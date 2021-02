Još 2008. godine, kad je u svijetu prodano oko 120 milijuna digitalnih kamera, nitko nije mogao predvidjeti koliko će razvoj mobitela utjecati na to tržište. Prema podacima Statiste, prodaja digitalnih kamera doživjela je 2010. godine vrhunac, nakon čega je uslijedio pad prodaje od čak 80% do 2019. godine, kad su prodana samo 15,2 milijuna kamera. Glavni krivac za to bili su pametni telefoni, odnosno njihove kamere.

Boom mobilnih kamera

Mobilne kamere u početku su bile miljama daleko od ideje da bi jednog dana mogle zamijeniti profesionalne. Početkom 2000. godine pojavio se prvi mobitel s kamerom, koja je imala samo 0,11 MP. Tijekom iduće dvije godine dodane su neke značajke profesionalnih fotoaparata, kao što su digitalni zoom, white balance, self time, bljeskalica, pa i prvi filtri, i tad je zapravo počeo boom u prodaji mobitela. Do 2003. godine mobiteli s kamerama prvi su put premašili prodaju DVD-ova, kad je prodano gotovo 80 milijuna uređaja.

Ono što su pametni telefoni učinili digitalnim kamerama, ranih 90-ih digitalne su kamere učinile analognim fotoaparatima, a razlog zbog kojeg su ljudi masovno prelazili na digitalce bila je praktičnost korištenja, zbog koje smo zavoljeli i pametne telefone.

Manualne postavke kao prekretnica

Kamere na pametnim telefonima u početku su se koristile većinom za osobnu svrhu i zabavu, podalje od profesionalnog i komercijalnog svijeta. No brzim razvojem tehnologije to se promijenilo, a glavna prekretnica bilo je uvođenje mogućnosti manualnog upravljanja postavkama kamera, čime su mobilne kamere postale ozbiljna konkurencija profesionalnim kamerama.

Na današnjim mobilnim kamerama može se mijenjati brzina zatvarača, ISO, otvor blende, white balance, a čak je moguće birati između snimanja u JPEG ili RAW formatu, što poslije omogućuje naprednu obradu fotografije bez narušavanja njezine kvalitete. Kad se tome pridoda velika pohrana na pametnim telefonima, oni postaju kompletan produkcijski studio u samo jednom uređaju koji stane u džep.

Snimanje u 4K vodootpornim mobitelom

Za primjer uzmimo Huawei Mate 40 pro, pametni telefon iz atraktivne serije Mate, koji je fotografiju i videografiju podignuo na zavidnu razinu. Opremljen je s čak tri stražnje kamere, koje omogućuju snimanje u 4K rezoluciji sa 60 frameova po sekundi, te dvije prednje kamere od 13 MP, koje također imaju mogućnost 4K snimanja. Uređaj ima internu memoriju od 256 ili 512 GB te 8 GB RAM-a, a memoriju je dodatno moguće proširiti nano memorijskim karticama.

Glavna stražnja kamera je širokokutna, ima 50 MP i otvor blende od 1.9, što konkurira profesionalnim objektivima. Druga kamera ima 20 MP i f / 1.8., a treća Telefoto kamera ima 12 MP, podržava 5x optički, 10x hibridni i čak 50x digitalni zoom te je otvor blende 3.4. Na stražnjoj strani još se nalazi četvrta leća, koja zapravo predstavlja laserski senzor za precizno i brzo fokusiranje na fotografijama i videozapisima. Uređaj ima atraktivan zakrivljen OLED zaslon, dijagonale 6,76", rezolucije 2772 x 1334 piksela i gustoće 456 ppi, a stopa osvježavanja zaslona je 90 Hz.

Kad govorimo o snimanju, korisne su značajke kao što je Super Steady Shot za stabilizaciju slike ili XD Fusion HDR Video, koji osigurava uravnoteženu ekspoziciju, čak i pri snimanju s ekstremnim kontrastom osvjetljenja. Opcija Tracking Shot dodatno je unaprijeđena, pa tako uz AI fokus pametno prepoznaje subjekt na videozapisu i prati ga tijekom kretanja. Opcija Story Creator omogućuje korištenje pravih kinematografskih efekata, uključujući pozadinsku glazbu i filtre.

I prednja kamera podržava 4K

Sustav prednjih kamera čine 3D ToF kamera i glavna kamera od 13 MP. Pametna Ultra Vision Selfie kamera integrira prednju kameru s unaprijeđenim širokim kutom i senzorom za geste. Osim toga, pametno prepoznaje broj ljudi u kadru pa, ako se ispred kamere nađu više od tri osobe, automatski se aktivira širokokutni način rada.

Prednja kamera na Huawei Mate 40 Pro podržava 4K snimanje i opciju za snimanje u jednom od tri dostupna vidna polja, od bliskog i osobnog do ultraširokog, a tu je i opcija Slow-Motion Selfie.

Uređaj je opremljen iznimno moćnim čipsetom 5-nm Kirin 9000 5G SoC i baterijom kapaciteta od čak 4400 mAh, koja podržava žično punjenje od 66 W, a njezin bežični punjač podržava 50 W. Veličine je 6,76 inča i u njemu se skriva pravi multimedijski studio, što ga čini odličnim izborom za sve ljubitelje fotografije i videografije. Posebno za one koji žele uštedjeti prostor u svojoj torbi za opremu.