrvaticama'' istaknuo kako su Hrvatice uistinu najljepše. Osim što su visoke, vitke, tamne kose i lijepog tena, njihovo držanje graciozno je poput modela. Iako je ovdje riječ o subjektivnom mišljenju, mislimo da ipak možemo povjerovati osobi koja je proputovala dobar dio svijeta i vidjela različitosti.

via GIPHY

Hrvati su najbolji ljubavnici

Koliko smo dobri (ili loši) ljubavnici možemo provjeriti u raznim istraživanjima koja uključuju ne samo Hrvate nego i ljude iz cijelog svijeta. Prema Durexovu istraživanju, Hrvati vode ljubav svaki treći dan. Istraživanje je provedeno među 28 zemalja, a u Hrvatskoj je ispitano 500 osoba koje je anketirala Nezavisna agencija za istraživanje tržišta PULS. Isto tako, Hrvati najviše vole prakticirati seks na plaži, dok ne vole kuhinjske stolove. Također, istraživanje indijskog Men's Healtha prije nekoliko godina stavilo je hrvatske muškarce na vrh ljestvice najpoželjnijih ljubavnika. U istraživanju je sudjelovalo 50 796 žena i muškaraca iz 30 zemalja, stoga možemo reći kako je ovo dovoljno velik uzorak koji bi mogao potvrdio ovaj mit.

Naši su navijači najvjerniji

Groznica Svjetskog prvenstva u nogometu prošlog je ljeta tresla cijelu Hrvatsku. Vjerujemo da nije bilo osobe koja nije pogledala barem finale hrvatske i francuske reprezentacije. Utakmice smo gledali gdje smo god stigli, oblačili kockice na posao, slavili sa susjedima dugo u noć, roštiljali... Iako nismo osvojili zlatnu medalju, jedno je sigurno: dočekali smo Vatrene kao da su osvojili svijet, a snimke slavlja obišle su sve kontinente. Independent.ie piše kako se mala zemlja od samo četiri milijuna stanovnika trese od euforije koja traje još od pobjede nad Engleskom i o ulicama Zagreba koje su preplavljene kockicama i hrvatskim zastavama. Washington Post donosi veliki izvještaj oduševljene reporterke koja javlja o "eksploziji nacionalnog ponosa unatoč porazu u finalu". Velika fešta iz Zagreba našla se i na naslovnici ugledne Gazzette dello Sport, kao i engleskog Daily Maila. Atmosfera je bila neopisiva, a osjećaj jedinstva poseban; da je barem više takvih trenutaka.

Hrvati su gostoljubiv narod

Možda za sebe smatramo da smo vrlo gostoljubiv narod, no istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma pokazao je drugačije. Naime, od obuhvaćenih 140 država, Hrvatska se našla tek na 65. mjestu. Često možemo čuti kako turisti obožavaju naše more i plaže, no Hrvate baš i ne. Što vi mislite o tome?

Hrvati su duhoviti

Iako se volimo šaliti, za nas govore kako na ovim područjima imamo bolji smisao za humor samo od Slovenaca. Dok se u susjednim televizijskim kućama osmišljavaju projekti za pamćenje koji nas uvijek uspiju nasmijati do suza, možemo reći kako željena doza pravog humora na naše male ekrane stiže na kapaljku. Da nije sve tako crno dokazuje Zoran Šprajc u svojim kratkim humorističnim osvrtima u RTL Direktu, Ivan Šarić te ostali stand-up komičari koji uspijevaju nasmijati i susjede, ali i Sprdex, stranice ''ćaća se vrača'' i ''di su pare''. Bilo kako bilo, na vama je da prosudite sami koliko smo uistinu duhoviti.

Obožavamo internet

Da Hrvati vole provoditi vrijeme na internetu dokazuju i podaci istraživanja CRO Mediascope koje je proveo IAB Croatia. Na gledanje televizije potrošimo otprilike 4, dok na internetu provedemo gotovo 7 sati dnevno. Prema Googleovim podacima iz godišnjeg statističkog izvješća za 2018. godinu, najčešće pretraživan pojam u Hrvatskoj bilo je Svjetsko nogometno prvenstvo, na drugom mjestu Istanbulska konvencija, a na trećem poznata turska sapunica ''Istanbulska nevjesta''. Četvrti najčešće pretraživani pojam bio je pokojni pjevač Oliver Dragojević, a poslije njega najviše su bili pretraživani članovi hrvatske nogometne reprezentacije. Osim što smo puno guglali, bili smo aktivni na društvenim mrežama. Poznato je kako su Hrvati stručnjaci u svim društvenim, tehničkim, političkim i ostalim poljima te su im usta uvijek puna komentara koje vrlo često podijele upravo na društvenim mrežama. Iako nekada malo pretjeramo, većina nas komentara uspije nasmijati do suza.