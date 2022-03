Internet smatraju jednim od najvažnijih izuma u povijesti čovječanstva. No prije samo 20-ak godina internet nije bio raširen kao što je to danas, a koristili su ga tek rijetki. Uglavnom je služio za provjeravanje e-mailova i za komunikaciju putem danas većinom zaboravljenih chatova. S obzirom na to da danas postoji 4,95 milijardi korisnika interneta, može se reći da je ova mreža evoluirala. Međutim, koliko zapravo znate o tome kad i kako je internet izumljen? Čak i ako ste dovoljno stari da ste sve to proživjeli, velik dio ove nevjerojatne priče mnogima od nas i danas je nepoznat.

Primjerice, davne 1991. godine zaposlenicima računalnog laboratorija na Sveučilištu Cambridge dosadilo je odlaziti u dvoranu za kavu provjeriti ima li još kave, pa su na nju stavili kameru povezanu s računalom te počeli provjeravati koliko je još kave ostalo. Crno-bijela slika posude za kavu emitirana je na radne površine zaposlenika 10 godina, sve dok kamera nije isključena 22. kolovoza 2001. Nekoliko godina poslije toga povijesni lonac za kavu prodali su na eBayu za 3350 funti.

U zabavnoj infografici donosimo manje poznate činjenice o internetu koje će vas oduševiti, a za koje, sigurni smo, niste čuli!