Moćni muškarci skloniji su sado-mazo igricama od drugih, znate li zašto je to tako?

Nosila je na sebi lateks komplet donjeg rublja, iz ladice je izvadila kožni bič. On je znao što slijedi i bio je u slatkom iščekivanju. Znao je da svako bolno iznenađenje koje mu priušti ova partnerica vodi sladostrašću, seksualnim užicima koje malo tko u njegovoj okolini može razumjeti; svako njegovo čulo bilo je usmjereno onome što slijedi, bio je spreman na bol, poniženje, agresivnu dominaciju ove žene s bičem, verbalnu, fizičku, pa i psihičku.

Nekad ga je bilo stid zbog svega što osjeća dok se izlaže ovakvom sadomazohističkom odnosu u kojemu žena nad njim dominira, u kojemu se osjeća kao mali bezvrijedni lik, uživa u psovkama i vrijeđanju koje mu ona istresa u lice, a on je u životu sve samo ne to. No iza zatvorenih vrata, u mraku, u krevetu, na podu, on je pristao biti njen rob...

Foto: Shutterstock

Od 5 do 10 posto osoba prakticira sadomazohistički seks, a među njima su 72 posto muškarci. Iako je uobičajeno misliti da žene vole biti submisivne, velik je broj muškaraca koji ovakvim seksom ostvaruju bijeg od strogo kontroliranog (javnog) života koji žive.

Nametnuta (javna) slika macho frajera

Prema tvrdnjama psihologa, uglavnom su to obrazovani muškarci na visokim pozicijama, primjerice direktori, političari, suci, bankari, dakle osobe koje u javnom životu manifestiraju čvrstoću, dominaciju, razumnost i kontrolu. Od njih se takvo ponašanje očekuje jer im je društvo u kojem žive nametnulo da nemaju pravo biti "slabi". Upravo zbog toga imaju potrebu u privatnom, skrivenom životu, iskazati svoje duboko skrivene slabosti i kroz seksualnu dominaciju žene (ili muškog partnera) isključiti sve mehanizme razvijene samokontrole. Ponekad im je za to potreban i popratni bol, što mazohizmu daje sadističku notu. Neki psiholozi smataju da takvi muškarci imaju visoko razvijeno stanje samosvijesti i usmjerenosti na tjelesne osjete, a što im je potrebno kako bi otpustili akumulirani stres.

Foto: Shutterstock

Sadomazohizam smatra se parafilijom, odnosno patološkom seksualnom sklonosti, no on ima mnogobrojne varijante u kojima je bitno istaknuti da se tim aktivnostima partneri bave samo u suglasju, uz obostrani pristanak. Varijacije sadizma idu od "nježno" kontrolirane igre, kakvu nalazimo u nekim hit filmovima toga žanra, pa do vrlo agresivnog ponašanja koje uključuje i ostavljene ožiljke po tijelu. Koliko god se to doima strašno na prvu, takav seksualni odnos u pravilu uključuje mnogo komunikacije, povjerenja, poštovanja i pristanka na ovaj tip odnosa, što je zapravo ključno u toj seksualnoj igrici.

'U uspješnom seksualnom odnosu doza okrutnosti je ključna'

Ankete pokazuju da je određena doza sado-mazo seksa prisutna u mnogim spavaćim sobama. Oni koji su to isprobali otkrili su da je prakticiranje takvog seksa zapravo hodanje po tankoj granici između užitka i bola te da je vrlo uzbudljivo. Nerijetko niste ni svjesni da volite dominirati ili biti podčinjeni dok to ne probate. Zadovoljstvo iz bola ima biološko objašnjenje. Naime, centri za bol i ugodu u mozgu su vrlo blizu jedan drugome i proizvode slične kemijske spojeve, poput dopamina. Zbog toga je bol nekad zadovoljavajuće ugodan. Psiholozi kažu da je primjena određene doze sadomazohizma u krevetu zapravo dobra za izgradnju samopouzdanja, popravljanje loših ljubavnih odnosa te podizanje osjećaja osobne slobode.

Foto: Shutterstock

Sadomazohizmom su se tijekom stoljeća bavili razni znanstvenici, psiholozi i psihijatri, o čemu ima mnogo radova i zapisa. Poznati Sigmund Freud primijetio je da se sadizam i mazohizam pojavljuju jednako kod iste osobe. Sadizam je shvaćao kao iskrivljenje agresivne komponente muškog spolnog nagona, a mazohizam kao oblik sadizma usmjerenog protiv sebe koji se najčešće veže na psihološko omalovažavanje. Čak i "Kama Sutra" sadomazohizmu posvećuje cijelo jedno poglavlje i navodi: "U uspješnom seksualnom odnosu doza okrutnosti je ključna".

