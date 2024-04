Nakon trideset godina prepunih izazova: 'Medvedgrad je upravo sad najstabilniji'

Tri desetljeća poslovanja nije mala stvar, a još ako na to dodamo da je riječ o obiteljskoj craft pivovari na ovako malenom tržištu, taj je put još značajniji. Tvrtku vode četiri brata, a o poslovanju, ali i uspjehu, Pivovare Medvedgrad razgovarali smo s Ivanom Naukovićem, članom uprave te direktorom marketinga i prodaje.

- Svaki poduzetnik dobro zna da je put kojim mora proći zahtjevan i težak. Privatni i poslovni život su isprepleteni, a u probleme na poslu indirektno je uključena cijela obitelj. I mi smo imali svojih problema, na putovanju dugom 30 godina bilo je velikih izazova. To ne vide ljudi koji vole i piju naše pivo, te se stvari događaju u pozadini. Na tom smo putovanju kao obiteljski biznis uspješno prešli s jedne generacije na drugu, iako se često dogodi da djeca, koja bi trebala naslijediti posao, imaju druge planove. Nakon svih tih godina punih izazova Medvedgrad je sad najstabilniji. Na to smo najviše ponosni.

Foto: Pivovara Medvedgrad

Tijekom 30 godina poslovanja, kao što nam kaže i Ivan, razvojni put nekog brenda, koji treba proći, zahtjevan je i težak, a nakon nekog vremena zaboravite koliko su neke situacije zaista bile teške i koliko su muke zadale brendovima, kao što je bio, primjerice, Covid-19.

- Možda nam se, zbog toga što neke situacije preživimo pa zaboravimo, one zadnje velike prepreke koje smo imali čine najvećima. Tako je i naš najveći izazov koji smo imali bio onaj u 2020. godini. Nakon otvaranja nove pivovare i proslave 25. rođendana 2019., početkom 2020. godine sve je stalo, a mi smo upravo bili završili vrlo veliku investiciju koja je podrazumijevala značajan rast prihoda da bismo mogli vraćati kredite koji su bili neophodni za financiranje te investicije. Nama su prihodi u 2020. značajno pali, trebalo je nekoliko godina za oporavak i mislim da nam je to bio najveći izazov. To je sad iza nas, potpuno smo se oporavili i vjerujem da smo nakon svega još i jači - objašnjava nam Ivan.

Foto: Boris Berc

Paziti na troškove u tom periodu, a nakon njega postaviti poslovanje ponovno na noge dovoljno je teško i bez konkurencije na tržištu, pa nas je zanimalo je li proizvodnja piva tad "patila".

- U kuhanju piva ne koristimo surogate, koje koriste industrijske pivovare, kao što su riža ili kukuruzna krupica, ne koristimo ni konzervanse i oksidanse da na umjetan način održavamo trajanje piva. Zapravo, ne koristimo ništa osim slada, hmelja, kvasca i vode. Mislim da smo po tome drugačiji od svih ostalih pivovara u Hrvatskoj i da smo jedini koji se drže tih starih pivarskih zakona. Na taj način zahtjevnije je proizvoditi pivo, ali tako radimo već 30 godina i to ne mislimo mijenjati. Vjerujemo da je takav pristup ugrađen u okus našeg piva i da naši kupci tu razliku, u odnosu na konkurenciju, prepoznaju i nagrađuju - objašnjava nam sugovornik.

Foto: Pivovara Medvedgrad

Jedna od posebnosti Pivovare Medvedgrad je oživljavanje starih zagrebačkih legendi kroz imena piva, a ove jubilarne godine Medvedgrad priča priču kroz pet novih vrsta piva.

- Imenima piva i ilustracijama na etiketama oživljavamo stare, zaboravljene legende i priče te izražavamo svoje mišljenje i zauzimamo stavove. Pričamo o staroj Tkalči, Crnoj kraljici, Gričkoj vještici, Vragecu, Crnom Jacku, zagrebačkim fakinima, starim kupalištima na Savi i o Hendrixovu mostu. Imamo nekoliko humanitarnih piva, a jednim od piva, koje se zove Fasada, željeli smo skrenuti pozornost na pošarane zagrebačke fasade, koje su u groznom stanju, i to tako što je etiketa bila prazna, uz poziv da se, umjesto po fasadama, šara po etiketi - otkriva nam Ivan te nastavlja:

- Kako smo oduvijek pričali priče kroz naše pivo, tj. etikete, odlučili smo za ovu obljetničku godinu napraviti pet piva, koja neće pričati o nekom drugom nego o nama. Prvo pivo je Strojar i ono govori o našim počecima, kad smo bili firma koja je proizvodila predmete od metala i koja je počela proizvoditi male pivovare, iz čega je nastala i Pivovara Medvedgrad. Drugo pivo je Krigla, posveta našim pivnicama, koje su najbolji čuvari duha Medvedgrada. Pivo koje priča o tome kako smo mi obiteljska pivovara izlazi u srpnju, a ostala dva piva, koja će pričati o Medvedgradu, izlaze u drugom dijelu godine.

Foto: Samir Cerić Kovačević



U stvaranju novih okusa Pivovara Medvedgrad koristi tradicionalne načine kuhanja piva, a njihovi pivski majstori odani su učenju glavnog pivara bez iznimke u pravljenju jer je to ustvari i jedini način stvaranja standardnog okusa jednake kvalitete.

- Kad smo početkom '90-ih radili prvu pivovaru, prodali smo je u Češku. Ondje smo upoznali jednog češkog pivara, koji nam je poslije puno pomogao u našem pivarskom razvoju. Pomogao je napisati recepte za naša glavna piva te je bio mentor Božidaru Kostanjčaru, koji je zadnjih 15 godina naš glavni pivar. Tako da su naše pivsko razmišljanje i stil uvijek bili pod utjecajem čeških lagera i njihove pivarske kulture - objašnjava nam sugovornik te nastavlja:

- Koristimo tradicionalne načine kuhanja piva, kao što je dekokcija, kako bismo postigli puninu okusa, kakvu nije moguće dobiti modernim načinom kuhanja piva. Stari načini proizvodnje piva, koji se i dalje koriste u Bavarskoj i Češkoj, rijetki su, kompliciraniji i sporiji, no isto su tako ponosniji i zahvalniji. Za razliku od ostalih craft pivovara, kojima je naglasak na kreativnom kuhanju aleova sa što više okusa, Pivovara Medvedgrad prvenstveno kuha klasične, ukusne i pitke lagere. Želimo kuhati klasično, tradicionalno, ukusno pivo, pivo na koje smo se naviknuli i koje je uvijek standardnog okusa i jednake kvalitete. Naši lageri rezultat su dugogodišnje suradnje pivovare s Češkim institutom za pivo, a kroz tu suradnju naši su pivari učili i stjecali svoje vještine.

Trideset godina uspješnog rada velika je stvar, a taj je jubilej Pivovara Medvedgrad odlučila slaviti tijekom cijele godine nizom aktivnosti i događanja. U ožujku je predstavljen redizajn njihovoga glavnog piva, Zlatni medvjed, koje također ove godine slavi 30. rođendan, a u svibnju tek počinje akcija.

Foto: SamirCK

- Dana 18. svibnja u Pivovari Medvedgrad očekuje vas Popust u PM! Osim 30% popusta na sva naša piva u boci, čekaju vas razgledavanje pivovare, dobra hrana, dobri lageri te odlična atmosfera uz koncert Ljetnoga kina. U srpnju imamo dva dana Brundanja - glavnog rođendanskog tuluma ove godine, koji smo odlučili obilježiti sa stilom: najvećim rock koncertom u Hrvatskoj! Kroz dvije žestoke muzičke večeri, 5. i 6. srpnja 2024., u dvorištu Pivovare Medvedgrad u Huzjanovoj ulici 36, provest će vas najveća imena hrvatske rock scene. U petak zagrijavanje počinje s riječkim bendom Jonathan. Nakon njih nastupaju legendarni Goran Bare i Majke, a zatim do dugo u noć traje svirka grupe Let 3. U subotu tulum počinje malo kasnije, a otvaraju ga starim hitovima Hladnog piva, koje izvode Savršeni marginalci. Nakon njih slijedi bend koji je na prošlom Brundanju najviše rasplesao publiku, vinkovački rokeri Kojoti. Jura Stublić & Film svojim bezvremenskim hitovima zapalit će noć prije headlinera večeri Pips, Chips & Video Clips. U rujnu pripremamo Oktoberfest, koji će u našoj pivnici u Ilici trajati 10 dana. Moći će se kušati lageri kuhani u Oktoberfest stilu uz odgovarajuću bavarsku hranu. Godinu završavamo našim tradicionalnim predbožićnim dijeljenjem piva, kada ćemo Zagrepčanima podijeliti prigodnih 30 hektolitara piva – govori nam za kraj Ivan.